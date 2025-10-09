ശബരിമല സ്വര്ണപ്പാളി കേസ്; പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപി നേതാക്കള്, മാര്ച്ചില് സംഘര്ഷം
ശബരിമല സ്വര്ണപ്പാളി കേസില് കോഴിക്കോടും കാസര്കോടും ബിജെപി പ്രതിഷേധം. പ്രതിഷേധ മാര്ച്ചില് സംഘര്ഷം. മുഖ്യമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ച് നേതാക്കള്.
Published : October 9, 2025 at 4:47 PM IST
കാസർകോട്: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വന് പ്രതിഷേധം. കാസർകോട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ മാർച്ചില് സംഘർഷം. ഇരു ജില്ലകളിലേയും കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് ബിജെപി നടത്തിയ മാർച്ചിലാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായത്.
പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പൊലീസ് രണ്ട് തവണ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. ബാരിക്കേഡ് മറികടന്ന ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രവർത്തകരും പൊലീസും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. ശബരിമല കൊള്ളയിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം നടത്തുക, ദേവസ്വം മന്ത്രി രാജിവയ്ക്കുക, ദേവസ്വം ബോർഡ് പിരിച്ചുവിടുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള് ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.
വിദ്യാനഗർ ഗവൺമെൻ്റ് കോളജ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് കലക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ബിജെപി ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷൻ എപി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ചും പരിഹസിച്ചും സംസാരിച്ചായിരുന്നു പ്രസംഗം.
"വീരപ്പനും കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയും പിണറായി വിജയൻ്റെ കാലുപിടിക്കും, ഞങ്ങളുടെ റെക്കോഡ് തകർക്കരുതെന്ന് പറയുമെന്ന്" അബ്ദുള്ള കുട്ടി പരിഹസിച്ചു. ക്ലിഫ് ഹൗസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൊള്ള നടക്കുന്നു. ശബരിമല സ്വർണ മോഷണം ദേശീയ ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കണമെന്നും അബ്ദുള്ള കുട്ടി പറഞ്ഞു.
കെ.സുരേന്ദ്രൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് മാർച്ച്:
ശബരിമലയിലെ സ്വർണപ്പാളി തട്ടിപ്പിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാലത്ത് നിന്നാണ് രാവിലെ നിരവധി പ്രവർത്തകർ അണിനിരന്ന മാർച്ച് ആരംഭിച്ചത്. ബിജെപിയുടെ സിറ്റി റൂറൽ നോർത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് മാർച്ച് നടത്തിയത്.
തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് എത്തിയ മാർച്ച് പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് വച്ച് തടഞ്ഞു. ഇതോടെ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറികടന്ന് തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചു. തുടർന്ന് പൊലീസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ജലപീരങ്കി ഉപയോഗിച്ചു. അതിനിടയിൽ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിടാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ ജില്ലാ നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തകരെ ശാന്തരാക്കി.
തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം ബിജെപി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ശബരിമലയിൽ ആസൂത്രിതമായ സ്വർണ കവർച്ചയാണ് നടന്നതെന്ന് കെ.സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. സ്വർണം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് വീക്ക്നെസാണെന്നും ഔറംഗസീബിനേക്കാൾ വലിയ കൊള്ളക്കാരനാണ് പിണറായി വിജയനെന്നും സുരേന്ദ്രന് പറഞ്ഞു.
സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ബിജെപിയുടെ ആവശ്യം
ശബരിമല സമര കാലത്താണ് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആസൂത്രിതമായ സ്വർണ കവർച്ച നീക്കം നടന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഭക്തർ ശബരിമലയിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സംഘവും കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വർണം കവർന്നെടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. രാഷ്ട്രീയ ഭരണ നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുള്ള കൊള്ളയാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് കേരളത്തിൽ അവതാരങ്ങൾക്ക് ഇനി സ്ഥാനമില്ല എന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവതാരങ്ങളെ തട്ടിയിട്ട് നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളതൊന്നും എവിടെ സ്വർണം കണ്ടാലും ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്നതെന്നും കെ.സുരേന്ദ്രൻ പരിഹസിച്ചു.
കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അറിയാതെ ഈ മോഷണം നടക്കുകയില്ല ആയിരം വട്ടം ഗംഗയിൽ മുങ്ങിയാലും ഈ പാപം തീരില്ലെന്നും കെ.സുരേന്ദ്രൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും കൊള്ളയടിച്ച സ്വർണം വിറ്റത് ആർക്കാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമുണ്ടെന്നും സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.
ബിജെപി സിറ്റി ജില്ല അധ്യക്ഷൻ കെപി പ്രകാശ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നോർത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പിആർ പ്രഫുൽ കൃഷ്ണൻ, സൗത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ദേവദാസൻ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.രഞ്ജിത്ത്, ടിപി ജയചന്ദ്രൻ, മഹിളാ മോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നവ്യ ഹരിദാസ്, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വിന്ധ്യ സുനിൽ, യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് വിജിത്ത് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
