വിറ്റ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കില്ലെന്ന നിബന്ധന നിയമവിരുദ്ധം; ബോര്‍ഡ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കോടതി - Sold Goods Will Not Be Taken Back

By ETV Bharat Kerala Team Published : 14 hours ago