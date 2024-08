ETV Bharat / state

ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുടെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് വ്യാപകമാകുന്നു: കുണ്ടറയിൽ വ്യാജ പണപ്പിരിവിന് ശ്രമം നടത്തി മധ്യവയസ്‌കന്‍ - CMDRF FRAUD IN KOLLAM

Man tries to collect money from pharmacy in Kundara ( ETV Bharat )