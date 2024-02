തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ആദ്യമായല്ല സി ആര്‍ പി എഫ് ഇറങ്ങുന്നതെന്നും നയപ്രഖ്യാപനത്തിന് സമയമില്ലാത്ത ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് ഒന്നരമണിക്കൂര്‍ റോഡില്‍ കുത്തിയിരിക്കാന്‍ സമയമുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു.

അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവര്‍ ആരായാലും വ്യത്യസ്തമായ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളുണ്ടാകും. പ്രതിഷേധത്തിന് വരുന്നവരെ മാറ്റുന്നത് പൊലീസിന്‍റെ ജോലിയാണ്. സുരക്ഷ സി ആര്‍ പി എഫിന് കൈമാറിയത് വിചിത്രമായ കാര്യം. സ്റ്റേറ്റിന്‍റെ തലവന് ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷയാണ് ലഭിക്കുന്നത്(Chief Minister Pinarayi Vijayan Severely Criticized The Actions Of The Governor). അത് വേണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. പ്രതിഷേധക്കാരെ പോലീസ് എന്ത് ചെയ്തുവെന്ന് നോക്കാന്‍ ഏതെങ്കിലും അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നയാള്‍ നോക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.

എഫ് ഐ ആര്‍ രേഖപ്പെടുത്താന്‍ റോഡില്‍ കുത്തിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആര്‍ എസ് എസുകാര്‍ക്കാണ് കേരളത്തില്‍ കേന്ദ്ര സുരക്ഷയുള്ളത് ആ പട്ടികയിലേക്ക് ഗവര്‍ണറും എത്തി. ഏത് അധികാര സ്ഥാനവും നിയമത്തെക്കാള്‍ വലുതല്ല, നിയമവാഴ്ചയാണ് എല്ലാത്തിനും മുകളില്‍. ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇരിക്കുന്നവര്‍ ജനാധിപത്യ മര്യാദയും പക്വതയും വിവേകവും കാണിക്കണം. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തില്‍ അദ്ദേഹം കാണിച്ചത് കേരളത്തോടുള്ള അവഹേളനമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും ഗവര്‍ണര്‍ക്കും ഒരേ സ്വരം : പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും ഗവര്‍ണര്‍ക്കും ഒരേ സ്വരമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിമര്‍ശിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഗവര്‍ണറും പറഞ്ഞത് ഒരേ രീതിയില്‍. വാചകം പോലും ഒരുപോലെ.

മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഡല്‍ഹിയില്‍ നടത്തുന്ന സമരത്തെ കുറച്ച് കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നടത്തിയത്. കേരളത്തോട് പൊതുവേ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് സമരം ചെയ്യാന്‍ അവരെയും ക്ഷണിച്ചിരുന്നതാണ്. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഖാര്‍ഗേയും ഡല്‍ഹിയിലെ സമരത്തില്‍ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.

കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് വിയോജിക്കുന്നതിനാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തവും കാണാന്‍ വഴിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.