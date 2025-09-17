മാടായി പാറയ്ക്കായി ഒരു ചന്ദ്രാംഗദന്; നിയമ പോരാട്ടത്തിന്റെ 53 വര്ഷം
മാടായി പാറയുടെ സംരക്ഷണമാവശ്യപ്പെട്ട് മാടായി പാറ സംരക്ഷണ സമിതി.
Published : September 17, 2025 at 7:22 PM IST
കണ്ണൂർ: പലസ്തീൻ അനുകൂല പ്രകടനത്തോടെ മാടായിപ്പാറ വീണ്ടും ചർച്ചകളിൽ ഇടം നേടുന്നു. കണ്ണൂരിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ദേവസ്വം ഭൂമി കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ചർച്ചയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് മാടായിപ്പാറ. വാദി ഹുദ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രകടനത്തോടെ ഇത് വീണ്ടും ചർച്ചകളിൽ ഇടം നേടുകയാണ്.
1972 മുതലാണ് മാടായിപ്പാറ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചന്ദ്രാംഗദന് നിയമ പോരാട്ടം തുടങ്ങിയത്. മാടായി പാറ സംരക്ഷണ സമിതി എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച സംഘടനയാണ് പ്രധാനമായും പോരാട്ടത്തിന് പിന്നിൽ. അതീവ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമായ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാടായിപ്പാറ ഏതാണ്ട് 925 ഏക്കർ ഉണ്ടെന്നാണ് ചന്ദ്രാംഗദൻ്റെ വാദം.
ഇത് മാടായി തിരൂർക്കാട്ട് ദേവസ്വത്തിൻ്റേതാണെന്നും ചന്ദ്രാംഗദന് പറയുന്നു. ഇതുവരെയായി ഇവിടെ 60ഓളം കയ്യേറ്റ കേസുകൾ ഉണ്ടായതായും കയ്യേറ്റക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ സമീപനമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും ആദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏറെക്കാലം നിശബ്ദമായ കയ്യേറ്റ കേസുകളുടെ ചർച്ച കൂടിയാണ് ഈ പ്രകടനത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് ചന്ദ്രാംഗദന് പറയുന്നു. ഇന്ന് ക്ഷേത്രത്തിന് നികുതിയടക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ്ട് 300 ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിരവധി ലാൻഡ് ട്രൈബ്യൂണുകൾ കേസുകളാണ് ഇന്ന് ദേവസ്വം നേരിട്ട് നടത്തുന്നത്.
കയ്യേറ്റക്കാർക്ക് ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ ഒത്താശ ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനമെന്നും വാദി ഹുത വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭൂമിയും ദേവസ്വത്തിൻ്റേതാണ് എന്ന അഭിപ്രായം തനിക്കില്ലെന്നും പക്ഷെ അവർ എന്തിനാണ് സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാറി ദേവസ്വം ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ആദ്യ വിജയം മാടായി കോളജ് ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്: ദേവസ്വം ഭൂമി കയ്യേറ്റ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും നിയമവ്യവഹാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമുള്ള വലിയ എൻസൈക്ലോപീഡിയയാണ് പഴയങ്ങാടിയിലെ കെപി ചന്ദ്രാംഗദന്. മാടായിക്കാവ് ഭൂമി കയ്യേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1972 മുതൽ നിയമ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് നിയമ പുസ്തകത്തിലെ വരികളും നിയമങ്ങളും എല്ലാം മനഃപാഠമാണ്.
മാടായിപ്പാറയിൽ ഭൂമി കയ്യേറി കൊണ്ടാണ് മാടായി കോളജ് നിർമിച്ചതെന്ന് ആരോപിച്ച് കൊണ്ട് 1982ൽ മാടായി കോളജിനെതിരെ കൊടുത്ത കേസാണ് ചന്ദ്രാംഗദന്റെ ആദ്യ നിയമ പോരാട്ട വിജയമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനുള്ളത്. 1982ൽ തലശേരി സബ് കോടതിയിൽ കൊടുത്ത കേസ് 1989 പയ്യന്നൂർ സബ് കോടതിയിൽ എത്തി.
കോളജ് പൊളിക്കാനും 25 ഏക്കർ തിരികെ നൽകാനുമായി അന്ന് കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചു. പിന്നീട് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മാടായി കോളജ് ഭരണ സമിതി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും 2000 ഓഗസ്റ്റ് 25ന് ചന്ദ്രാംഗദന് അനുകൂലമായി വിധി വന്നു. ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അത് അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
ചന്ദ്രാംഗദൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മാടായിപ്പാറ സംരക്ഷണ സമിതിയാണ് ഈ കേസുകൾക്ക് പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏറെ കാലമായി ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോയ കയ്യേറ്റ വിഷയം പലസ്തീൻ അനുകൂല പ്രകടനത്തെ ബിജെപി ഏറ്റെടുത്തതോടെ എല്ലാ ഭൂമിയും വീണ്ടും തിരിച്ച് പിടിക്കാനായി ഒരങ്ങുകയാണ് ചന്ദ്രാംഗദന്. ബിജെപി പിന്തുണയോടെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടെ സമീപിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം.
മാടായി പാറ അതീവ പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശം: കണ്ണൂരിലെ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു കുന്നിൻ പ്രദേശമാണ് മാടായിപ്പാറ. ഏകദേശം 600 ഏക്കറോളം പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം പ്രകൃതിഭംഗിയാലും ജൈവവൈവിധ്യങ്ങളാലും സമ്പന്നമാണ്. മാടായിപ്പാറയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം ഏഴിമലയാണ്.
കോലത്തുനാട്ടിലെ രാജാവായ ഉദയവർമൻ്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു ഈ പ്രദേശമെന്നും കോലത്തുരാജാവിൻ്റെ സദസ്യനായിരുന്ന ചെറുശ്ശേരി ഇവിടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. മാടായിപ്പാറ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം മുമ്പ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു.
മാടായിപ്പാറയിൽ ധാരാളം പറങ്കിമാവുകൾ കാണാം. ഇവ പോർച്ചുഗീസുകാര് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ജൂതര് പണിതതെന്ന് കരുതുന്ന ജൂതക്കുളവും മാടായിപ്പാറയിലുണ്ട്. ഏഴിമലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെയുള്ള സൂര്യാസ്തമയം മാടായിപ്പാറയിലെ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്.
പാറയുടെ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തൂടെ ഒഴുകുന്ന പഴയങ്ങാടിപ്പുഴയും ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകര്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്. മഴക്കാലവും വരണ്ട വേനലും ഇവിടത്തെ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് പാറയിലെ പുല്ലുകൾ കരിഞ്ഞുതുടങ്ങും. പച്ചപ്പില്ലാത്ത വരണ്ട മാടായിപ്പാറയാണ് വേനലില് കാണാൻ കഴിയുക.
