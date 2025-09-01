ഇടുക്കി : പൂക്കളവും വടംവലിയും തീറ്റമത്സരവും ഒക്കെയായി ഓണാഘോഷം പൊടിപൊടിക്കുകയാണ്. ഇടുക്കി കട്ടപ്പനയിൽ സ്ത്രീകളും അതിഥി തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്ത അഖില കേരള തീറ്റ മത്സരം കാണികൾക്ക് ആവേശമായി.
കട്ടപ്പനക്കാരുടെ വയറും മനസും നിറച്ചൊരു മത്സരം. മഴയും തണുപ്പും നിറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥ. എന്നാൽ തീറ്റ മത്സരത്തിൻ്റെ ആവേശം കട്ടപ്പനയെ ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു. ചിരി ക്ലബ്ബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച തീറ്റ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സ്ത്രീകളും അതിഥി തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്തി.
തുടക്കം മുതൽ ആവേശം നിറഞ്ഞ മത്സരം. ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഡ്ഡലി കഴിക്കും പോലെയല്ലയിത്. മത്സരം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടപ്പോള് പാത്രത്തിലേക്ക് തട്ടുന്ന ഇഡ്ഡലികള് നിമിഷനേരം കൊണ്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായി. മത്സരാർഥികള് വയറ്റിലാക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. മത്സരാര്ഥികളുടെ വയറു നിറച്ചൊരു ഓണക്കളിയായിരുന്നുവിത്.
തേങ്ങാ ചട്ട്ണിയിൽ മുക്കി മതിവരുവോളം ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ചിരി ക്ലബ് ഒരുക്കിയത്. ഒരാൾക്ക് എത്ര ഇഡലി വരെ കഴിക്കാനാകും. എന്തായാലും കട്ടപ്പനക്കാരൻ ജിതിൻ ജിജി 16 ഇഡ്ഡലി കഴിച്ച് കപ്പടിച്ചു. 5001 രൂപയും പൂവൻ കോഴിയുമായിരുന്നു സമ്മാനം.
14 ഇഡ്ഡലി കഴിച്ച പി എസ് മനോജ് രണ്ടാമത് എത്തിയപ്പോൾ അതിഥി തൊഴിലാളിയായ ബംഗാൾ സ്വദേശി മംഗൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടി. കൊതിയൂറുന്ന ഇഡ്ഡലികള് നല്ല ചൂടോടെ 16 എണ്ണം കഴിക്കുക എന്നത് അതിശയകരമാണ്. എന്നാല് ഇത്തവണ തീറ്റ മത്സരത്തിന് കളറേകാന് അതിഥി തൊഴിലാളികളും ചേര്ന്നത് മത്സരത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് മാറ്റി.
മാവേലി മുതല് സദ്യവരെ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കൈയെത്തും. ആവേശ ഉജ്ജ്വലമായ തീറ്റ മത്സരത്തിനും അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഒരു ആരവുണ്ടാക്കി. എന്നാല് ഇതൊക്കെ സിമ്പിള് അല്ലേ എന്നാണ് ജിതിൻ്റെ വാദം. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇഡ്ഡലികള് ശടേന്ന് അകത്താന് കുറച്ച് പണിപെടണം.
മത്സരത്തിനായി 1000 ഇഡ്ഡലിയാണ് മലയാളി ചിരി ക്ലബ്ബ് കരുതിയിരുന്നത്. മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ബീന ടോമി സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു. ക്ലബ്ബ് രക്ഷാധികാരി ജോർജി മാത്യു, പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി സ്റ്റോറിൽ, സെക്രട്ടറി ഇ ആർ അശോകൻ, മനോജ് വർക്കി, വിപിൻ വിജയൻ, പ്രിൻസ് മൂലേച്ചാലിൽ, ടിജിൻ ടോം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
