കേന്ദ്രസർക്കാർ ലോട്ടറി ജിഎസ്ടി 40% ആയി ഉയർത്തിയത് വലിയ ആഘാതം; നഷ്ടം സഹിച്ച് ടിക്കറ്റ് വില 50 രൂപയായി നിലനിർത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
സർക്കാരിൻ്റെ റവന്യൂ വരുമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുമെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് വിലയിൽ വർധനവ് വരുത്താതെ നിലവിലെ 50 രൂപ നിരക്കിൽതന്നെ ലോട്ടറി വിൽപ്പന തുടരാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി
Published : October 13, 2025 at 7:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്രസർക്കാർ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് മേലുള്ള ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) 28 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 40 ശതമാനമായി ഒറ്റയടിക്ക് വർധിപ്പിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ ലോട്ടറി മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ആഘാതമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ജിഎസ്ടി വർധിപ്പിക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയില് ഞാനും ധനമന്ത്രിയും നേരിട്ടും കത്തുകൾ മുഖേനയും കേന്ദ്രധനകാര്യ വകുപ്പിനോടും ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിനോടും നിരവധി തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും കേന്ദ്രസർക്കാർ നിഷേധാത്മക നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, ജീവനോപാധിയായി ലോട്ടറി വ്യാപാരത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മേഖല സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി, സർക്കാരിൻ്റെ റവന്യൂ വരുമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുമെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് വിലയിൽ വർധനവ് വരുത്താതെ നിലവിലെ 50 രൂപ നിരക്കിൽതന്നെ ലോട്ടറി വിൽപ്പന തുടരാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ജിഎസ്ടി 28 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 40 ശതമാനം ആയി വർധിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലും ടിക്കറ്റ് വില നിലനിർത്തിയതിലൂടെ, ഒരു ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റിനുമേൽ സർക്കാരിന് 3.35 രൂപയുടെ റവന്യൂ നഷ്ടം ഉണ്ടാകും. ഇത് ഒരു നറുക്കെടുപ്പിൽ ഏകദേശം 3.35 കോടി രൂപയുടെ കുറവിന് കാരണമാകും.
സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തന മിച്ചം, ഏജൻ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്, ഏജൻസി സമ്മാനം, സമ്മാനത്തുക എന്നിവയിൽ കുറവ് വരുത്തിയാണ് ടിക്കറ്റ് വില വർധനവ് ഒഴിവാക്കിയത്. ആകെ വിറ്റുവരവിൻ്റെ 60 ശതമാനം തുക സമ്മാനമായി നൽകുന്നുണ്ട്. വിറ്റുവരവിൽ കുറവ് വന്നതിനാലാണ് ആകെ സമ്മാനത്തുകയിൽ നേരിയ കുറവ് വന്നത്. ഏജൻ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്, ഏജൻസി പ്രൈസ് എന്നിവയുടെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് പരിഷ്കരണം സംസ്ഥാന ലോട്ടറി മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നവകേരളം സിറ്റിസൺ റെസ്പോൺസ് പ്രോഗ്രാം
കേരളത്തെ വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ജീവിതനിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്ന ബൃഹത്തായ 'നവകേരളം സിറ്റിസൺ റെസ്പോൺസ് പ്രോഗ്രാം' എന്ന പഠന പരിപാടിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നേരിട്ട് ശേഖരിച്ച് നയരൂപീകരണത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാക്കുന്ന ഈ ജനാധിപത്യ ഇടപെടൽ ലോകചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അപൂർവമായിരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കും വികസനത്തിനും പുതിയ ദിശാബോധം നൽകാൻ ഈ സമഗ്ര പഠന പരിപാടിക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ.
പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യവും രീതിയും
2026 ജനുവരി 1 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 28 വരെയാണ് പഠന പരിപാടി നടപ്പാക്കുന്നത്. സാമൂഹിക സന്നദ്ധ സേനാംഗങ്ങളുടെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് പഠനം നടത്തുക.
അഭിപ്രായ ശേഖരണം: സംസ്ഥാനത്താകെ സന്നദ്ധ സേനാംഗങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കരികിലെത്തി, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ എന്നിവ സൂക്ഷ്മാംശത്തിൽ കേട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ശേഖരിക്കും.
നയരേഖ തയ്യാറാക്കൽ: ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സമഗ്രമായി പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും. ഇത് ക്രോഡീകരിച്ചും അപഗ്രഥിച്ചും വരുംകാലത്തേക്കുള്ള നാടിൻ്റെ പുരോഗതി എങ്ങനെയാകണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പങ്കാളിത്തം: ഓരോ പ്രദേശത്തെയും വികസന ആവശ്യങ്ങൾ, നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ പോരായ്മകൾ, ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ വ്യാപനം, മനുഷ്യ-വന്യമൃഗ സംഘർഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പഠന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമാക്കും.
ഗുണഭോക്താക്കൾ: ഓരോ വാർഡിലെയും വീടുകൾ, ഫ്ലാറ്റുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ, വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ, തൊഴിൽ ശാലകൾ, കുടുംബശ്രീ, തൊഴിലുറപ്പ് മേഖല, പൊതുയിടങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം സന്ദർശനം നടത്തും.
പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഉപദേശക സമിതിയും നിർവഹണ സമിതിയും രൂപീകരിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ കൂടാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചീഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. കെ.എം. എബ്രഹാം (റിട്ട.), ഐ.എം.ജി ഡയറക്ടർ കെ. ജയകുമാർ (റിട്ട. ഐ.എ.എസ്), ഐ.ഐ.എം കോഴിക്കോട് പ്രൊഫസർ ഡോ. സജി ഗോപിനാഥ്, കേരള ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻ വൈസ് ചാൻസിലർ എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ പ്രധാനികൾ.
ഐ.എം.ജി (ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഇൻ ഗവൺമെൻ്റ്) യിൽ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കി പഠന റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച് 2026 മാർച്ച് 31-ഓടെ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ
വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ ജീവിതനിലവാരം കേരളത്തിൽ കൈവരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യസുരക്ഷ, വീട്, തൊഴിൽ, മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാനാണ് നവകേരള പദ്ധതി. അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന ലക്ഷ്യം 2025 നവംബർ ഒന്നോടുകൂടി രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി കൈവരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദത്തിൽ 5 ലക്ഷത്തിലേറെ വീടുകൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ, ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലെ അതിനൂതന സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നേട്ടങ്ങൾ സർക്കാർ എടുത്തുപറഞ്ഞു.
കേരള മോഡലിനെ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവായി, ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടുത്തിടെ കൊളംബിയയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധരിച്ചു. "ഏറ്റവും വികേന്ദ്രീകൃതമായ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമുള്ള കേരളമാണ് കഴിഞ്ഞ 40-50 വർഷംകൊണ്ട് മികച്ച ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ സംസ്ഥാനം," എന്നായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശം.
മറ്റ് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ
എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ ഭിന്നശേഷി നിയമനം: എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ ഭിന്നശേഷി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി നൽകിയ ആനുകൂല്യം എല്ലാ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റുകൾക്കും നൽകണമെന്ന സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായം സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
മുനമ്പം വിഷയം: ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ നായർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുകയും, റിപ്പോർട്ടിൻമേൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ, റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച് തുടർനടപടികൾ മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കും.
Also Read: ഒ ജെ ജനീഷ് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് , ബിനു ചുള്ളിയില് വര്ക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ്, ദേശീയ സെക്രട്ടറിമാരായി അബിന് വര്ക്കിയും കെ എം അഭിജിതും