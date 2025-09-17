പച്ചത്തേങ്ങ വില വീണ്ടും കുതിക്കുന്നു; വില 73 രൂപയിലെത്തി, വിളവ് കുറഞ്ഞതും ഇറക്കുമതിക്കുറവും പ്രതിസന്ധി
കോഴിക്കോട്: ഓണക്കാലത്ത് നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞ പച്ചത്തേങ്ങ വില വീണ്ടും കുതിച്ചുയരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് പകുതിയോടെ 56 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്ന പച്ചത്തേങ്ങയുടെ വില ഇന്ന് 73 രൂപയിലെത്തി. 78 രൂപയായിരുന്നു പച്ചത്തേങ്ങയുടെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില. എന്നാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ അടക്കം വെളിച്ചെണ്ണ വില കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാരും ഉടമകളും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ധാരണയെ തുടർന്ന് വില താഴ്ന്നിരുന്നു. 78ൽ നിന്ന് 72ലേക്കും പിന്നീടത് 67, 63, 60, 59, 56 എന്നിങ്ങനെ കുറയുകയായിരുന്നു. തിരിച്ചു കയറിയ വില ഇനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല എന്നാണ് വടകരയിലെ തേങ്ങ മൊത്ത വ്യാപാരി അബ്ബാസ് പറയുന്നത്.
ഇപ്പോൾ പച്ചത്തേങ്ങയുടെ ലഭ്യത ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതോടെ വില വീണ്ടും ഉയരുകയാണ്. 78 രൂപയിലെത്തിയപ്പോൾ പകുതി വിളഞ്ഞ തേങ്ങ വരെ വിപണിയിലെത്തിയിരുന്നു. മൂന്നുമാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ തേങ്ങാ വരവ് വർധിക്കും. ആ സമയം വരെ വലിയ വിലയിലേക്ക് പച്ച തേങ്ങ കുതിക്കുമെന്നും അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു.
വെളിച്ചെണ്ണ വിലയിലും വർധനവ്
പച്ചത്തേങ്ങയുടെ വില വർധനവിനൊപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ വിലയും ഉയർന്നു തുടങ്ങി. ഓണത്തിന് 300 രൂപയിലേക്ക് താഴ്ന്ന വെളിച്ചെണ്ണ വില ഇപ്പോൾ 375-400 രൂപയിലെത്തി. അടുത്ത പാക്കിങ് വരുന്നതോടെ വില ഇനിയും കൂടുമെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. വലിയ കൊട്ടത്തേങ്ങയ്ക്ക് 30 രൂപയും ചെറുതിന് 22 രൂപയും കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നവരാത്രി, ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ അടുക്കുന്നതോടെ ഇവയുടെ വിലയും വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
വിലവർധനവിൻ്റെ കാരണം
വർഷങ്ങളോളം 23-26 രൂപയായിരുന്ന പച്ചത്തേങ്ങ വില 2024ലെ ഓണത്തിന് മുമ്പ് 39 രൂപയിലെത്തി. പിന്നീട് 47 രൂപ വരെ ഉയർന്നെങ്കിലും തേങ്ങയുടെ ലഭ്യത കൂടിയപ്പോൾ വില 40ലേക്ക് താഴ്ന്നു. 2025 മാർച്ചോടെ തേങ്ങ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതോടെ വില സർവകാല റെക്കോർഡുകളും ഭേദിച്ചു. ഓണത്തിന് വീണ്ടും വില താഴ്ന്നെങ്കിലും അത് താൽക്കാലികമായിരുന്നു.
കാറ്റുവീഴ്ച, മഞ്ഞളിപ്പ്, വെള്ളീച്ച തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളും ഉത്പാദനം കുറയാൻ കാരണമായി. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, മലപ്പുറം തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലാണ് കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും തേങ്ങ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. വില വർധിച്ചതോടെ തേങ്ങ മോഷണവും അടിപിടിയും പൊലീസ് കേസുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അനുബന്ധമായി ചിരട്ട വിലയും വർധിച്ചു. നിലവിൽ 26 രൂപയാണ് ഒരു കിലോ ചിരട്ട വില.
ഇറക്കുമതിക്ക് ആവശ്യം, തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ആശങ്ക
ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളുടെ ഇറക്കുമതി നികുതി വർധിപ്പിച്ചത് വില വർധനവിന് ഒരു കാരണമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ആഗോളതലത്തിൽ ഉത്പാദനം കൂടുന്നത് വില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ലോകബാങ്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളിലും സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു തേങ്ങയും കൊപ്രയും ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ മില്ലുടമകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്തോനേഷ്യ, ഫിലിപ്പീൻസ്, ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് വില പിടിച്ചുനിർത്താനാണ് ഇവരുടെ ശ്രമം. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള രണ്ടായിരത്തിലധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഉത്പന്ന കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന 25,000-ത്തിലധികം തൊഴിലാളികൾ ഈ വില വർധനവ് കാരണം പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു.
അതേസമയം, വില ഉയർന്നതോടെ ആളുകൾ തരിശിട്ടിരുന്ന പറമ്പുകളിൽ പോലും തെങ്ങുകളെ പരിപാലിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ വരും മാസങ്ങളിൽ തേങ്ങ ലഭ്യത കൂടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
