തിരുവനന്തപുരം: ബിജെപി ഇതര സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളെ ദുര്ബലപ്പെടുത്താന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് പുതിയ തന്ത്രങ്ങള് ആവിഷ്കരിക്കുകയാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്. ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് ലോക്സഭയില് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട 130-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര ഏജന്സികളെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിച്ച് എതിരാളികളെ വേട്ടയാടുന്നതിന്റെ തുടര്ച്ചയായി ഇതിനെ കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
'കേന്ദ്ര ഏജന്സികളെ ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താന് നേരത്തെ ശ്രമങ്ങള് നടന്നിരുന്നു. കള്ളക്കേസുകളില് കുടുക്കി മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും മന്ത്രിമാരെയും ജയിലിലടച്ചെങ്കിലും അവര് രാജി വയ്ക്കാത്തതാണ് കേന്ദ്രത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. അതിന്റെ നിരാശയാണ് തിടുക്കപ്പെട്ടുള്ള ഈ ഭേദഗതിക്ക് പിന്നില്,' മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഈ ഭേദഗതി ബില് വഴി അഴിമതിക്കേസുകളില് പ്രതികളാക്കപ്പെട്ടവരെ അയോഗ്യരാക്കാന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇത് നവ ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പരീക്ഷണമാണ്.
'അഴിമതിക്കേസുകളില് പ്രതികളായവര് ബിജെപിയില് ചേര്ന്നാല് വിശുദ്ധരാകുന്നു. എന്നാല്, ബിജെപി ഇതര പാര്ട്ടികളിലുള്ളവര്ക്കെതിരെ വ്യാജ കേസുകള് ഉണ്ടാക്കി ജയിലിലടയ്ക്കുന്നു. ഇത് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി.
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങള് കവര്ന്നെടുക്കാനും നിയമസഭകള്ക്ക് മേല് ഗവര്ണര്മാര്ക്ക് അധികാരം സ്ഥാപിക്കാനും കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ തുടര്ച്ചയാണ് ഈ പുതിയ നീക്കം. ഈ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നീക്കങ്ങള്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയരണം. 130-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്തുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഈ ബില് രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറല് സംവിധാനത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കി.