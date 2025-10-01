ബലാത്സംഗ കേസിലും തെളിവുണ്ട്; റാപ്പര് വേടനെതിരെ കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചു
വേടനെതിരെയുള്ള ബലാത്സംഗ കേസില് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം. ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിന് തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തല്. വേടനെതിരെ കേസെടുത്തത് ജൂലൈ 31ന്.
Published : October 1, 2025 at 11:06 AM IST
എറണാകുളം: റാപ്പര് വേടനെതിരായ ബലാത്സംഗ കേസില് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചു. തൃക്കാക്കര പൊലീസാണ് കാക്കനാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചത്. വേടന് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന യുവ ഡോക്ടറുടെ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.
യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചുവെന്നാണ് കുറ്റപത്രത്തില് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയും വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ ഉൾപ്പടെ പരിശോധിച്ച് പൊലീസ് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. ജൂലൈ 31ന് ലഭിച്ച പരാതിയിൽ അതിവേഗം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് പൊലീസ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.
പ്രതി വേടൻ പരാതിക്കാരിയിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുത്തതിന് തെളിവ് ലഭിച്ചൂവെന്ന് കുറ്റപത്രത്തില് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് വച്ച് പരിചയപ്പെട്ട് പ്രണയത്തിലായ തന്നെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി അഞ്ച് തവണ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് യുവ ഡോക്ടറുടെ പരാതി. കൊച്ചിയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ വച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതിയില് പ്രതിയായ വേടനെ പൊലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
അതേസമയം ഹൈക്കോടതി മുന്കൂര് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നതിനാൽ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം വേടനെ വിട്ടയച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഞ്ചാവ് കേസിലും വേടനെതിരെ കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. തൃപ്പൂണിത്തുറ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചത്.
ഈ കേസിൽ വേടന് അടക്കം 9 പേരായിരുന്നു പ്രതി പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വേടന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് 6 ഗ്രാം കഞ്ചാവും 9.5 ലക്ഷം രൂപയും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. കഞ്ചാവ് പൊടിക്കാനുള്ള ക്രഷറും ചുരുട്ടാനുള്ള പേപ്പറും ത്രാസും അടക്കമാണ് വേടന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത്.
താൻ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി വേടൻ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ പുലിപ്പല്ല് കൈവശം വച്ചതിന് വനം വകുപ്പ് കേസെടുത്തെങ്കിലും കോടതിയില് നിന്നും ഈ കേസിലും ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ വേടനെ വേട്ടയാടുകയാണെന്ന വിമർശനം ഉയരുകയും നിരവധി പേര് വേടന് പിന്തുണയുമായി എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
എന്നാൽ പിന്നാലെയെത്തിയ പീഡന പരാതിയിൽ വേടനെതിരെ കുരുക്ക് മുറുകുകയായിരുന്നു. തൃക്കാക്കര പൊലീസ് ബലാത്സംഗ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ വേടൻ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. കോടതി ജാമ്യം നൽകിയതിന് പിന്നാലെ സ്റ്റേജ് പരിപാടികളിൽ സജീവമായ വേടൻ, താൻ എവിടെയും പോയിട്ടില്ലെന്നും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.
