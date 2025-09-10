ETV Bharat / state

സിപിഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് ആലപ്പുഴയില്‍ കൊടിയേറി; ഡി രാജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു, ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും

25-ാമത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിന് ആലപ്പുഴ കളർകോട് എസ് കെ കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററാണ് (കാനം രാജേന്ദ്രൻ നഗർ) വേദി

CPI State Conference
സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് ഡി രാജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു (CPI Kerala Facebook Page)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2025 at 3:30 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: സിപിഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ആലപ്പുഴയിൽ ആരംഭിച്ചു. ചണ്ഡീഗഡിൽ നടക്കുന്ന 25-ാമത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിന് ആലപ്പുഴ കളർകോട് എസ് കെ കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററാണ് (കാനം രാജേന്ദ്രൻ നഗർ) വേദിയാകുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 12 വരെ നീളുന്ന സമ്മേളനത്തിനാണ് ഇന്ന് കൊടിയേറിയത്.

രാവിലെ ആലപ്പുഴ വലിയ ചുടുകാട്ടിൽ നിന്ന് 100 വനിതാ അത്‌ലറ്റുകൾ പങ്കെടുത്ത ദീപശിഖ പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു. രാവിലെ 10 മണിയോടെ പ്രതിനിധി സമ്മേളന നഗറിൽ വെച്ച് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം ദീപശിഖ ഏറ്റുവാങ്ങി. ശേഷം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ 528 പ്രതിനിധികളും 39 ക്ഷണിതാക്കളുമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്.

സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പാർട്ടിക്ക് പുതിയൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. 'കനൽ' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചാനലിന് സമ്മേളന വേദിയിൽ വെച്ച് തുടക്കമിടും. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് 'മതനിരപേക്ഷതയുടെയും ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെയും ഭാവി' എന്ന വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്ന സെമിനാർ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പ്രമുഖ നടൻ പ്രകാശ് രാജും സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രഭാഷണം നടത്തും.

സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസമായ സെപ്റ്റംബർ 12-ന് വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് ആലപ്പുഴ നാൽപ്പാലത്തിൽ നിന്നും റെഡ് വോളൻ്റിയർ പരേഡ് ആരംഭിക്കും. വൈകിട്ട് 4.30 ന് ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം ബിനോയ് വിശ്വത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ സർക്കാരിൻ്റെയും പാർട്ടിയുടെയും പ്രവർത്തനമികവും പോരായ്മകളും സമ്മേളനത്തിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും. മൂന്നാമതൊരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് വേണ്ടിയുള്ള നയരൂപീകരണ രേഖകൾക്കും സമ്മേളനം അന്തിമരൂപം നൽകും. പാർട്ടിയിൽ രണ്ട് ടേം നിബന്ധന കർശനമാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയുള്ള ചെറുത്ത് നിൽപ്പിനെക്കുറിച്ചും സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ച നടക്കും.

സ്വാഗതസംഘം ജനറൽ കൺവീനർ ടി ജെ ആഞ്ചലോസ്, എഐവൈഎഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി ടി ജിസ്മോൻ, ജാഥാ ക്യാപ്റ്റൻ എൻ അരുൺ തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ സംസാരിച്ചു. ജാഥാ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ വിനിത വിൻസെൻ്റ്, ജാഥാംഗങ്ങളായ വി ദർശിത്, ബിബിൻ എബ്രഹാം, കെ ഷാജഹാൻ, സിപിഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എംസി സിദ്ധാർത്ഥൻ തുടങ്ങിയവരും പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു.

