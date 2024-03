ചിന്നക്കനാലിൽ വീണ്ടും ഭീതി പടർത്തി ചക്കക്കൊമ്പൻ; സിങ്കുകണ്ടത്ത് കൃഷി നശിപ്പിച്ചു - Chinnakanal Elephant Attack

ചിന്നക്കനാലിൽ വീണ്ടും ചക്കക്കൊമ്പൻ ഇറങ്ങി

ഇടുക്കി : ചിന്നക്കനാലിൽ വീണ്ടും ചക്കക്കൊമ്പൻ ഇറങ്ങി. ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് കൊമ്പൻ സിങ്കുകണ്ടത്ത് ഇറങ്ങിയത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ വരെ ചക്കക്കൊമ്പൻ ജനവാസ മേഖലയിൽ തുടർന്നു. അരിക്കൊമ്പന് പന്നാലെ ചക്കക്കൊമ്പനും കളത്തിലിറങ്ങിയതു കൊണ്ട് മുന്നാറിലെ പോലെ ചിന്നക്കനാലിലും സ്പെഷ്യൽ ആർആർടി ടീമിനെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അരിക്കൊമ്പനെ നാട് കടത്തിയതിൽ ആശ്വസിച്ച ചിന്നക്കനാലുകർക്ക് വീണ്ടും തലവേദനയയിരിക്കുകയാണ് ചക്കക്കൊമ്പന്‍റെ സാന്നിധ്യം (Chakkakomban Came Again in Chinnakanal Sinkukandam).

ചക്കക്കൊമ്പൻ സിങ്കുകണ്ടത് ഇറങ്ങി മേഖലയിലെ കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് നാശം വിതച്ചു. സിങ്കു കണ്ടത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വേസ്‌റ്റ് ബിന്നുകളും തകർത്തതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിലധികമായി സമീപ മേഖലയായ ബി എൽ റാമിൽ കാട്ടാന കൂട്ടങ്ങൾ പതിവായി നാശം വിതച്ചിരുന്നു.മുന്നാറിൽ പടയപ്പയെ സ്ഥിരമായി നിരീക്ഷിയ്ക്കാൻ വനം വകുപ്പ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമാന രീതിയിൽ ചിന്നക്കനാലിലും നിരീക്ഷണം നടത്തണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

