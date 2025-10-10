'കന്യാസ്ത്രീകള് അതിക്രമം നേരിട്ട സംഭവത്തിൽ 15 ദിവസത്തിനകം എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം'; ഇടപെട്ട് ഛത്തീസ്ഗഡ് വനിതാ കമ്മീഷൻ
കന്യാസ്ത്രീകളുടെ നേരെ ഉണ്ടായ അതിക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയിൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്യേക എഫ്ഐആറുകള് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് കമ്മിഷൻ ചെയർപേഴ്സണ് കിരൺമയി നായക്.
Published : October 10, 2025 at 10:02 AM IST
റായ്പൂർ: കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കന്യാസ്ത്രീകള് അതിക്രമം നേരിട്ട സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ട് ഛത്തീസ്ഗഡ് വനിതാ കമ്മീഷൻ. ഇരകളുടെ പരാതിയിൽ പ്രത്യേകം എഫ്ഐആറുകള് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മിഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ കിരൺമയി നായക് പൊലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ അരുൺ ദിയോ ഗൗതമിന് കത്തെഴുതി.
മനുഷ്യക്കടത്ത് ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റു ചെയ്യപ്പെട്ട ഇവർ ശാരീരികമായ അതിക്രമവും ജാതീയാധിക്ഷേപവും നേരിട്ടതായി പരാതി നൽകിയിരുന്നു. മൂന്ന് പരാതികളിലും 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എഫ്ഐആറുകള് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും എത്രയും വേഗം കമ്മിഷന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും ഡിജിപിയോട് നിർദേശിച്ചു.
നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഇരകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കമ്മിഷൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ (എൻഎച്ച്ആർസി) സമീപിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.
'ഈ വർഷം ജൂലൈയിൽ ദുർഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽവച്ച് മൂന്ന് ബജ്റംഗ്ദൽ പ്രവർത്തകർ തങ്ങളെ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കുകയും ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് ആരോപിച്ച് മൂന്ന് കന്യാസ്ത്രീകൾ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി. മനുഷ്യക്കടത്ത്, നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം എന്നീ കേസിൽ മൂവരും ഇരകളാണ്' എന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡ് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ കിരൺമയി നായക് പറഞ്ഞു.
ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ മൂന്ന് ഹിയറിങുകൾ നടന്നെങ്കിലും നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടും പ്രതികൾ കമ്മീഷനു മുന്നിൽ ഹാജരായിട്ടില്ല. കമ്മിഷന് മുമ്പാകെ പ്രതികളെ എത്തിക്കുന്നതിൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് പോലും തുടർച്ചയായ അനാസ്ഥ കാണിച്ചു എന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. സംഭവം ജിആർപി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജരുടെ (ഡിആർഎം) അധികാരപരിധിയിലാണെന്ന് ദുർഗ് എസ്പി വാദിച്ചപ്പോള്, സംസ്ഥാന പൊലീസ് നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് ഡിആർഎം ഓഫിസ് പറഞ്ഞതായും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദുർഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു പെൻഡ്രൈവിൽ ഒരു ഗേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ഡിആർഎം സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നതായും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ജൂലൈ 25 നാണ് ദുർഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനവും മനുഷ്യക്കടത്തും നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ബജ്റംഗ്ദൽ പ്രവർത്തകർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് കത്തോലിക്കാ കന്യാസ്ത്രീകളെ തടഞ്ഞുവച്ചത്. തുടർന്ന് കത്തോലിക്കാ കന്യാസ്ത്രീകളായ പ്രീതി മേരി (55), വന്ദന ഫ്രാൻസിസ് (53) എന്നിവരെയും ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആദിവാസി യുവാവായ സുഖ്മാൻ മാണ്ഡവിയെയും റെയിൽവേ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അറസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി. പൊലീസിൻ്റെ നടപടിയെ കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും വിമർശിക്കുകയും ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഷ്ണു ദിയോ സായ് പൊലീസ് വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു.
'ജൂലൈ 25ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്രയിലേക്ക് ജോലിക്കായി പോകാൻ ദുർഗ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയതായിരുന്നു. എന്നാൽ ചില സാമൂഹിക വിരുദ്ധരും ബജ്റംഗ്ദൽ പ്രവർത്തകരായ ജ്യോതി ശർമ്മ, രവി നിഗം, രത്തൻ യാദവ് എന്നിവരും ചേർന്ന് തങ്ങളെ തടഞ്ഞുനിർത്തി.
പിന്നീട് കുറ്റം ചുമത്തി ദുർഗ് ജിആർപി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായി കന്യാസ്ത്രീകള്ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പെണ്കുട്ടികള് പറഞ്ഞു. നാരായൺപൂർ നിവാസികളായ 19 നും 21 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സുഖ്മതി മാണ്ഡവി, ലളിത ഉസേൻഡി, കമലേശ്വരി പ്രധാൻ എന്നീ മൂന്ന് പേർ നൽകിയ പരാതിയിൽ ഇക്കാര്യങ്ങള് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷകൻ ഫൂൾ സിംഗ് കചലം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ഇരകളുടെ ആരോപണം ബജ്റംഗ്ദൽ പ്രവർത്തകയായ ജ്യോതി ശർമ്മ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബിലാസ്പൂർ ജില്ലയിലെ പ്രത്യേക കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 2 ന് രണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകളെയും സുഖ്മതി മാണ്ഡവിയെയും ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചിരുന്നു.
