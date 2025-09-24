ETV Bharat / state

പതിനൊന്നാമത് ചാലിയാര്‍ റിവര്‍ പാഡില്‍ ഒക്‌ടോബര്‍ 3 മുതല്‍

രാജ്യത്തു നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമായി 75 ആളുകള്‍ യാത്രയില്‍ പങ്കെടുക്കും. മൂന്നു ദിവസങ്ങള്‍ക്കൊണ്ട് ചാലിയാര്‍ പുഴയില്‍ നിന്നും ഏകദേശം 2000 കിലോഗ്രാം മാലിന്യം ശേഖരിക്കും.

CHALIYAR RIVER PADDLE 2025 KERALA KAYAKING EVENT CHALIYAR RIVER PADDLE JELLYFISH WATER SPORTS CLUB
ചാലിയാര്‍ റിവര്‍ പാഡില്‍ ബോധവത്ക്കരണ യാത്രയില്‍ നിന്ന് (File Photo -Special Arrangement)
Published : September 24, 2025 at 3:47 PM IST

നിലമ്പൂര്‍: ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ദീര്‍ഘദൂര കയാക്കിങ് യാത്രയായ ചാലിയാര്‍ റിവര്‍ പാഡില്‍ ഒക്‌ടോബര്‍ 3 മുതല്‍ 5 വരെ നടക്കും. ചാലിയാറിനെ സംരക്ഷിക്കാനും ജലസാഹസിക വിനോദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമായി നടത്തുന്ന ദീര്‍ഘദൂര കയാക്കിങ് ബോധവല്‍ക്കരണ യാത്ര പതിനൊന്നാം തവണയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

ലോക കയാക്കിങ് താരങ്ങളോടൊപ്പം തുടക്കകാര്‍ക്കും തുഴയെറിയാം എന്നതാണ് ചാലിയാര്‍ റിവര്‍ പാഡിലിന്‍റെ സവിശേഷത. വിവിധ തരം കയാക്കുകളിലും സ്റ്റാന്‍ഡ് അപ്പ് പാഡിലിലും പായ്‌വഞ്ചിയിലും ചുരുളന്‍ വള്ളത്തിലുമായാണ് മൂന്നു ദിവസത്തെ യാത്ര.

ചാലിയാര്‍ റിവല്‍ പാഡിലില്‍ നിന്ന് (File Photo -Special Arrangement)

നിലമ്പൂരിലെ മാനവേദന്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌ക്കൂളിന് സമീപത്തുള്ള കടവില്‍ നിന്ന് ഒക്‌ടോബര്‍ 3ന് വൈകിട്ട് 2ന് ബോധവല്‍ക്കരണ യാത്ര ആരംഭിക്കും. ആര്യാടന്‍ ഷൗക്കത്ത് എംഎല്‍എ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പിവി അബ്ദുല്‍ വഹാബ് എംപി യാത്ര ഫ്‌ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും. ഒക്‌ടോബര്‍ 5ന് വൈകിട്ട് 2ന് കോഴിക്കോട് ചെറുവണ്ണൂരിലെ ജെല്ലിഫിഷ് വാട്ടര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്ലബ്ബില്‍ യാത്ര സമാപിക്കും.

കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജെല്ലിഫിഷ് വാട്ടര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്ലബ്ബാണ് യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരള ടൂറിസം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്‍റ്, കേരള അഡ്വഞ്ചര്‍ ടൂറിസം പ്രൊമോഷന്‍ സൊസൈറ്റി, കോഴിക്കോട് പാരഗണ്‍ റസ്റ്ററന്‍റ്, ഗ്രീന്‍ വേംസ്, അമാന ടൊയോട്ട എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടി.

ചാലിയാര്‍ പുഴയില്‍ നിന്ന് മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്ന കയാക്കിങ് സംഘം (File Photo -Special Arrangement)

രാജ്യത്തു നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമായി 75 ആളുകളാണ് യാത്രയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. പത്ത് മുതല്‍ എഴുപത് വയസ്സുവരെയുള്ളവര്‍ സംഘത്തിലുണ്ടാവും. ചാലിയാറിലൂടെ ഇവര്‍ 68 കിലോമീറ്ററാണ് സഞ്ചരിക്കുക. രാവിലെ ആറു മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറു വരെയാണ് കയാക്കിങ്.

ചാലിയാര്‍ റിവര്‍ പാഡിലില്‍ നിന്ന് (File Photo -Special Arrangement)

മൂന്നു ദിവസങ്ങള്‍ക്കൊണ്ട് ചാലിയാര്‍ പുഴയില്‍ നിന്നും ഏകദേശം 2000 കിലോഗ്രാം മാലിന്യം ശേഖരിക്കുവാനാണ് സംഘം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ജെല്ലിഫിഷ് വാട്ടര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്ഥാപകന്‍ കൗഷിക്ക് കോടിത്തോടിക, മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ റിന്‍സി ഇക്ബാല്‍ എന്നിവര്‍ പറഞ്ഞു.

ചാലിയാറില്‍ നിന്ന് ശേഖരിച്ച മാലിന്യം ഗ്രീന്‍വേംസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് കൈമാറുന്നു (File Photo -Special Arrangement)

ഈ മാലിന്യം വേര്‍തിരിച്ച് പുന:ചംക്രമണത്തിന് അയയ്ക്കും. പുഴയില്‍ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന മാലിന്യത്തിന്‍റെ തോത് നാട്ടുകാരെയും കുട്ടികളെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തും. ചാലിയാറിന്‍റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വിവിധ സ്‌ക്കൂളുകളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി നദീസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവല്‍ക്കരണ ക്ലാസുകളും സംഘടിപ്പിക്കും. നാട്ടുകാര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും വിവിധ തരം ജല കായിക വിനോദങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തും", കൗഷിക്ക് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

യാത്രയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ചെറുവണ്ണൂര്‍ ജെല്ലിഫിഷ് വാട്ടര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്ലബ്ബില്‍ ഒക്‌ടോബര്‍ 1ന് വൈകിട്ട് 5മണി വരെ പേര് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 9400893112 എന്ന നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടുക.

ചാലിയാര്‍ റിവര്‍ പാഡിലില്‍ നിന്ന് (File Photo -Special Arrangement)

