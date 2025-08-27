ETV Bharat / state

എല്ലാം ശോഭ സുരേന്ദ്രനും സുരേഷ് ഗോപിക്കും അറിയാം, കൃഷ്‌ണകുമാറിനെതിരെ സമാന പരാതികൾ നിരവധി; ആരോപണവുമായി സന്ദീപ് വാര്യർ - SANDEEP VARIER AGANIST KRISHNAKUMAR

പാലക്കാട്ടെ പരാതിക്കാരിയായ അതിജീവിതയുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ കൃഷ്ണകുമാർ നിയമലംഘനം നടത്തിയെന്നും സന്ദീപ് വാര്യർ

sandeep varier aganist bjp leader krishnakumar
സന്ദീപ് വാര്യർ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2025 at 4:54 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read

കാസർകോട്: ബിജെപി നേതാവായ കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളുമായി കോൺഗ്രസ് വക്താവ് സന്ദീപ് വാര്യർ. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ നേരത്തെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ, എം ടി രമേശ്, ആർഎസ്എസ് നേതാവ് ഗോപാലൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ എന്നിവരോടും പെൺകുട്ടി കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സന്ദീപ് വാര്യർ കാസർകോട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അതിജീവിതയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ അതിക്രമത്തിന് ശേഷം ചികിത്സാ സഹായം നൽകിയത് നടൻ സുരേഷ് ഗോപിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാലക്കാട് മാത്രമല്ല, വെണ്ണക്കരയിലും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുമെല്ലാം കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ സമാന പരാതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പാലക്കാട്ടെ പരാതിക്കാരിയായ അതിജീവിതയുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ കൃഷ്ണകുമാർ നിയമലംഘനം നടത്തിയെന്നും സന്ദീപ് വാര്യർ ആരോപിച്ചു. അതിജീവിതയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് കയ്യേറാൻ കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ കുടുംബം ശ്രമിച്ചതായും പെൺകുട്ടിക്ക് സ്വന്തം അച്ഛനെ കാണാനുള്ള അവകാശം പോലും നിഷേധിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് പുറത്തുനിന്നുള്ള പരാതിയല്ല, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്നതാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ബിജെപി തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെയും മറ്റ് ഭാരവാഹികളുടെയും മുഖം വികൃതമാകുമെന്നും സന്ദീപ് വാര്യർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എന്ത് അന്വേഷണവും നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കൃഷ്ണകുമാർ പ്രതികരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പിണറായി വിജയൻ്റെ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പീഡനത്തിന് ഇരയായതായി കാണിച്ച് പാലക്കാട്ടുകാരിയായ യുവതിയാണ് കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് പരാതി നല്‍കിയത്. ബിജെപിയിലെ ഉന്നത നേതാക്കൾക്കും ആർഎസ്എസ് കാര്യാലയത്തിലും നേരത്തെ പരാതി നൽകിയിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ലെന്ന് യുവതി പരാതിയില്‍ ആരോപിക്കുന്നു. തന്നെ പീഡിപ്പിച്ച ഒരാള്‍ ഇപ്പോള്‍ പാലക്കാട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ സമരത്തിൻ്റെ മുന്‍നിരയില്‍ നില്‍ക്കുന്നത് വഞ്ചനാപരമാണെന്നും കൃഷ്ണകുമാറിനെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കണമെന്നും യുവതി പരാതിയില്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

അതേസമയം, യുവതിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് സി കൃഷ്ണകുമാർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇത് സ്വത്ത് തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചുകാലം മുൻപ് തനിക്കെതിരെ വന്ന പരാതിയാണെന്നായിരുന്നു കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഈ വിഷയത്തിൽ താൻ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2023-ൽ കോടതി തനിക്ക് അനുകൂലമായ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ ഇന്ന് പാലക്കാട്ട് വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇത് 2015ലും 20തിലും എല്ലാ ഉയര്‍ന്ന ആരോപണമായിരുന്നെന്നും തെളിവില്ലെന്നും പാര്‍ട്ടിതല അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായതാണെന്നും കൃഷ്ണകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

സന്ദീപ് വാര്യര്‍ക്കെതിരെയും കൃഷ്ണകുമാര്‍ ആരോപണമുന്നയിച്ചു. 'ബിജെപിയില്‍ ഉള്ളപ്പോള്‍ തനിക്കെതിരേ നീക്കം നടത്തിയ സന്ദീപ് വാര്യര്‍ എന്ന അസുരവിത്ത് ഇപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്ന് അതേ പരിപാടി നടത്തുന്നു എന്നേയുള്ളൂ' എന്നായിരുന്നു കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ വിശദീകരണം.

Also Read: ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല; തിരക്കു പിടിക്കേണ്ട, വാര്‍ത്തകള്‍ വരും, ബിജെപിക്ക് ഇനിയും കാളയെ ആവശ്യം വരുമെന്നും വി ഡി സതീശന്‍

കാസർകോട്: ബിജെപി നേതാവായ കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളുമായി കോൺഗ്രസ് വക്താവ് സന്ദീപ് വാര്യർ. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ നേരത്തെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ, എം ടി രമേശ്, ആർഎസ്എസ് നേതാവ് ഗോപാലൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ എന്നിവരോടും പെൺകുട്ടി കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സന്ദീപ് വാര്യർ കാസർകോട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അതിജീവിതയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ അതിക്രമത്തിന് ശേഷം ചികിത്സാ സഹായം നൽകിയത് നടൻ സുരേഷ് ഗോപിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പാലക്കാട് മാത്രമല്ല, വെണ്ണക്കരയിലും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുമെല്ലാം കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ സമാന പരാതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പാലക്കാട്ടെ പരാതിക്കാരിയായ അതിജീവിതയുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ കൃഷ്ണകുമാർ നിയമലംഘനം നടത്തിയെന്നും സന്ദീപ് വാര്യർ ആരോപിച്ചു. അതിജീവിതയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് കയ്യേറാൻ കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ കുടുംബം ശ്രമിച്ചതായും പെൺകുട്ടിക്ക് സ്വന്തം അച്ഛനെ കാണാനുള്ള അവകാശം പോലും നിഷേധിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് പുറത്തുനിന്നുള്ള പരാതിയല്ല, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്നതാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ബിജെപി തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെയും മറ്റ് ഭാരവാഹികളുടെയും മുഖം വികൃതമാകുമെന്നും സന്ദീപ് വാര്യർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. എന്ത് അന്വേഷണവും നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കൃഷ്ണകുമാർ പ്രതികരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പിണറായി വിജയൻ്റെ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പീഡനത്തിന് ഇരയായതായി കാണിച്ച് പാലക്കാട്ടുകാരിയായ യുവതിയാണ് കൃഷ്ണകുമാറിനെതിരെ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് പരാതി നല്‍കിയത്. ബിജെപിയിലെ ഉന്നത നേതാക്കൾക്കും ആർഎസ്എസ് കാര്യാലയത്തിലും നേരത്തെ പരാതി നൽകിയിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ലെന്ന് യുവതി പരാതിയില്‍ ആരോപിക്കുന്നു. തന്നെ പീഡിപ്പിച്ച ഒരാള്‍ ഇപ്പോള്‍ പാലക്കാട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ സമരത്തിൻ്റെ മുന്‍നിരയില്‍ നില്‍ക്കുന്നത് വഞ്ചനാപരമാണെന്നും കൃഷ്ണകുമാറിനെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കണമെന്നും യുവതി പരാതിയില്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

അതേസമയം, യുവതിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് സി കൃഷ്ണകുമാർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇത് സ്വത്ത് തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചുകാലം മുൻപ് തനിക്കെതിരെ വന്ന പരാതിയാണെന്നായിരുന്നു കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഈ വിഷയത്തിൽ താൻ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2023-ൽ കോടതി തനിക്ക് അനുകൂലമായ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൃഷ്ണകുമാർ ഇന്ന് പാലക്കാട്ട് വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇത് 2015ലും 20തിലും എല്ലാ ഉയര്‍ന്ന ആരോപണമായിരുന്നെന്നും തെളിവില്ലെന്നും പാര്‍ട്ടിതല അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായതാണെന്നും കൃഷ്ണകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

സന്ദീപ് വാര്യര്‍ക്കെതിരെയും കൃഷ്ണകുമാര്‍ ആരോപണമുന്നയിച്ചു. 'ബിജെപിയില്‍ ഉള്ളപ്പോള്‍ തനിക്കെതിരേ നീക്കം നടത്തിയ സന്ദീപ് വാര്യര്‍ എന്ന അസുരവിത്ത് ഇപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്ന് അതേ പരിപാടി നടത്തുന്നു എന്നേയുള്ളൂ' എന്നായിരുന്നു കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ വിശദീകരണം.

Also Read: ബോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല; തിരക്കു പിടിക്കേണ്ട, വാര്‍ത്തകള്‍ വരും, ബിജെപിക്ക് ഇനിയും കാളയെ ആവശ്യം വരുമെന്നും വി ഡി സതീശന്‍

Last Updated : August 27, 2025 at 4:59 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SANDEEP VARIERKRISHNAKUMARBJPSOBHA SURENDRANSANDEEP VARIER AGANIST KRISHNAKUMAR

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗ്രാമവീഥികളിലൂടെ പൊന്നോണ വരവറിയിച്ച് ഓണപ്പൊട്ടന്‍; ഇനി പത്തുനാള്‍ ഉത്സവലഹരി

ഷൈമയുടെ പോരാട്ടത്തിന് ഫലം കാണുന്നു;വരുന്നൂ കോഴിക്കോട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ ഡോഗ് പാര്‍ക്ക്

നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യും: ആഗോള വിപണി പിടിക്കാൻ മാരുതിയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് കാർ; ഇ-വിറ്റാര ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌ത് പ്രധാനമന്ത്രി

"ആർപ്പോ.. ഇർറോ..", വര്‍ണാഭമായ അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്രയ്‌ക്ക് കൊടിയേറി; ഇനി ഓണം വൈബ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.