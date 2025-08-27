ETV Bharat / state

108 ആംബുലന്‍സ് പദ്ധതിയില്‍ വന്‍ തട്ടിപ്പെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല, മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പങ്കെന്ന് ആരോപണം, 250 കോടി രൂപയുടെ കമ്മിഷന്‍ തട്ടിപ്പ് - 108 AMBULANCE PROJECT SCAM

മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വന്‍ കോഴ ആരോപണവുമായി മുന്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രംഗത്ത്. പിണറായി വിജയനും കെ കെ ശൈലജയ്ക്കുമെതിരെ ആരോപണത്തിന്‍റെ കുന്തമുനകള്‍.

Pinarayi vijayan KERALA CM Health minister Ramesh Chennithala
Ramesh Chennithala (ETV file)
By IANS

Published : August 27, 2025 at 8:11 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ഒന്നാം പിണറായി സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കാലത്ത് 108 ആംബുലന്‍സ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതില്‍ വന്‍ കോഴ ഇടപാട് നടന്നെന്ന ആരോപണവുമായി അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂടിയായിരുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതിയംഗം രമേശ് ചെന്നിത്തല രംഗത്ത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അന്നത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയ്ക്കും ഇതില്‍ പങ്കുണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു.

ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖകള്‍ നിരത്തിയാണ് ചെന്നിത്തല രംഗത്തെത്തിയത്. 2019-24 കാലത്ത് 315 ആംബുലന്‍സുകളുടെ നടത്തിപ്പ് സെക്കന്തരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിക്ക് അഞ്ചു വര്‍ഷത്തേക്ക് 517 കോടി രൂപയ്ക്കു നൽകിയത് മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെയാണ്. പിന്നീട് ഒരു ആംബുലന്‍സ് കൂടി ചേര്‍ത്തു 316 എണ്ണമാക്കി. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ 2025-30 കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് 335 ആംബുലന്‍സുകളുടെ നടത്തിപ്പിന് ഇതേ കമ്പനി ടെന്‍ഡര്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത് 293 കോടി രൂപ മാത്രമാണ്. ചെലവ് വര്‍ധിച്ചിട്ടും കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിന്‍റെ പകുതി തുകയില്‍ കൂടുതല്‍ ആംബുലന്‍സുകള്‍ ഓടിക്കാന്‍ കമ്പനിക്കു കഴിയുമെങ്കില്‍, 2019 ലെ പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ അനുമതിയുടെ കമ്മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ആരൊക്കെയെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തീവെട്ടിക്കൊള്ളയാണ് കഴിഞ്ഞ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കാലത്തു നടന്നത്. സെക്കന്തരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ ജിവികെ ഇഎംആര്‍ഐ എന്ന കമ്പനിക്കാണ് 2019 ല്‍ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും കാറ്റില്‍ പറത്തി രണ്ടിരട്ടി തുകയ്ക്ക് കരാര്‍ നല്‍കിയത്. ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയായ ജിവികെ ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ഭാഗമാണ് ജിവികെ ഇഎംആര്‍ഐ. ആദ്യം ടെന്‍ഡര്‍ നല്‍കിയ രണ്ടു കമ്പനികളില്‍ ഒന്നിനെ അയോഗ്യമാക്കിയ ശേഷം ടെന്‍ഡര്‍ തന്നെ റദ്ദാക്കി. രണ്ടാമത് ക്ഷണിച്ച ടെന്‍ഡറില്‍ ജിവികെ മാത്രമായിരുന്നു പങ്കെടുത്തത്. എന്നിട്ടും അവരുടെ ടെന്‍ഡര്‍ അംഗീകരിക്കാന്‍ പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭായോഗം നടപടി എടുത്തു.

2019 ല്‍ ആംബുലന്‍സ് നടത്തിപ്പിന് ടെന്‍ഡര്‍ കൊടുത്ത ജിവികെ ഇഎംആര്‍ഐ രേഖപ്പെടുത്തിയ തുക യാതൊരു പരിശോധനയും കൂടാതെ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ വച്ച് പ്രത്യേക അനുമതി നല്‍കുകയായിരുന്നു. ടെന്‍ഡര്‍ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ കാറ്റില്‍ പറത്തിയായിരുന്നു ഈ പ്രത്യേക അനുമതി. ഇതുമൂലം ഖജനാവിന് 250 കോടിയെങ്കിലും നഷ്‌ടമുണ്ടായി. അന്ന് 316 ആംബുലന്‍സുകളുടെ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് 517 കോടിയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇക്കുറി ടെന്‍ഡര്‍ പ്രക്രിയയില്‍ മറ്റു കമ്പനികളും പങ്കെടുത്ത് മത്സരം വന്നതോടെ, 14 അഡ്വാന്‍സ് ലൈഫ് സപ്പോര്‍ട്ട് ആംബുലന്‍സുകളും ആറ് നിയോനേറ്റല്‍ ആംബുലന്‍സുകളും അടക്കം 19 ആംബുലന്‍സുകള്‍ അധികമുണ്ടായിട്ടും ഈ കമ്പനി ക്വാട്ട് ചെയ്‌തത് 293 കോടി മാത്രമാണ്. ഇന്ധനവിലയിലും സ്പെയര്‍പാര്‍ട്‌സ് വിലയിലും അഞ്ചു വര്‍ഷം മുമ്പത്തേക്കാള്‍ ഏതാണ്ട് 30 ശതമാനം വര്‍ധനവും കൂടുതല്‍ ആംബുലന്‍സുകളും ഉണ്ടായിട്ടും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ 43 ശതമാനം തുക കുറച്ചാണ് ഇപ്പോള്‍ ക്വാട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ വന്‍തുക നല്‍കിയതെന്തിനാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിനു മറുപടി പറയാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുന്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

ഒരു പദ്ധതിയുടെ മൊത്ത നടത്തിപ്പിന്‍റെ അത്രയും തന്നെ തുക കമ്മിഷന്‍ അടിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനമാണ് ഒന്നാം പിണറായി സര്‍ക്കാരും രണ്ടാം പിണറായി സര്‍ക്കാരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു.

ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. കിഫ്‌ബിയുടെയും കെ ഫോണിന്‍റെയും കാര്യത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. നിങ്ങളെവിടെ തൊട്ടാലും അവിടെ ഒരു അഴിമതിയുണ്ടാകുമെന്നും ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഇടത് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കാലത്ത് ഒപ്പ് വച്ച എല്ലാ കരാറുകളെയും കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ചേര്‍ന്ന് തീവെട്ടിക്കൊള്ളയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ സുതാര്യത അര്‍ഹിക്കുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയും മുന്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും രാഷ്‌ട്രീയമായും ധാര്‍മ്മികമായും ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്താന്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

Also Read: വൈദ്യുതി മന്ത്രി കണ്ണടച്ച് പാല് കുടിക്കുന്നു, അനർട്ട് അഴിമതിയില്‍ മന്ത്രിക്കും പങ്ക്; ക്രമക്കേട് അക്കമിട്ടു നിരത്തി രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

