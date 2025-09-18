സ്രാവും തിരണ്ടിയും വലയിൽ കുടുങ്ങിയാല് പേടിക്കണോ? മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരവുമായി സിഎംഎഫ്ആർഐ
ഇത്തരം ഇനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിക്കാണ് നിയന്ത്രണമുള്ളതെങ്കിലും, പിടിക്കുന്നതിനോ ആഭ്യന്തര വിപണിയില് വില്ക്കുന്നതിനോ നിയമപരമായി തടസങ്ങളില്ല
Published : September 18, 2025 at 11:36 PM IST
എറണാകുളം: വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ ഭേദഗതികള് സൃഷ്ടിച്ച നിയമക്കുരുക്കില്പ്പെട്ട് വലയുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്ക് ആശ്വാസവുമായി കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (സിഎംഎഫ്ആര്ഐ) രംഗത്ത്.
അപ്രതീക്ഷിതമായി മീന്പിടുത്ത വലകളില് കുടുങ്ങുന്ന സംരക്ഷിത സ്രാവ്-തിരണ്ടി ഇനങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താന് പഠന സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് സിഎംഎഫ്ആര്ഐ ഡയറക്ടര് ഡോ. ഗ്രിന്സണ് ജോര്ജ് അറിയിച്ചു.
മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലെ ഉപജീവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങള് നേരിടുന്ന ഈ പ്രശ്നം വളരെ സങ്കീര്മാണ്. കരയിലെ നിയമലംഘനങ്ങളെപ്പോലെ കടലില് നടക്കുന്ന അനധികൃത മീന്പിടിത്തം മുന്കൂട്ടി അറിയാനോ തടയാനോ സാധിക്കില്ല.
വല വലിച്ചെടുത്ത് കരയിലെത്തുമ്പോള് മാത്രമാണ് എന്താണ് കുടുങ്ങിയതെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്ക് മനസിലാക്കാന് സാധിക്കുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി വലയില് കുടുങ്ങുന്ന സംരക്ഷിത ഇനങ്ങളുടെ പേരില് കര്ശനമായ ശിക്ഷാ നടപടികള് നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന ഭയം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു.
നിയമത്തിലെ അവ്യക്തതയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം. വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തില് പട്ടിക നാലില് ഉള്പ്പെട്ട ചില സ്രാവുകളുടെയും തിരണ്ടികളുടെയും മത്സ്യബന്ധനം, വ്യാപാരം, കയറ്റുമതി എന്നിവയില് നിയന്ത്രണമുണ്ട്.
എന്നാല്, ഈ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്കും എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും ഒരുപോലെ വ്യക്തതയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇത്തരം ഇനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിക്കാണ് നിയന്ത്രണമുള്ളതെങ്കിലും, പിടിക്കുന്നതിനോ ആഭ്യന്തര വിപണിയില് വില്ക്കുന്നതിനോ നിയമപരമായി തടസങ്ങളില്ല.
എങ്കിലും, നിയമം കൃത്യമായി അറിയാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥര് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ നിയമലംഘകരായി കണക്കാക്കി നടപടിയെടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയില് അടുത്തിടെയുണ്ടായ സംഭവം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.
ഈ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി സിഎംഎഫ്ആര്ഐ സംഘടിപ്പിച്ച ശില്പശാലയില് നിരവധി നിര്ദേശങ്ങള് മുന്നോട്ടുവച്ചു. ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണവും തീരദേശ സമൂഹങ്ങളുടെ ഉപജീവന സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയില് സന്തുലിതവും പ്രായോഗികവുമായ സമീപനം ഈ വിഷയത്തില് ആവശ്യമാണെന്ന് ശില്പശാലയില് പങ്കെടുത്ത വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നിയമം കൂടുതല് ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാന് ആവശ്യമായ ചില നിര്ദേശങ്ങള്
എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നിയമത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ പരിശീലനം നല്കുക.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഉള്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുക.
മത്സ്യബന്ധനത്തില് സ്വയം നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്താന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക.
പങ്കാളിത്ത സംരക്ഷണ പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിക്കുക.
കയറ്റുമതിക്ക് ആവശ്യമായ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലുകള് (Non-Detrimental Finding) കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കുക.
ഈ വിഷയത്തില് സിഎംഎഫ്ആര്ഐ നടത്തുന്ന പഠനം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആശങ്കകള്ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താന് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്, ഫിഷറീസ്-വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്, സിഎംഎഫ്ആര്ഐയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞര് എന്നിവര് ചര്ച്ചയില് പങ്കെടുത്തു.