"ലാത്തി എടുത്തത് എകെജി സെൻ്ററിന് വേണ്ടി": ഷാഫി പറമ്പിൽ ആക്രമണത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് വി.ഡി. സതീശൻ; സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രതിഷേധം

ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ.

കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിഷേധം, വിഡി സതീശൻ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 10, 2025 at 10:28 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്ത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ, എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ, എഐസിസി നേതാവ് ദീപ ദാസ് മുൻഷി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി. തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, എറണാകുളം, കണ്ണൂർ തുടങ്ങി വിവിധ ജില്ലകളിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നു.

വിവിധയിടങ്ങളിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ

കണ്ണൂർ നഗരത്തിലും തലശ്ശേരിയിലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രകടനങ്ങൾ അരങ്ങേറി. നാദാപുരത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന പാത ഉപരോധിച്ചു. പാലക്കാട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കെഎസ് ജയഘോഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം നടന്നു. കൊച്ചിയിൽ എറണാകുളം ഡിസിസിക്ക് സമീപം ഉൾപ്പെടെ രണ്ടിടങ്ങളിലാണ് പ്രതിഷേധമുണ്ടായത്.

തൃശൂരിൽ സ്വരാജ് റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പ്രവർത്തകർ സിപിഎം പോസ്റ്ററുകൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പൊലീസുമായി സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി. ചവറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പൊലീസിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി പ്രതിഷേധിച്ചു.

നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രതികരണങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും

ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയെ ആക്രമിച്ചത് സിപിഎം ക്രിമിനലുകളും അവർക്കുവേണ്ടി ഗുണ്ടാ പണി ചെയ്യുന്ന പൊലീസും ചേർന്നാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു. നിരവധി യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

വിഡി സതീശൻ: സിപിഎമ്മിനു വേണ്ടി ലാത്തി എടുത്ത പൊലീസിലെ ക്രിമിനലുകൾ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നത് എകെജി സെൻ്ററിൽ നിന്നല്ലെന്ന് ഓർക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. ഷാഫി പറമ്പിലിനെയും നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും ആക്രമിച്ച് ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാമെന്ന് സർക്കാർ കരുതേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കെസി വേണുഗോപാൽ: ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിക്ക് നേരെ നടന്നത് ആസൂത്രിതമായ അക്രമമാണെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. സിപിഎമ്മും പൊലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമാണ് ഈ ആക്രമണം. ജനാധിപത്യവിരുദ്ധതയ്ക്ക് സിപിഎം നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സകല സംവിധാനങ്ങളും അതിന് കുട പിടിക്കുകയാണെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ ആരോപിച്ചു.

ദീപ ദാസ് മുൻഷി: ഷാഫിക്കെതിരായുള്ള ആക്രമണം ശബരിമല കൊള്ള മറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് എഐസിസി വക്താവ് ദീപ ദാസ് മുൻഷി ആരോപിച്ചു. പിണറായി പൊലീസിൻ്റെ അരാജകത്വമാണ് നടന്നത്. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പിന്മാറില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മറുപടി പറയണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മറ്റ് നേതാക്കൾ: മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പൊലീസ് നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനം ഉയർത്തി. പൊലീസിൻ്റേത് നരനായാട്ടാണെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് എംകെ രാഘവൻ പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ, പൊലീസ് ഏകപക്ഷീയമായാണ് പെരുമാറിയതെന്ന് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു.

