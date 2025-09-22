'ബിജെപി കാലുവാരി, യുഡിഎഫ് മെച്ചപ്പെട്ടത്'; മുന്നണി മാറ്റ സൂചന നൽകി സികെ ജാനു
എൻഡിഎയിൽ നിന്ന് കടുത്ത അവഗണന നേരിടേണ്ടി വന്നതും ബിജെപി കാലുവാരിയതുമാണ് മുന്നണി വിടാൻ കാരണമെന്ന് സി കെ ജാനു
Published : September 22, 2025 at 5:50 PM IST
കോഴിക്കോട്: എൻഡിഎ വിട്ട ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ സഭ (ജെആർഎസ്) നേതാവ് സികെ ജാനുവിൻ്റെ നോട്ടം യുഡിഎഫിലേക്ക്. മുന്നണി വിട്ട ശേഷം നടന്ന പാർട്ടി യോഗങ്ങളിൽ ഒരു മുന്നണി സംവിധാനത്തിനൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം. തനിക്കും പാർട്ടിക്കും കടുത്ത അവഗണന നേരിടേണ്ടി വന്നതും കാലുവാരലുമാണ് എൻഡിഎ വിടാൻ കാരണമെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രോഹം ചെയ്തത് സിപിഎം ആണെന്നും അതിനാൽ യുഡിഎഫ് മെച്ചപ്പെട്ടതാണെന്നും സികെ ജാനു പറയുന്നു. എന്നാൽ, ഇതുവരെ ഒരു നേതാവുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിലേറെയായി താൻ വിദേശത്തായിരുന്നെന്നും ഇനി ഒരു മുന്നണിക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും ജാനു ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
വയനാട്ടിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പണിയർ സമുദായവുമായി സികെ ജാനുവിന് നല്ല ഐക്യമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, അവരുടെ സ്വന്തം പഞ്ചായത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും സിപിഎം അല്ലാതെ ആരും വിജയിച്ചിട്ടില്ല. അവിടത്തെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ സിപിഎമ്മുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണ്. എന്നാൽ, ജാനുവിനെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സീറ്റെങ്കിലും വിജയിക്കാനാകുമെന്ന ആഗ്രഹം യുഡിഎഫിനുമുണ്ട്.
സുൽത്താൻബത്തേരി നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടുതവണ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായി സികെ ജാനു മത്സരിച്ചിരുന്നു. ആദ്യതവണ ഭേദപ്പെട്ട വോട്ട് ലഭിച്ചെങ്കിലും രണ്ടാമത് മത്സരിച്ചപ്പോൾ വോട്ടുകൾ കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. ബിജെപിക്കാർ കാലുവാരിയതാണ് വോട്ട് കുറയാൻ കാരണമെന്ന് ജാനു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ എൻഡിഎ സഖ്യം ഉപകരിച്ചില്ലെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
എൻഡിഎ വിട്ടതിന് ശേഷം യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തിൽനിന്ന് ജാനുവിൻ്റെ പാർട്ടിയുമായി സഹകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അഭ്യർഥനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് യുഡിഎഫുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. മുമ്പ് പല ഘട്ടങ്ങളിലും യുഡിഎഫുമായി ജാനുവിൻ്റെ സംഘടന സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുന്നണിയോടും ചേരാതെ സ്വതന്ത്രമായി നിലകൊള്ളാനുള്ള സാധ്യതയും അവർ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല.
ആദിവാസി, ദലിത് വിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി വളരാനും ജാനു ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി നേതാക്കളെ മത്സരിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യം. ഇതിലൂടെ സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും പ്രാദേശിക തലത്തിൽ സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
സികെ ജാനുവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രധാനമായും ആദിവാസി, ദലിത് സമൂഹങ്ങളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്. അതേസമയം, മുന്നണി മാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളേയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏത് മുന്നണിയിൽ ചേർന്നാലും ആദിവാസി ഭൂമി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുക എന്നതാണ് അവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
വയനാട് മാനന്തവാടിക്കടുത്തുള്ള തൃശ്ശിലേരിയിൽ 1970ൽ ജനിച്ച സികെ ജാനുവിന് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 1980കളിലെ സമ്പൂർണ സാക്ഷരതാ യജ്ഞത്തിലെ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുത്താണ് അവർ മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിച്ചത്. ആദിവാസികളുടെ ഭൂമിക്കും വിഭവങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള അവകാശങ്ങൾക്കായി നിരവധി സമരങ്ങൾക്ക് അവർ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
1992ൽ സൗത്ത് സോൺ ആദിവാസി ഫോറത്തിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണായി സികെ ജാനു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1994ൽ ആദിവാസികൾക്കായുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ '10 വർഷങ്ങൾ' പ്രഖ്യാപിച്ച ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദിവാസികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അവർ പങ്കെടുത്തു. ഈ വിവരങ്ങൾ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ യാത്രയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ കുടിൽകെട്ടി സമരം, മുത്തങ്ങാ സമരം, ആറളം ഫാമിലെ ഭൂസമരം തുടങ്ങിയവ സികെ ജാനുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രധാന സമരങ്ങളാണ്. മുത്തങ്ങാ സമരത്തിൽ പൊലീസ് മർദനമേൽക്കുകയും ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. 2002ൽ പ്ലാച്ചിമടയിലെ കൊക്കകോള പ്ലാൻ്റിനെതിരായ തദ്ദേശവാസികളുടെ സമരം ആരംഭിച്ചതും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്.
'ജാനു: സികെ ജാനുവിൻ്റെ ജീവിതകഥ' എന്ന പേരിൽ 2002ൽ അവരുടെ ആത്മകഥ ഡിസി ബുക്സ് പുറത്തിറക്കി. സിപിഎം പാർട്ടി പ്രവർത്തകയായിട്ടാണ് ജാനുവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് സിപിഎമ്മിൽനിന്ന് അകന്ന അവർ, ആദിവാസി ഗോത്ര മഹാസഭയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
