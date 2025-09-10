അമ്മയ്ക്ക് ചെലവിന് നൽകിയില്ല, മകനെ ജയിലിൽ അടക്കാൻ കോടതി വിധി; അപൂർവ സംഭവം കാസർകോട്
September 10, 2025
കാസർകോട് : മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാത്ത മക്കൾ ജാഗ്രതൈ. ചെലവിനു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അകത്താകും. കാഞ്ഞങ്ങാട് ആർ.ഡി.ഒ കോടതിയുടെ അപൂർവ വിധിയാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്. മാതാവിന് ചെലവിന് കൊടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹാജരാക്കിയ മകനെ ജയിലിൽ അടക്കാനാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ആർ.ഡി.ഒ കോടതിയുടെ ഉത്തരവായത്.
മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാത്ത കേസിൽ ഇത്തരമൊരു വിധിയുണ്ടാകുന്നത് അപൂർവമാണെന്ന് അഭിഭാഷകർ പറയുന്നു. അമ്പലത്തറ വില്ലേജിലെ കാഞ്ഞിരപ്പൊയില്, ചോമൻകോട് സ്വദേശിനി ഏലിയാമ്മ ജോസഫ് സമർപ്പിച്ച പരാതിയില് ഏതിർകക്ഷിയും മകനുമായ മടിക്കൈ മലപ്പച്ചേരി, വടുതലകുഴിയിലെ പ്രതീഷിനെ ആറു മാസത്തെ കുടിശ്ശിക തുകയായ 12000 രുപ നല്കുന്ന കാലയാളവു വരെ ജയിലിൽ അടക്കാൻ ഉത്തരവായി. മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും സംരക്ഷണവും ക്ഷേമവും നിയമം 2007 വകുപ്പ് 5(8), ബി എൻ എസ് എസ് 144 നിയമ പ്രകാരമാണ് ഹോസ്ദുർഗ് സബ് ജയിലില് പാർപ്പിക്കുന്നതിന് മെയിന്റനൻസ് ട്രിബ്യൂണല് ആയ ആർ.ഡി.ഒ ഉത്തരവായത്.
2025 മാർച്ച് 18 ന് മാതാവിന് പ്രതിമാസം സംരക്ഷണ തുകയായ 2000 നല്കുവാൻ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാല് ഈ തുക മകൻ നല്കുന്നില്ലെന്നും ആയതിന്മേല് നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഏപ്രിൽ 24 ന് ഏലിയാമ്മ ജോസഫ് സമർപ്പിച്ച പരാതി ഫയലില് സ്വീകരിക്കുകയും മേല് തുക 10 ദിവസത്തിനുള്ളില് നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മടിക്കൈ വില്ലേജ് ഓഫിസർ മുഖേന നോട്ടിസ് നല്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് അത് പ്രതീഷ് മടക്കി.
10 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏതിർ കക്ഷി തുക ഒടുക്കത്തതിനാല് മെയിന്റനൻസ് ട്രിബ്യൂണല് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ജൂൺ നാലിന് ഏതിർ കക്ഷി ട്രിബ്യൂണല് മുമ്പാകെ ഹാജരാകുകയും തനിക്ക് പണം നല്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നും തന്റെ സഹോദരി പരാതിക്കാരിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും ബോധിപ്പിച്ചു. എന്നാല് എതിർ കക്ഷിയുടെ സഹോദരിക്കെതിരെ പരാതിയൊന്നും ട്രിബ്യൂണല് മുമ്പാകെ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് ജൂലൈ 10 ന് നടന്ന വിചാരണയില് പരാതിക്കാരിയും എതിർ കക്ഷിയും ഹാജരായി.
തുക നല്കാൻ തയാറല്ലെന്ന് എതിർ കക്ഷി അറിയിച്ചു. ജൂലൈ 31നകം ഒരു ഗഡു സംരക്ഷണ തുക നൽകേണ്ടതാണെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം എതിർ കക്ഷിക്കെതിരെ ക്രിമിനല് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും ട്രിബ്യൂണല് അറിയിച്ചു. സംരക്ഷണ തുക നാളിതുവരെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നു കാണിച്ച് ഏലിയാമ്മ ജോസഫ് ഓഗസ്റ്റ് 12 ന് ട്രിബ്യൂണല് മുമ്പാകെ വീണ്ടും പരാതി സമർപ്പിച്ചു. കേസ് 26 ലേക്ക് വിചാരണയ്ക്കായി മാറ്റി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
26 ലെ വിചാരണ ഈ മാസം ഒമ്പതാം തീയതിയിലേക്കായിരുന്നു മാറ്റി വച്ചത്. വിചാരണ വേളയില് പ്രതീഷിനെ നീലേശ്വരം സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ വാറണ്ട് പ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹാജരാക്കി. വിചാരണ വേളയില് കുടിശ്ശിക തുക അടക്കാൻ തയാറല്ലെന്ന് എതിർ കക്ഷി അറിയിച്ചതിനാല് ആണ് ജയിലിൽ അടക്കാൻ ആർ.ഡി.ഒ കോടതി ഉത്തരവായത്.
എന്താണ് മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും സംരക്ഷണവും ക്ഷേമവും നിയമം
രാജ്യത്തെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും അന്തസിനും പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന നിയമമാണ് മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും സംരക്ഷണവും ക്ഷേമവും നിയമം. ജമ്മു കശ്മീർ ഒഴികെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ നിയമം ബാധകമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നിർദേശക തത്വങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള നിയമം കൂടിയാണിത്.
നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്
- സാമ്പത്തികമായോ ശാരീരികയാമോ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള മക്കളെയും (മുതിർന്ന മക്കള് പേരക്കുട്ടികള് എന്നിവർ ഉള്പ്പെടുന്നു) ബന്ധുക്കളെയും മാതാപിതാക്കള്ക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും ചെലവിന് നല്കാൻ ഈ നിയമം ബാധ്യസ്ഥരാക്കുന്നു.
- മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, പാർപ്പിടം, മറ്റ് ക്ഷേമ കാര്യങ്ങള് എന്നിവയിലൂടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
- മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ അവഗണിക്കുന്നതിനും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനും എതിരെ നിയമ സംരക്ഷണം നല്കുന്നു.
- മെയിന്റനൻസ് നല്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലുകള്, അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലുകള് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നു.
