മഴയില്‍ ചോര്‍ന്നൊലിക്കുന്ന വീടുകള്‍; രാത്രിയും പകലും വിഹരിക്കുന്ന കാട്ടാനകള്‍, ദുരിതക്കയത്തില്‍ ചിന്നക്കനാല്‍

ദുരിതം പേറി ചിന്നക്കനാല്‍ 301 കോളനി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് തങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചതെന്നും കോളനി നിവാസികള്‍. ട്രൈബല്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റിനെ കുറിച്ച് തങ്ങള്‍ക്ക് നിരാശയെന്നും മൂപ്പന്‍ മനോഹരന്‍.

House In Chinnakanal 301Colony. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2025 at 6:52 PM IST

2 Min Read
ഇടുക്കി: പുനരധിവസിപ്പിച്ച് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോഴും ദുരിതം തീരാതെ ചിന്നക്കനാല്‍ 301 ഉന്നതിയിലെ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങള്‍. ശുചിമുറി അടക്കമുള്ള യാതൊരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെയില്ല. നിര്‍മിച്ച് നല്‍കിയ വീടുകളാകട്ടെ മഴയൊന്ന് പെയ്‌താല്‍ ചോര്‍ന്നൊലിക്കുന്നവ.

2002-2003 കാലഘട്ടത്തിലാണ് സർക്കാർ ചിന്നക്കനാലില്‍ ആദിവാസി പുനരധിവാസ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ നിന്നുള്ള ആദിവാസി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥലവും വീടും നല്‍കിയാണ് ഇവിടെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ അതിന് ശേഷം ഇവര്‍ക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അധികൃതര്‍ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് കുടുംബങ്ങൾ പറയുന്നത്.

ദുരിതം പേറി ചിന്നക്കനാല്‍ 301 കോളനി നിവാസികള്‍. (ETV Bharat)

പണിത് നല്‍കിയ വീടുകള്‍ എല്ലാം ചോര്‍ന്നൊലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. തങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റും തിരിഞ്ഞ് നോക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ പരാതി. പ്രദേശത്ത് കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമാണെന്നും ചിന്നക്കനാല്‍ നിവാസികള്‍ പറയുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഉന്നധി പ്രദേശത്ത് കാട്ടാന ശല്യം അതിരൂക്ഷമാണ്. വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കാട്ടാനകൾ സ്ഥിരമായി എത്തുന്നത്. നാട്ടുകാർ ഈ ശല്യത്തെ കുറിച്ച് നിരവധി തവണ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനുള്ള കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടലുകളൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

നവീകരിക്കാതെ റോഡുകൾ (ETV Bharat)

കാട്ടാനകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ഉന്നതിക്കുള്ളില്‍ തമ്പടിക്കും. കാട്ടാനയെ പേടിച്ച് ഉറക്കം നഷ്‌ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണുള്ളത്. കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി വീടുകളിൽ തുടരാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വീടും സ്ഥലവും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ചിന്നക്കനാല്‍ പ്രദേശവാസികള്‍ പറയുന്നു.

വന്യജീവി ശല്യത്തെ തടയാൻ സാധ്യമായ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ സംവിധാനം പോലും ഇവിടെയില്ല. ഈ മേഖലയിൽ ഇത് വലിയൊരു പരാജയമായി നാട്ടുകാർ കാണുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാന്‍ ട്രൈബല്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലെന്നും ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് നന്നായാലെ തങ്ങളും നന്നാകൂവെന്നും ഉന്നതിയിലെ മൂപ്പന്‍ മനോഹരന്‍ പറയുന്നു. ഇവരിൽ നിന്ന് യാതൊരു ഇടപെടലും സഹായവും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഈ വകുപ്പിനെ കുറിച്ച് ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് വലിയ നിരാശയാണുള്ളത്.

ചിന്നക്കനാല്‍ 301 ഉന്നതിയിലെ വീടുകൾ (ETV Bharat)

പ്രദേശത്തേക്കുള്ള റോഡും ഇതുവരെ നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടില്ല. ഉന്നതിയില്‍ നിന്നും കുറച്ച് ഭാഗം റോഡ് കോണ്‍ക്രീറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കി ഭാഗം പൂര്‍ണമായി തകര്‍ന്ന് കിടക്കുകയാണ്. ഇതേ തുടർന്ന് ഈ വഴികളിലൂടെ നടന്നു പോകാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഇവിടെ യാതൊരു വികസനങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല. മന്ത്രിമാർ മുതൽ കലക്‌ടർ വരെ വന്ന് കണ്ട് പോകുന്നുവെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും എടുക്കുന്നില്ല.

ചിന്നക്കനാല്‍ 301 കോളനിയിലെ വീട്. (ETV Bharat)

വിദ്യാര്‍ഥികളെ സ്‌കൂളുകളിലേക്കും രോഗികളെ ആശുപത്രിയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് മറ്റ് മാര്‍ഗങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും മൂപ്പന്‍ പറഞ്ഞു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോഴും തങ്ങള്‍ അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ്. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

CHINNAKKANAL ADIVASI FAMILYKERALA TRIBAL ISSUESCHINNAKANAL 301 UNNADHITRIBAL REHABILITATION STATUSCHINNAKKANAL TRIBALS SUFFERING

