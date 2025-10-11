സമുദ്രകൃഷിയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം ലക്ഷ്യം: 2047-ഓടെ ഉത്പാദനം 25 ലക്ഷം ടണ്ണാക്കും; സിഎംഎഫ്ആർഐയുടെ പുതിയ പദ്ധതി
കൂടുമത്സ്യകൃഷി, കടൽപ്പായൽ കൃഷി തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് 2047-ഓടെ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കും. ഈ രംഗത്ത് സുസ്ഥിര നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ദേശീയ നയം വേണം.
Published : October 11, 2025 at 4:23 PM IST
എറണാകുളം: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും സമുദ്ര വിഭവങ്ങളിലെ കുറവും കാരണം മത്സ്യോത്പാദനത്തിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ, രാജ്യത്തെ സമുദ്രകൃഷി (മാരികൾച്ചർ) ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (സിഎംഎഫ്ആർഐ). നിലവിലെ ഒന്നര ലക്ഷം ടണ്ണിൽനിന്ന് 2047-ഓടെ ഉത്പാദനം 25 ലക്ഷം ടണ്ണായി ഉയർത്താനാണ് സ്ഥാപനം പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രമത്സ്യ മേഖലയിലെ അടുത്ത വലിയ മുന്നേറ്റം സമുദ്രകൃഷിയായിരിക്കുമെന്നും ഈ രംഗത്ത് രാജ്യത്തിന് മികച്ച സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളതെന്നും സിഎംഎഫ്ആർഐ ഡയറക്ടർ ഡോ. ഗ്രിൻസൺ ജോർജ് അറിയിച്ചു.
കൂടുമത്സ്യകൃഷി, ഒന്നിലധികം കൃഷിരീതികൾ സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള നൂതന മത്സ്യകൃഷിയായ ഇംറ്റ (Intensive Multi-Trophic Aquaculture) ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിവർഷം ശരാശരി 35 ലക്ഷം ടൺ മത്സ്യമാണ് നിലവിൽ കടലിൽനിന്ന് പിടിക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും വിഭവശോഷണവും കാരണം മത്സ്യോത്പാദനം കൂട്ടാൻ സമുദ്രമത്സ്യകൃഷി പോലുള്ള ബദൽ മാർഗങ്ങൾ അനിവാര്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ നിരവധി സമുദ്രമത്സ്യകൃഷി സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സിഎംഎഫ്ആർഐ ഇതിനോടകം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉത്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായകമാകും എന്ന് സിഎംഎഫ്ആർഐ ഡയറക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.
കടൽപ്പായൽ കൃഷിയിലെ സാധ്യതകൾ
സമുദ്രമത്സ്യകൃഷിയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമായ കടൽപ്പായൽ കൃഷിയിൽ രാജ്യത്തിന് വലിയ സാധ്യതകളാണുള്ളത്. ആഗോളതലത്തിൽ മൂന്നരക്കോടി ടൺ കടൽപ്പായൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇവയുടെ ഉത്പാദനം വളരെ കുറവാണ്. വർധിച്ചുവരുന്ന വ്യാവസായിക-ഔഷധ നിർമ്മാണ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 50 ലക്ഷം ടൺ കടൽപ്പായലെങ്കിലും ആഭ്യന്തരമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ രാജ്യത്തിന് സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മാരികൾച്ചർ രംഗത്ത് സുസ്ഥിര നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ദേശീയ സമുദ്രമത്സ്യകൃഷി നയം ആവശ്യമാണെന്നും സിഎംഎഫ്ആർഐ ഡയറക്ടർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മത്സ്യകർഷകർക്ക് കല്ലുമ്മക്കായ-ഓയിസ്റ്റർ കൃഷി, കൂടുമത്സ്യകൃഷി, പെൻ കൾച്ചർ, ബയോളോക് സാങ്കേതിക വിദ്യ, പട്ടാള പുഴു ഉപയോഗിച്ചുള്ള മത്സ്യ തീറ്റ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സിഎംഎഫ്ആർഐ പരിശീലനം നൽകി.
കൂടാതെ, പട്ടികവിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടവർക്ക് മത്സ്യബന്ധന, കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഡോ. കെ. മധു, ഡോ. വിദ്യ ആർ, ഡോ. സനൽ എബനീസർ, ഡോ. സാജു ജോർജ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു.
Also Read:- കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ആഗോള ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു; വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്കും താൽപര്യം അറിയിച്ച് സമീപിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി