'സ്വർണക്കൊള്ള നടത്തി പവിത്രത നശിപ്പിക്കുന്നു'; സർക്കാരിനും ദേവസ്വം ബോർഡിനുമെതിരെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിശ്വാസ സംഗമം
എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ എംപി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സർക്കാരിനും ദേവസ്വം ബോർഡിനുമെതിരെ സംഗമത്തിനുശേഷം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നാല് മേഖലാജാഥകളും കോൺഗ്രസ് നടത്തും
Published : October 7, 2025 at 3:58 PM IST
പത്തനംതിട്ട: പമ്പയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് നടത്തിയ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനും ബദലായി പന്തളത്ത് ശബരിമല കർമസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ നടത്തിയ അയ്യപ്പ സംരക്ഷണ സംഗമത്തിനും പിന്നാലെ പത്തനംതിട്ടയിൽ വിശ്വാസ സംഗമവും പന്തളത്ത് മഹാസംഗമവും നടത്താൻ കോൺഗ്രസ് ഒരുങ്ങുന്നു. ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി മോഷണ വിവാദത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് വിശ്വാസ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ഒക്ടോബർ 9ന് വൈകിട്ട് 4ന് പത്തനംതിട്ട പഴയ സ്വകാര്യ ബസ്സ്റ്റാൻഡിൽ നടക്കുന്ന വിശ്വാസ സംഗമം എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ എംപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 'വിശ്വാസികളെ വഞ്ചിച്ച് സ്വർണക്കൊള്ള നടത്തി ശബരിമലയുടെ പവിത്രത നശിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാരിനും ദേവസ്വം ബോർഡിനുമെതിരെ' എന്നതാണ് സംഗമത്തിൻ്റെ പ്രമേയം. ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംഗമം. സ്വർണപ്പാളി മോഷണ വിവാദത്തിൽ മേഖലാ ജാഥകൾ നടത്തി സംസ്ഥാന വ്യാപക സമരത്തിനും കോൺഗ്രസ് തീരുമാനമെടുത്തു.
സംസ്ഥാന വ്യാപക ജാഥകൾ സമാപിക്കുന്ന പന്തളത്ത് മഹാസമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കാനും കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ തീരുമാനമായി. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രധാന നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാല് മേഖലാജാഥകൾ നടത്താനാണ് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിലെ ധാരണ. ജാഥകളുടെ തീയതിയും ജാഥാ ക്യാപ്റ്റൻമാരെയും നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കും. 2018ലെ യുവതി പ്രവേശന വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരത്തിന് സമാനമായ പ്രക്ഷോഭത്തിനാണ് കോൺഗ്രസ് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.
വിശ്വാസ സംഗമത്തിന് ശേഷം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് മേഖലാ ജാഥകൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ശ്രദ്ധ ശബരിമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്. വടക്ക് കാസർകോട്, തെക്ക് തിരുവനന്തപുരം, മധ്യ കേരളത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് ജാഥകൾ ആരംഭിക്കാനാണ് സാധ്യത. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ജാഥാ ക്യാപ്റ്റൻമാരാകും. ശബരിമല പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലെ പഴയകാല പ്രതീകാത്മക വേദിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാഥകൾ സമാപിക്കുന്ന പന്തളത്തെ മഹാസമ്മേളനം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.
പത്തനംതിട്ടയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് നേരത്തെ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ബോർഡിൻ്റെ ഈ നടപടി സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായി ശബരിമല കർമസമിതി നടത്തിയ അയ്യപ്പ സംരക്ഷണ സംഗമം ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ ഏകീകരണമായിരുന്നു. ഈ രണ്ട് കൂട്ടായ്മകളോടും അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വന്തം നിലയിൽ വിശ്വാസ സംഗമം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ പാകിയ സ്വർണപ്പാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലവിലെ വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം. ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണപ്പാളികൾക്ക് പഴക്കം കാരണം നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചെന്നും അവ മാറ്റുന്നതിനായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വലിയ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. പാളികളുടെ എണ്ണത്തിലും ഭാരത്തിലും കുറവുണ്ടായെന്നും ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെയുള്ള മോഷണമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിവിധ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളും പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും രംഗത്തെത്തി.
ദേവസ്വം ബോർഡും സർക്കാരും വിഷയത്തിൽ ഒളിച്ചുകളി നടത്തുന്നുവെന്നും സത്യം പുറത്തുവരാൻ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ആവശ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് 'വിശ്വാസ സംഗമം' സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വിശ്വാസികളുടെ പണംകൊണ്ടുള്ള സ്വർണം മോഷണം പോയത് ഭക്തജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാന വിമർശനം.
