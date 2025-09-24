വാക്ക് പാലിച്ചു; എൻ എം വിജയൻ്റെ അർബൻ ബാങ്കിലെ ബാധ്യത അടച്ച് തീർത്ത് കോൺഗ്രസ്
ആത്മഹത്യ ചെയ്ത, വയനാട് മുൻ ഡിസിസി ട്രഷറര് എൻഎം വിജയന്റെ അർബൻ ബാങ്കിലെ ബാധ്യത അടച്ച് തീർത്ത് കോണ്ഗ്രസ്. കടം അടച്ച് തീര്ക്കാത്തതിനെ തുര്ന്ന് വിജയന്റെ മരുമകൾ ഡിസിസി ഓഫിസിന് മുന്നിൽ സത്യഗ്രഹമിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
Published : September 24, 2025 at 3:36 PM IST
വയനാട്: ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വയനാട് മുൻ ഡിസിസി ട്രഷറര് എൻഎം വിജയന്റെ അർബൻ ബാങ്കിലെ ബാധ്യത കോൺഗ്രസ് അടച്ച് തീർത്തു. 63 ലക്ഷം രൂപയുടെ കടമാണ് വിജയന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏറ്റെടുത്ത കടം അടച്ചു തീർക്കുമെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് വയനാട്ടിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
നേരത്തെ 20 ലക്ഷം രൂപ കോൺഗ്രസ് പണമായി കുടുംബത്തിന് നേരിട്ട് നൽകിയിരുന്നു. സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ നൽകി ബാധ്യതയും തീർത്തിരുന്നു. കടം അടച്ച് തീര്ക്കാത്തതിനെ തുര്ന്ന് വിജയന്റെ മരുമകൾ ഡിസിസി ഓഫിസിന് മുന്നിൽ സത്യഗ്രഹമിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ 30നുള്ളിൽ തന്നെ അർബൻ ബാങ്കിലെ ബാധ്യത തീർക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ഒക്ടോബർ 2ന് ഡിസിസിക്ക് മുൻപിൽ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു മരുമകള് പത്മജയുടെ നിലപാട്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെത്തുടര്ന്നാണ് വയനാട് മുൻ ഡിസിസി ട്രഷറര് എന്എം വിജയനും മകന് ജിജേഷും ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്.
ബത്തേരിയിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ അറിവോടെ പാര്ട്ടിക്കായി പണം വാങ്ങിയെന്നും എന്നാല് നിയമനം നടക്കാതെ വന്നപ്പോള്, ബാധ്യത മുഴുവന് തൻ്റെ തലയിലായി എന്നുമാണ് എന് എം വിജയന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പില് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.
വിജയനും മകന് ജിജേഷും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസില് ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ, എന് ഡി അപ്പച്ചന്, ഡിസിസി മുന് ട്രഷറര് കെ കെ ഗോപിനാഥ് തുടങ്ങിയവരെ പ്രതികളാക്കിയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിന് നല്കാന് വിജയന് എഴുതിയ കത്തില് ഇവരുടെ പേരുകള് പരാമര്ശിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച വയനാട്ടിലെ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കെസി വേണുഗോപാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. എൻഎം വിജയൻ്റെ കട ബാധ്യത, പുൽപ്പള്ളിയിലെ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളൊക്കെ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. വയനാട്ടിലെ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ യോഗത്തിലെ തീരുമാന പ്രകാരവും, പ്രിയങ്കയുടെ ഇടപെടലും കാരണമാണ് അടിയന്തിരമായി വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പണം അടച്ചു തീർത്തതെന്നാണ് വിവരം.
സംഭവം ഇങ്ങനെ
കഴിഞ്ഞ ഡിസംബര് 25നാണ് എൻഎം വിജയനെയും മകന് ജിജേഷിനെയും വിഷം കഴിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയില് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. 27ന് ഇരുവരും മരിച്ചു. മരിച്ച് 10 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് കത്ത് കുടുംബം പുറത്തുവിട്ടത്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളിൽ നിന്ന് നടപടി ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കത്ത് പുറത്തുവിട്ടതെന്നായിരുന്നു കുടുംബം പറഞ്ഞത്.
