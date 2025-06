ETV Bharat / state

വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം; മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സന്ദർശിച്ചു; ഗവർണർ ഇന്ന് എത്തും - VS ACHUTHANANDAN HOSPITAL

Kerala CM Pinarayi Vijayan Visits Former CM VS Achuthanandan In Hospital ( ETV Bharat )