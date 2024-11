ETV Bharat / state

നാട്ടുകാർക്കൊരു വള്ളിക്കെട്ടായി വനംവകുപ്പിൻ്റെ കുട്ടി വനം പദ്ധതി: പരാതിയുമായി പ്രദേശവാസികൾ

Trees in miniforest obstruct the flow of water in the river. ( ETV Bharat )