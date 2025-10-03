ചാലിയാര് റിവര് പാഡിലിന് ആവേശത്തുടക്കം; ഓളപ്പരപ്പില് തുഴയെറിയാന് ഏഴ് വയസുകാരിയും
കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജെല്ലിഫിഷ് വാട്ടര് സ്പോര്ട്സ് ക്ലബ്ബാണ് ദീര്ഘദൂര കയാക്കിങ് ബോധവല്ക്കരണ യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
Published : October 3, 2025 at 4:09 PM IST
നിലമ്പൂര്: ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ദീര്ഘദൂര കയാക്കിങ് യാത്രയായ ചാലിയാര് റിവര് പാഡിലിന് നിലമ്പൂരില് ഉജ്ജ്വല തുടക്കം. ചാലിയാറിനെ സംരക്ഷിക്കാനും ജലസാഹസിക വിനോദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമായി നടത്തുന്ന ദീര്ഘദൂര കയാക്കിങ് ബോധവല്ക്കരണ യാത്ര പതിനൊന്നാം തവണയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വിവിധ തരം കയാക്കുകളിലും സ്റ്റാന്ഡ് അപ്പ് പാഡിലിലും പായ്വഞ്ചിയിലും ചുരുളന് വള്ളത്തിലുമായാണ് മൂന്നു ദിവസത്തെ യാത്ര.
നിലമ്പൂര് മാനവേദന് ഹയര്സെക്കന്ഡറി സ്ക്കൂളിന് സമീപത്തുള്ള കടവില് നിന്ന് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 3നാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ആര്യാടന് ഷൗക്കത്ത് എംഎല്എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പിവി അബ്ദുല് വഹാബ് എംപി യാത്ര ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. നിലമ്പൂര് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷന് മാട്ടുമ്മല് സലീം, ജെല്ലിഫിഷ് വാട്ടര് സ്പോര്ട്സ് സ്ഥാപകന് കൗഷിക്ക് കോടിത്തോടിക, മാനേജിങ് ഡയറക്ടര് റിന്സി ഇക്ബാല്, മാനേജര് പ്രസാദ് തുമ്പാണി, നിലമ്പൂര് നഗരസഭാ സ്റ്റാന്ഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന് പിഎം ബഷീര്, കൗണ്സിലര് റഹ്മത്തുള്ള ചുള്ളിയില്, മുജീബ് ദേവശ്ശേരി, ജോയ് മാറാട്ടുകുളം, ഉമ്മര്ക്കോയ എന്നിവര് പ്രസംഗിച്ചു.
കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജെല്ലിഫിഷ് വാട്ടര് സ്പോര്ട്സ് ക്ലബ്ബാണ് യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരള ടൂറിസം ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ്, കേരള അഡ്വഞ്ചര് ടൂറിസം പ്രൊമോഷന് സൊസൈറ്റി, കോഴിക്കോട് പാരഗണ് റസ്റ്ററന്റ്, ഗ്രീന് വേംസ്, അമാന ടൊയോട്ട എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടി.
രാജ്യത്തു നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമായി 75 ആളുകളാണ് യാത്രയില് പങ്കെടുക്കുന്നത്. 7 മുതല് 67 വയസ്സുവരെയുള്ളവരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത്. ഇതില് 7 വനിതകളും 4 കുട്ടികളുമുണ്ട്. ബെംഗളൂരു സ്വദേശിനിയായ 7 വയസ്സുകാരി സ്വര അയ്യറാണ് സംഘത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാള്. ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയാള് 67 കാരനും കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയുമായ ആഷാ ലാലും. ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരനായ റായന് കോടിത്തോടികയാണ് യാത്ര നയിക്കുന്നത്. ചാലിയാറിലൂടെ ഇവര് 68 കിലോമീറ്ററാണ് സഞ്ചരിക്കുക. ഇന്നലെ സംഘം നിലമ്പൂരില് നിന്ന് മമ്പാട് വരെ എട്ട് കിലോമീറ്റര് സഞ്ചരിച്ചു. രാവിലെ 6 മുതല് വൈകിട്ട് 6 വരെയാണ് കയാക്കിങ്.
മൂന്നു ദിവസങ്ങള്ക്കൊണ്ട് ചാലിയാര് പുഴയില് നിന്നും 2000 കിലോഗ്രാം മാലിന്യം ശേഖരിക്കാനാണ് സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. പുഴയില് നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യത്തിന്റെ തോത് നാട്ടുകാരെയും കുട്ടികളെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തും. പിന്നീട് ഈ മാലിന്യം വേര്തിരിച്ച് പുനഃചംക്രമണത്തിന് അയയ്ക്കും.
ചാലിയാറിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വിവിധ സ്ക്കൂളുകളിലെ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കായി നദീസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവല്ക്കരണ ക്ലാസുകളും സംഘടിപ്പിക്കും. നാട്ടുകാര്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും വിവിധ തരം ജല കായിക വിനോദങ്ങള് പരിചയപ്പെടുത്തും. ബോധവല്ക്കരണ യാത്ര ഞായറാഴ്ച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2ന് കോഴിക്കോട് ചെറുവണ്ണൂരിലെ ജെല്ലിഫിഷ് വാട്ടര് സ്പോര്ട്സ് ക്ലബ്ബില് സമാപിക്കും.
Also Read:ആനവണ്ടിയില് കാടും മലയും കേറാം!പോക്കറ്റ് കാലിയാവില്ല, മനസും ശരീരവും തണുപ്പിച്ച് ഒരു ഉല്ലാസ യാത്ര...