നെന്മാറ സജിത കൊലക്കേസ്: ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി, ശിക്ഷാ വിധി മറ്റന്നാള്‍

നെന്മാറ സജിത കൊലക്കേസ്: ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി, ശിക്ഷാ വിധി മറ്റന്നാള്
പാലക്കാട് നാലാം അഡീഷണൽ ജില്ലാ കോടതിയാണ് ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വിധിച്ചത്.
Published : October 14, 2025 at 12:03 PM IST
പാലക്കാട്: നെന്മാറ പോത്തുണ്ടി സജിത കൊലപാതകക്കേസില് പ്രതി ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനെന്ന് കോടതി. പാലക്കാട് നാലാം അഡീഷണൽ ജില്ലാ കോടതിയാണ് ചെന്താമര കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വിധിച്ചത്. ചെന്താമരക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം തെളിഞ്ഞുവെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.
മറ്റന്നാളായിരിക്കും കേസിൽ ശിക്ഷാ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുക. മാസങ്ങൾ നീണ്ട വിചാരണക്കൊടുവിലാണ് ജില്ലാ അഡീഷണൽ കോടതി കേസിൽ വിധി പറയുന്നത്. ഈ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയാണ് ചെന്താമര സജിതയുടെ ഭർത്താവ് സുധാകരനെയും അമ്മ ലക്ഷ്മിയേയും കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
രാവിലെ തന്നെ പ്രതിയായ ചെന്താമരയെ കോടതിയിലെത്തിച്ചിരുന്നു. വിധി കേള്ക്കാൻ സജിതയുടെ മക്കളായ അതുല്യയും അഖിലയും കോടതിയിലെത്തിയിരുന്നു. പ്രതി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും പരമാവധി ശിക്ഷ തന്നെ ലഭിക്കണമെന്നും നേരത്തെ അതുല്യയും അഖിലയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
2019 ഓഗസ്റ്റ് 31-നായിരുന്നു പോത്തുണ്ടിയിലെ സജിത കൊലപാതകം. താനും ഭാര്യയും പിരിയാൻ കാരണം ഭാര്യയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ സജിതയാണെന്ന് കരുതിയ ചെന്താമര സജിതയെ വെട്ടികൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ മറ്റാരുമില്ലാത്ത നേരമായിരുന്നു ഇയാള് സജിതയെ ആക്രമിച്ചത്.
കേസിൽ പൊലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടിയിരുന്നു. പക തീരാത്ത ചെന്താമര 2025 ജനുവരി 27ന് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി സജിതയുടെ ഭർത്താവ് സുധാകരനെയും അമ്മ ലക്ഷ്മിയേയും കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ മൂന്നു ക്രൂര കൊലപാതകങ്ങൾ. ബാക്കി കേസുകളുടെ വിധികളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോടതി വിധി പറയും.
നെന്മാറ സിഐ ദീപക് കുമാറാണ് കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. 2020-ൽ പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. 68 സാക്ഷികളിൽ 44 പേരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷികളായി വിസ്തരിച്ചു. ലാബ് റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ചതോടെ ഓഗസ്റ്റ് നാലിനാണ് സാക്ഷിവിസ്താരം തുടങ്ങിയത്. നിലവിൽ വിയ്യൂർ അതീവ സുരക്ഷാ ജയിലിലാണ് ചെന്താമരയെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
കേസിൻ്റെ വിചാരണ കാലയളവിൽ താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് മകളെയാണെന്നും വീട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ മകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്നും പ്രതി പൊലീസിനോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ അഞ്ച് പേരെ കൊല്ലാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയതെന്നാണ് പൊലീസിനോട് ഇയാള് പറഞ്ഞത്. സുധാകരനും ലക്ഷ്മിക്കും പുറമേ സ്വന്തം ഭാര്യ, മകള്, മകളുടെ ഭർത്താവായ പൊലീസുകാരൻ മരുമകൻ, ഭാര്യാ സഹോദരൻ, പ്രദേശവാസികളായ മറ്റ് മൂന്ന് സ്ത്രീകള് എന്നിവർ ഇയാളുടെ ഹിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളതായാണ് പൊലീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്.
