ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണം സാധാരണക്കാർക്ക് അധികഭാരം; കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരെ സിപിഐ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പ്രമേയം
ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ ബാധിക്കുമെന്നും പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു. പ്രായപരിധി കർശനമാക്കണമെന്ന കേരള ഘടകത്തിൻ്റെ ആവശ്യം സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചയായി.
Published : September 23, 2025 at 10:17 PM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: പുതിയ ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണം സാധാരണക്കാർക്കു മേൽ അധികനികുതിഭാരം അടിച്ചേൽപിക്കുന്നതാണെന്ന് 25ആമത് സിപിഐ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പ്രമേയം. പലസ്തീനിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന കൂട്ടക്കുരുതിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയും പൊരുതുന്ന പലസ്തീൻ ജനതക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചും ആറിന പ്രമേയം സിപിഐ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ചു. അമേരിക്കൻ ഉപരോധം നേരിടുന്ന ക്യൂബക്കും ഇന്ന് ചേർന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പുതിയ ജിഎസ്ടി മാറ്റത്തെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. താഴെത്തട്ടിലുള്ള 50% ഉപഭോക്താക്കളാണ് ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തിലേക്ക് പ്രധാനമായും സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്. താരതമ്യേന സമ്പന്നരിൽനിന്നുള്ള നികുതിപിരിവ് കുറക്കുകയും സാധാരണക്കാരിൽ അമിതഭാരം അടിച്ചേൽപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നടപടിയാണിത്. ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം റദ്ദാക്കിയ നടപടി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു.
ഇത് ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കും. ഇടത്തരം, ചെറിയ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യവും നൽകാത്തതാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരം. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വർഷങ്ങളായി ഉന്നയിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ മനസ്സിരുത്തി ചില മാറ്റങ്ങൾ മോദി സർക്കാർ ജിഎസ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്ക് മേൽ അമേരിക്ക ഉയർത്തിയ തീരുവയെ നേരിടാൻ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളും പുതിയ ജിഎസ്ടിയിലുണ്ട്.
മതപരമായ ചടങ്ങിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ആശ്വാസമാണ് നിലവിലെ ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണം എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണം സാധാരണക്കാരെ പരിഹസിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും പ്രമേയം വിശദീകരിക്കുന്നു. പഞ്ചാബ് ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ അപലപിച്ച പ്രമേയത്തിൽ ദുരന്തനിവാരണ നിയമം സമഗ്ര പരിഷ്കരണത്തിന് വിധേയമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യം മൗലികാവകാശമാക്കണമെന്നും സൗജന്യവും ഗുണമേന്മയുമുള്ള ആരോഗ്യപരിചരണം എല്ലാവരുടെയും അവകാശമാണെന്നും പ്രമേയത്തിലുണ്ട്.
കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിൽ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിന് ഭരണഘടന ഭേദഗതി ആവശ്യമാണെന്നും പതിനാറാമത് ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്നും സിപിഐ സമ്മേളനം അംഗീകരിച്ച പ്രമേയത്തിൽ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. ചണ്ഡീഗഡിൽ നടക്കുന്ന സിപിഐ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കേരള ഘടകം രംഗത്തെത്തി. യുവാക്കളെ അടക്കം ആകർഷിക്കാൻ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് ഒരു പരിപാടിയുമില്ലെന്ന് വിമർശനം.
കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് ശേഷം കാര്യമായി ഒരു പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിച്ചില്ലെന്നും വിമർശനം ഉയർന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുള്ള ലതാദേവിയാണ് ഇക്കാര്യം ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞത്. താനും കുടുംബവും മതി പാർട്ടിയിൽ എന്ന നയമാണ് ചിലർക്കുള്ളതെന്നും പ്രതിനിധികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രായപരിധി കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന കേരളത്തിൻ്റെ നിലപാടിനോട് തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാ ഘടകങ്ങളും യോജിച്ചു.
Also Read:- വ്യാജരേഖ ചമച്ച് ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ; ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ രണ്ട് കാറുകൾ കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു, പൃഥ്വിരാജിന് നോട്ടീസ്