വിവാദ പരാമർശവുമായി ചിത്തരഞ്ജൻ; ഭിന്നശേഷി വിരുദ്ധമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 'എട്ടു മുക്കാലട്ടി' പരാമർശം കുറ്റകൃത്യമെന്ന് നജീബ് കാന്തപുരം
കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ആണത്തത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇന്ന് ഭിന്നശേഷിക്കാരെ പരിഹസിക്കുന്ന പ്രസ്താവന വരുന്നു. കേരളം ആർജിച്ച എല്ലാ പുരോഗമന നവോത്ഥാന ചിന്തകളെയും സി പി എം കുഴിച്ചു മൂടുകയാണ്.
Published : October 9, 2025 at 12:58 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: രണ്ടു കൈയുമില്ലാത്തവൻ്റെ ചന്തിയിൽ ഉറുമ്പ് കയറിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിനെന്ന വിവാദ പരാമർശവുമായി പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ. ചോദ്യോത്തര വേളയ്ക്കിടയിലായിരുന്നു പരാമർശം. ചിത്തരഞ്ജന്റെ പരാമർശം ഭിന്നശേഷി വിരുദ്ധമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.
എം വിൻസെന്റിനെതിരെയും ചിത്തരഞ്ജൻ മോശം പരാമർശം നടത്തി. സ്പീക്കർ ഇതെല്ലാം കേട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവർക്ക് കുട പിടിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സ്പീക്കർ സ്വീകരിച്ചത്. മന്ത്രി രാജേഷും രാജീവും തുടരെ തുടരെ പ്രതിപക്ഷത്തെ ആക്രമിക്കുകയാണ്. സഭ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനാണ് പാർലിമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ സഭ അലങ്കോലമാക്കുന്ന നിലപാടാണ് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അയ്യപ്പന്റെ സ്വത്ത് കട്ടവർക്കല്ല, ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ കുറ്റമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിശദീകരിച്ചു.
അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ 'എട്ടു മുക്കാൽ' പരാമർശം കുറ്റകൃത്യമെന്ന് നജീബ് കാന്തപുരം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നിയമസഭ കേട്ട ഏറ്റവും മോശമായ പദപ്രയോഗമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ പറഞ്ഞത് വെറും വാചകമല്ല. പുതിയ തലമുറയിൽ ബോഡി ഷെമിങ് വലിയ ആഘാതമുണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ്. കേരളം പോലെ പുരോഗമനം അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരമൊരു പരാമർശമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി പൊക്കം കുറഞ്ഞവരെ പരിഹസിക്കുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം, തുടര്ച്ചയായ നാലാം ദിവസവും ശബരിമല സ്വര്ണപ്പാളി വിഷയത്തില് സഭ പ്രക്ഷുബ്ധമായി. സഭ പല തവണ നിര്ത്തിവച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു ഇറങ്ങിപ്പോയി. നിയമസഭ സമ്മേളനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ 'എട്ടു മുക്കാൽ അട്ടിവെച്ച പോലെ ' എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം പിൻവലിച്ചു മാപ്പ് പറയണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി ഡല്ഹിക്ക് പോയതിനാല് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നത്തെ സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരുന്നുമില്ല.
ഇതിന് പിന്നാലെ സഭാ നടപടികളുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ അഭ്യർഥിച്ചെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങുകയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യം ശൂന്യവേളയിൽ ഉന്നയിക്കണമെന്നും സ്പീക്കർ നിർദേശിച്ചു. ശരണം വിളിയുമായി പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ചോദ്യോത്തര വേളയുമായി സ്പീക്കർ മുന്നോട്ടു പോകുകയായിരുന്നു.
