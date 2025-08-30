ETV Bharat / state

സർപ്രൈസായി സ്‌കൂളിൽ മെനുവിൽ ഇല്ലാത്ത "ചിക്കൻ മന്തി", വിദ്യാർഥികൾ ഡബിൾ ഹാപ്പി - CHICKEN MANDI FOR LUNCH IN SCHOOL

കുട്ടികൾ സ്‌കൂളിലെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ കുശലം പറയുമ്പോഴാണ് ഇതുവരെ ഇല്ലാത മണം മൂക്കിൽ അടിച്ചു കയറിയത്. കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഏവരും ഹാപ്പി.

kasaragod padanna government up school gave chicken mandi for students (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 30, 2025 at 10:09 AM IST

കാസർകോട്: 'ണിം ണിം'... ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ബെൽ അടിച്ചപ്പോൾ ആഹ്ളാദിച്ച് ചാടി മറിഞ്ഞാണ് കുട്ടികൾ വന്നത്. എല്ലാവരും ഡബിൾ ഹാപ്പിയാണ്. അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ഒന്നല്ല, രണ്ട് കാരണമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത്.

ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഓണ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസത്തെ അവധി ആഘോഷിക്കാൻ പോകുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം ആരെയും ഒന്നു അമ്പരപ്പിക്കും. വെറെയൊന്നുമല്ല, ഉച്ചയൂണിന് പകരം മന്തിയാണ് സ്‌പെഷൽ. അതും നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ചിക്കൻ മന്തി.

കാസർകോട് പടന്ന ഗവ. യുപി സ്‌കൂളിൽ കുട്ടികൾക്കു ഉച്ച ഭക്ഷണമായി ചിക്കൻ മന്തി വിളമ്പുന്നു (ETV Bharat)

കുട്ടികൾ സ്‌കൂളിലെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ കുശലം പറയുമ്പോഴാണ് ഇതുവരെ ഇല്ലാത മണം മൂക്കിൽ അടിച്ചു കയറിയത്. മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കിട്ടുന്ന ചിക്കൻ കറിയാകുമെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ, അല്ലെന്ന് മറ്റൊരു സംഘം. വിദ്യാർഥികൾ തമ്മിൽ ബെറ്റ് വരെയായി. ഒടുവിൽ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ ആവി പറക്കുന്ന ചിക്കൻ മന്തിയിതാ മുന്നിൽ.

ടീച്ചേഴ്‌സും പിടിഎയും ചേർന്ന് മന്തി വിളമ്പുന്നു (ETV Bharat)

പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കണ്ടത് ഡബിൾ ഹാപ്പി ഫെയ്‌സുകളാണ്. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസത്തെ ഓണാവധിക്കു മുൻപ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്‌പെഷൽ ഉച്ചഭക്ഷണം തയാറാക്കിയാലോ എന്ന ചിന്തയാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ. കാസർകോട് പടന്ന ഗവ. യുപി സ്‌കൂളിലാണ് കുട്ടികൾക്കു ഉച്ച ഭക്ഷണമായി ചിക്കൻ മന്തി വിളമ്പിയത്.

എസ്എംസിയും സ്‌കൂൾ പിടിഎയും ചേർന്നാണ് കൊതിയൂറും ചിക്കൻ മന്തി തയാറാക്കി നൽകിയത്. സർക്കാർ മെനു പരിഷ്‌കരിക്കുന്നതിനു മുന്നേ തന്നെ ഈ സ്‌കൂളിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ സ്‌കൂളിൽ കോഴിക്കറി കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ഇഷ്‌ടത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് മെനു. ഒരിക്കൽ മുട്ട ബിരിയാണി സ്‌കൂളിൽ വിളമ്പിയപ്പോൾ ചിക്കൻ മന്തി കഴിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം കുട്ടികൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതായും അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നും പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇ പി പ്രകാശൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

മന്തി കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ (ETV Bharat)

സ്‌കൂളിൽ നിലവിൽ 270 കുട്ടികളാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓണാവധിക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കോഴിക്കറി തയാറാക്കി കൊടുക്കാം എന്ന് പ്രഥമാധ്യാപകൻ ലുക്‌മാൻ അഴീക്കോടൻ നിർദേശിച്ചപ്പോൾ എസ്എംസി ചെയർമാൻ പിപി അബ്‌ദുൾ നാസറാണ് ചിക്കൻ മന്തി തയാറാക്കാമെന്നും ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാമെന്നും പറയുന്നത്. പിടിഎ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇപി പ്രകാശൻ, പിടിഎ അംഗം രദീപ് കാനങ്കര എന്നിവരാണ് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്‌തത്. കോഴിക്കറിയോ മുട്ട ബിരിയാണിയോ പ്രതീക്ഷിച്ചു പോയ കുട്ടികൾക്ക് മന്തി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ. കുട്ടികളുടെ ഇഷ്‌ടത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇനിയും വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സ്‌കൂൾ അധികൃതർ.

ടീച്ചേഴ്‌സും പിടിഎയും ചേർന്ന് മന്തി വിളമ്പുന്നു (ETV Bharat)

സ്‌കൂൾ അടക്കുന്ന ദിവസം ഓണാഘോഷ പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കായി വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയും ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്നു അധ്യാപകർ പറയുന്നു. ഒന്നുമുതല്‍ എട്ടുവരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് സർക്കാർ ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകി വരുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളില്‍ ശരിയായ പോഷണത്തിൻ്റെ കുറവുമൂലം 39 ശതമാനം വിളര്‍ച്ചയും 38 ശതമാനം അമിതവണ്ണവും കാണുന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തലിനെത്തുടർന്നു പുതിയ വിഭവങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചതും ഉച്ചഭക്ഷണ മെനു പുതിക്കയതും.

ടീച്ചേഴ്‌സും പിടിഎയും ചേർന്ന് മന്തി വിളമ്പുന്നു (ETV Bharat)

മന്തി കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ (ETV Bharat)

ടീച്ചേഴ്‌സും പിടിഎയും ചേർന്ന് മന്തി വിളമ്പുന്നു (ETV Bharat)

