വിപണി കീഴടക്കി ചെങ്ങാലിക്കോടൻ; ഓണത്തിന് കാഴ്ചക്കുലകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെ, ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ച വാഴയിനം - CHENGALIKODAN BANANA THRISSUR

വിളവെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയായതോടെ ചെങ്ങാലിക്കോടൻ കായകൾ വിപണികളിൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനം കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു.

Chengalikodan bananas in thrissur (ETV Bharat)
Published : August 29, 2025 at 6:29 PM IST

തൃശൂർ: ഓണം അടുത്തതോടെ നേന്ത്രക്കായ വിപണി സജീവമായി. ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നേന്ത്രക്കുലകൾ വ്യാപകമായി വിപണിയിലെത്തി. ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ച ചെങ്ങാലിക്കോടൻ വാഴയിനം കൃഷി ചെയ്യുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തലപ്പിള്ളി താലൂക്കിലാണ്. ചുവപ്പുരാശിയുള്ളതും വടിവൊത്തതുമായ കായകളുള്ള ചെങ്ങാലിക്കോടന് വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാരേറെയാണ്.

ചെങ്ങാലിക്കോടൻ്റെ പ്രധാന കൃഷിയിടങ്ങൾ

ചെങ്ങാലിക്കോടൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായതോടെ കായകൾ വിപണിയിൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനം നേടി. കായക്ക് 2500 രൂപയും, കിലോക്ക് 90 മുതൽ 100 രൂപ വരെയുമാണ് വില. തലപ്പിള്ളി താലൂക്കിലെ എരുമപ്പെട്ടി, കടങ്ങോട്, വടക്കാഞ്ചേരി, മുണ്ടത്തിക്കോട്, വേലൂർ, ചൂണ്ടൽ, കൂടാതെ തൃശൂർ താലൂക്കിലെ തോളൂർ, കൈപ്പറമ്പ് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളാണ് ചെങ്ങാലിക്കോടൻ്റെ പ്രധാന കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ.

ഓണക്കാലത്ത് ഡിമാൻ്റേറി ചെങ്ങാലിക്കോടൻ നേന്ത്രക്കുലകൾ (ETV Bharat)

കൃഷി മൂന്ന് തവണയായി

കുംഭവാഴ, കർക്കിടകവാഴ, ഓണവാഴ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു തവണകളായിട്ടാണ് ചെങ്ങാലിക്കോടൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അത്തം ഞാറ്റുവേലയിലാണ് ഓണവാഴ തൈ നടുന്നത്. ഇടവ മാസത്തിൽ വാഴ കുലയ്ക്കുന്നതുവരെ ജൈവവളം മാത്രമാണ് കർഷകർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വാഴ കുലച്ച് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ കായക്കുല ഉണങ്ങിയ വാഴയിലകൊണ്ട് പൊതിയും. ഇത് കായകൾക്ക് നല്ല വർണ്ണവും ഭംഗിയുള്ള കരകളും നൽകും.

കാഴ്ചക്കുലകളായി ഗുരുവായൂരിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഇനം

ഇത്തരത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുലകളാണ് കാഴ്ചക്കുലകളായി ഗുരുവായൂരിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത്. കായകൾക്ക് തൂക്കവും വണ്ണവും നീളവും ലഭിക്കാൻ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്കും വിറകു കത്തിച്ച ചാരവും ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ വാഴയുടെ തടത്തിൽ ഇട്ട് സമൃദ്ധമായി നനയ്ക്കും. വിളവെടുപ്പ് വരെ കുട്ടികളെപ്പോലെ ശുശ്രൂഷിച്ചാണ് കർഷകർ നേന്ത്രവാഴയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കർഷകനായ രാഘവൻ പറയുന്നു.

Chengalikodan bananas in thrissur (ETV Bharat)

പോഷകസമൃദ്ധവും ഗുണകരവും

ഈ നേന്ത്രക്കായകൾ പോഷകസമൃദ്ധവും ഗുണകരവുമാണെന്നും, കൂടുതലും ഗുരുവായൂർ ഭാഗത്തേക്കാണ് കൊണ്ടു പോകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നും ചെങ്ങാലിക്കോടന് ആവശ്യക്കാർ എത്താറുണ്ട്. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വധൂവരന്മാർക്ക് ചെങ്ങാലിക്കോടൻ കുല സമ്മാനമായി നൽകുന്ന രീതിയും നിലവിലുണ്ട്.

വിരുന്നിനും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാനും ഈ കായകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെയാണെന്ന് 25 വർഷമായി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു. 18 കിലോയോളം തൂക്കം വരുന്ന കായകളാണ് ആളുകൾ കൂടുതലായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നല്ല കായകൾക്ക് മാത്രമേ വിപണിയിൽ നല്ല വില ലഭിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

