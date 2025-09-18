'ഇന്ത്യയ്ക്കും യൂറോപ്പിനും ഇടയിലുള്ള പാലമാണ് കേരളം'; കേരള-യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കോൺക്ലേവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി
സുസ്ഥിരവും തുല്യവുമായ സമുദ്ര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കായി ഒരു ആഗോള സഖ്യം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് ഈ കോൺക്ലേവ്.
Published : September 18, 2025 at 7:48 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: 'ഇന്ത്യയ്ക്കും യൂറോപ്പിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു പാലമെന്ന് കേരളത്തിനെ' വിശേഷിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. 18, 19 തീയതികളിലായി നടക്കുന്ന ദ്വിദിന കേരള-യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കോൺക്ലേവിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചത്. കോവളം ലീല റാവിസാണ് പരിപാടിയുടെ വേദി.
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാവി സമുദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. “നിലനിൽപ്പിനായി മാത്രമല്ല, നവീകരണം, പ്രതിരോധശേഷി, വളർച്ച എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി കേരളം സമുദ്രങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുസ്ഥിരവും തുല്യവുമായ സമുദ്ര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കായി ഒരു ആഗോള സഖ്യം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് ഈ കോൺക്ലേവ്. സുസ്ഥിര വികസനവും മത്സ്യമേഖലയിലെയും തീരദേശ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ പങ്കാളിത്തവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ദ്വിദിന കോൺക്ലേവ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാളെ (സെപ്റ്റംബർ 19) ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
സുസ്ഥിര സമുദ്രാധിഷ്ഠിത വളർച്ചയ്ക്കുള്ള പുതിയ വഴികൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കേരളം, ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളെ രണ്ട് ദിവസത്തെ പരിപാടിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു.
യൂറോപ്യൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംബാസിഡർ ഹെർവ് ഡെൽഫിൻ, സഹകരണ വേദി എന്ന നിലയിൽ കോൺക്ലേവിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുമായുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ബന്ധങ്ങളെയും പങ്കാളിത്തത്തെയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. "സമുദ്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ, തീരദേശ പ്രതിരോധശേഷി, ക്ഷേമം, ടൂറിസം എന്നിവയിൽ അതുല്യമായ സാധ്യതകളുള്ള കേരളം, യൂറോപ്യൻ പങ്കാളികൾക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു, അതിനാൽ കോൺക്ലേവ് ഒരു സാധാരണ പരിപാടിയേക്കാൾ വിശാലമാണ്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വൈദഗ്ധ്യവും നിക്ഷേപവും ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര മേഖലയിൽ സാമ്പത്തികപരമായ പരസ്പര നേട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു സഹകരണ വേദിയാണിത്" ഡെൽഫിൻ പറഞ്ഞു.
കോൺക്ലേവിൽ ടീം യൂറോപ്പ്: 17 യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംബാസിഡർമാരുടെയും മുതിർന്ന നയതന്ത്രജ്ഞരുടെയും ഒരു "ടീം യൂറോപ്പ്" പ്രതിനിധി സംഘം അംബാസിഡർ ഡെൽഫിൻ നയിക്കുന്ന കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ബെൽജിയം, ബൾഗേറിയ, ഡെന്മാർക്ക്, ഫിൻലാൻഡ്, ഹംഗറി, ഇറ്റലി, മാൾട്ട, പോളണ്ട്, സ്ലൊവാക്യ, സ്പെയിൻ, റൊമാനിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും ഓസ്ട്രിയ, ഫ്രാൻസ്, സ്ലോവേനിയ, നെതർലാൻഡ്സ്, ജർമ്മനി, സ്വീഡൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.
യൂറോപ്പുമായുള്ള സമുദ്ര സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിനുള്ള ശക്തമായ ദേശീയ പിന്തുണ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിലെയും കേരളത്തിലെയും കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും സെക്രട്ടറിമാരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.
ലക്ഷ്യങ്ങൾ: 600 കിലോമീറ്റർ തീരപ്രദേശം, വിശാലമായ ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങൾ, സമ്പന്നമായ സമുദ്ര ജൈവവൈവിധ്യം എന്നിവയാൽ ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്ര സാമ്പത്തിക പരിവർത്തനത്തിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് കേരളം. 2022ൽ ഈ മേഖല 4.5 ദശലക്ഷം ആളുകളെ നിയമിക്കുകയും യൂറോപ്പിലുടനീളം ഏകദേശം 890 ബില്യൺ പൗണ്ട് വിറ്റുവരവ് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.
കാലാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന തീരദേശ വികസനം, തുറമുഖ നവീകരണം, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ഷിപ്പിങ് നിക്ഷേപങ്ങൾ, സുസ്ഥിര മത്സ്യകൃഷി, വിദ്യാഭ്യാസം, നൈപുണ്യ വികസനം, തീരദേശ ടൂറിസം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കോൺക്ലേവ് ചർച്ച ചെയ്യും. നിക്ഷേപത്തിനും സഹകരണത്തിനുമുള്ള ദീർഘകാല ചർച്ചകൾ, വിദഗ്ധ പാനലുകൾ, നെറ്റ്വർക്കിങ് സെഷനുകൾ എന്നിവ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും.
സുസ്ഥിര മത്സ്യബന്ധനം, മത്സ്യകൃഷി, തീരദേശ പ്രതിരോധം എന്നിവയോടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത ഈ കോൺക്ലേവ് അടിവരയിടുന്നു. "യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായും ഇന്ത്യാ സർക്കാരുമായും കൈകോർക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ദീർഘകാല ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം നമ്മുടെ തീരദേശ സമൂഹങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം" എന്ന് സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാനും പറഞ്ഞു.
