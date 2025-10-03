ഒന്നരവയസുകാരിയായ നാടോടി പെണ്കുട്ടിയെ തട്ടികൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു; ചാക്കാ കേസിലെ പ്രതിയ്ക്ക് 65 വർഷം കഠിനതടവ്
മറ്റൊരു പോക്സോ കേസ് ഉള്പ്പെടെ എട്ട് ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ഇടവ സ്വദേശി കബീർ എന്നും അബു എന്നും വിളിപ്പേരുള്ള ഹസൻകുട്ടി. 65 വർഷം കഠിന തടവും പിഴയും കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചു.
Published : October 3, 2025 at 5:42 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ചാക്കയിൽ നാടോടി കുടുംബത്തിലെ 18 മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ 45കാരന് 65 വർഷം കഠിനതടവും 72000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ച് കോടതി. അഡിഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻസ് (പോക്സോ) കോടതി ജഡ്ജി എംപി ഷിബിൻ്റേതാണ് നിർണായക വിധി. ഇടവ സ്വദേശി കബീർ എന്നും അബു എന്നും വിളിപ്പേരുള്ള ഹസൻകുട്ടിയ്ക്കാണ് കോടതി 65 വർഷം തടവും പിഴയും വിധിച്ചത്.
പ്രതി ഒന്നിലധികം കുറ്റങ്ങളിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ ജില്ലാ, സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി എംപി ഷിബു കണ്ടെത്തി. ദൃക്സാക്ഷികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതിരുന്ന കേസിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാഫലവും സാഹചര്യ തെളിവുകളും മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രോസിക്യൂഷന് പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായത്. ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണ (പോക്സോ) നിയമപ്രകാരം ബലാത്സംഗത്തിനും കൊലപാതകശ്രമത്തിനും ഉള്പ്പെടെയാണ് കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കട്ടായിക്കോണം ജെകെ അജിത് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.
തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, കൊലപാതകശ്രമം, കുട്ടിയുടെ മാന്യതയെ അപമാനിക്കൽ എന്നിവ പ്രകാരമാണ് ശിക്ഷ. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് അന്വേഷണം പ്രതിയിലേക്കെത്തുന്നത്. അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതി സമാനമായ രീതിയിൽ വർക്കലയിൽ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുളളതായി മനസിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാള് പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ തല മുണ്ഡനം ചെയ്ത് ആൾമാറാട്ടം നടത്തി ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ കൊല്ലത്ത് നിന്നും ഇയാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
2024 ഫെബ്രുവരി 19ന് രാത്രിയിൽ ചാക്കയ്ക്ക് സമീപം റോഡരികിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാണ് ഇയാള് കൃത്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപമുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം മരിച്ചുവെന്ന് കരുതി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കുട്ടിയെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു.
ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും കുടിയേറി താമസിക്കുന്ന തേൻ ശേഖരിക്കുന്ന സംഘത്തിലുള്ളവരാണ് മാതാപിതാക്കള്. 100ലധികം സിസിടിവി ക്യാമറകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് പ്രതിയിലേക്ക് എത്തിയത്. നാലുമാസം നീണ്ടുനിന്ന വിചാരണയിൽ, 41 സാക്ഷികളുടേയും 62 രേഖകളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു പോക്സോ കേസ് ഉള്പ്പെടെ എട്ട് ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഇയാൾ പ്രതിയാണ്.
