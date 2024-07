ETV Bharat / state

മാലയിട്ട് സ്വീകരിച്ചവരിൽ എസ്എഫ്ഐക്കാരെ കൊല്ലാന്‍ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിയും; പത്തനംതിട്ടയില്‍ സിപിഎമ്മിന് തലവേദന ഒഴിയുന്നില്ല - New CPM Members contoversy

By ETV Bharat Kerala Team

Controversy raging over new CPM members in Pathanamthitta ( ETV Bharat )