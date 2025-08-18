കാസർകോട് : അധ്യാപകന്റെ അടിയേറ്റ് കുട്ടിയുടെ കർണ്ണപുടം തകർന്നു. കാസര്കോട് കുണ്ടംക്കുഴി ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആണ് സംഭവം. പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ മർദ്ദിച്ചതായാണ് പരാതി. അഭിനവ് കൃഷ്ണ എന്ന വിദ്യാര്ത്ഥിയ്ക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. ഹെഡ്മാസ്റ്റർ എച്ച്.എം അശോകൻ മർദ്ദിച്ചതായാണ് പരാതി.
അസംബ്ലിക്കിടെ കാൽകൊണ്ട് ചരൽ നീക്കിയതാണ് അധ്യാപകനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെന്നും കുട്ടി ഒതുങ്ങി നിൽക്കാത്തതിനാൽ അടിച്ചതെന്നുമാണ് അധ്യാപകന്റെ വിശദീകരണം. ഓഗസ്റ്റ് 11 നാണ് സംഭവം നടന്നത്.രാവിലെ 9.30 നു സ്കൂളിൽ അസംബ്ലി കൂടിയിരുന്നു.
അഭിനവിന്റെ സഹോദരിയും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഉച്ചയോടെ മകൾക്ക് സുഖമില്ല പറഞ്ഞു അധ്യാപിക രക്ഷിതാക്കളെ വിളിച്ചിരുന്നു.അഭിനവിനെ അടിക്കുന്നത് കണ്ട് സഹോദരിക്ക് മാനസിക പ്രയാസം ഉണ്ടായതായി പറയുന്നു. അമ്മ സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോൾ അഭിനവിന്റെ സഹപാഠിയാണ് അധ്യാപകൻ അടിച്ചതായി പറഞ്ഞത്.
ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ഷർട്ടിന്റെ കോളർ പിടിച്ച് മുഖത്ത് അടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സഹപാഠികൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു.ചൊവ്വാഴ്ച സ്കൂളിൽ പോയെങ്കിലും രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ ആശുപത്രിയിൽ പോയി. തുടർന്നാണ് ചെവിയുടെ കർണപുടം പൊട്ടിയതായി സ്കാനിങ്ങിൽ കണ്ടത്. ആറു മാസം കൃത്യമായ ചികിത്സ കുട്ടിക്ക് വേണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചതായി അമ്മ പറയുന്നു. ശസ്ത്രക്രിയ വേണമെന്നും ഡോക്ടര്മാര് നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിടിഎ പ്രസിഡന്റും പ്രധാനാധ്യാപകനും വീട്ടിലെത്തി ഒരു ലക്ഷം രൂപ നല്കി ഒത്തു തീർപ്പിന് ശ്രമിച്ചതായും അമ്മ പറഞ്ഞു. അതേ സമയം സംഭവത്തിൽ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു.
സംഭവം ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർ അന്വേഷിക്കും. അടിയേറ്റ വിദ്യാർഥിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. വിദ്യാർത്ഥിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഇന്ന് ബേഡകം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകും. സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ. ഇന്ന് 11 മണിക്ക് ഡിഡിഇ സ്കൂളിലെത്തും.
ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം കുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. കുണ്ടംകുഴി ഗവൺമെന്റ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് എസ്എഫ്ഐ, കെ എസ് യു, എബിവിപി സംഘടനകൾ മാർച്ച് നടത്തും. പ്രധാനാധ്യപകൻ എം അശോകനെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം. സംഭവം ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ഒരുലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പിടിഎ ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്.