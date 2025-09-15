യോഗേഷ് ഗുപ്തയുടെ കേന്ദ്ര ഡപ്യൂട്ടേഷൻ: സർക്കാരിനെതിരെ കടുപ്പിച്ച് സിഎടി, ഫയലുകള് ഹാജരാക്കാന് നിര്ദേശം
ഏതൊക്കെയാണ് യോഗേഷ് ഗുപ്തയ്ക്കെതിരായ പരാതികളെന്നും ആരൊക്കെയാണ് പരാതിക്കാരെന്നും വ്യക്തമാക്കാതെ ഒട്ടും വ്യക്തമല്ലാത്ത മറുപടിയാണ് സര്ക്കാര് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. കേസ് മറ്റെന്നാള് പരിഗണിക്കാനായി കോടതി വീണ്ടും മാറ്റി.
Published : September 15, 2025 at 8:05 PM IST
എറണാകുളം: കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് എന്ഒസി നല്കാന് തയാറാകാത്തതിനെതിരെ ഡിജിപി യോഗേഷ് ഗുപ്ത സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജിയില് കടുത്ത നടപടിയുമായി സെന്ട്രല് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണല്(സിഎടി). യോഗേഷ് ഗുപ്തയുടെ വിജിലന്സ് സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് സംസ്ഥാന സര്ക്കരിനയച്ച എല്ലാ കത്തിടപാടുകളുടെയും പകര്പ്പുകള് ഹാജരാക്കാനും കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി, വിജിലന്സ് മേധാവി എന്നിവര് തയാറാക്കി ഈവര്ഷം മെയ് മാസത്തില് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കു നല്കിയ യോഗേഷ് ഗുപ്തയുടെ ക്ലിയറന്സ് റിപ്പോര്ട്ട്, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നടത്തുന്നതായി പറയുന്ന പ്രാഥമിക പരിശോധന സംബന്ധിച്ച ഫയലുകള് എന്നിവ ഹാജരാക്കാനുമാണ് സിഎടി കൊച്ചി ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ നിര്ദേശം.
ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്തംബര് 9ന് കേസ് പരിഗണിച്ച ട്രിബ്യൂണല് ഇക്കാര്യത്തില് സര്ക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായം തേടിയിരുന്നെങ്കിലും അവര് ഇതു സംബന്ധിച്ച മറുപടി ഫയല് ചെയ്യാന് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. കേസ് അടുത്ത തവണ പരിഗണിക്കുന്ന സെപ്തംബര് 15ന്(ഇന്ന്) ഇതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ മറുപടി സമര്പ്പിക്കാന് അന്ന് ട്രിബ്യൂണല് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് അന്ത്യശാസനം നല്കിയിരുന്നു. ഇന്ന് കോടതി കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോള് ഇതു സംബന്ധിച്ച മറുപടി ഫയല് ചെയ്യാതെ ഹാജരായ സര്ക്കാര് പ്ലീഡറെ കടുത്ത ഭാഷയില് കോടതി അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. പിന്നീട് ഒരു മണിക്കൂറിനു ശേഷമാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച അവ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി സര്ക്കാര് സമര്പ്പിച്ചത്.
വിജിലന്സ് കമ്മിഷണറായിരിക്കെ യോഗേഷ് ഗുപ്ത എടുത്ത ചില തീരുമാനങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്മേല് ഇപ്പോള് പ്രാഥമികാന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും സര്ക്കാര് മറുപടിയില് അറിയിച്ചു. ചില ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ വിജിലന്സ് ഡയറക്ടര് എന്ന നിലയില് സര്ക്കാര് അനുമതിയില്ലാതെ അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി നല്കിയെന്നും ഇത് 1988ലെ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനമാണെന്നും മറുപടിയിലുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില് യോഗേഷ് ഗുപ്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാര പരിധി ലംഘിച്ചോ എന്നും അതു വഴി മറ്റു വകുപ്പുകളുടെ നയപരമായ കാര്യങ്ങളില് കടന്നു കയറിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും മറുപടിയിലുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ അന്വേഷണം പൂര്ത്തിയാകും വരെ കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സിബിഐ, ഇഡി തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര ഏജന്സികളിലേക്ക് ഡയറക്ടര് തസ്തികയിലേക്ക് വിജിലന്സ് ക്ലിയറന്സ് നല്കാനാകില്ലെന്നാണ് സര്ക്കാര് മറുപടിയില് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേ സമയം ഏതൊക്കെയാണ് യോഗേഷ് ഗുപ്തയ്ക്കെതിരായ പരാതികളെന്നും ആരൊക്കെയാണ് പരാതിക്കാരെന്നും വ്യക്തമാക്കാതെ ഒട്ടും വ്യക്തമല്ലാത്ത മറുപടിയാണ് സര്ക്കാര് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. കേസ് മറ്റന്നാള് പരിഗണിക്കാനായി കോടതി വീണ്ടും മാറ്റി.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്, മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനു കീഴിലുള്ള വിവിധ അന്വേഷണ ഏജന്സികളില് ഡയറക്ടര് ജനറല് തസ്തികയിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം യോഗേഷ് ഗുപ്തയുടെ വിജിലന്സ് പ്രൊഫൈല് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രം നല്കിയ ആദ്യ കത്ത് അവഗണിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ഏകദേശം 7 തവണ ഇക്കാര്യം ഓര്മിപ്പിച്ച് കത്തയച്ചെങ്കിലും സംസ്ഥാനം മറുപടി നല്കിയില്ല. അതേ സമയം സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയായി പരിഗണിക്കുന്നതിന് യുപിഎസ്സിക്കു കൈമാറിയ പട്ടകയില് വിജിലന്സ് പ്രൊഫൈല് കൈമാറാന് തയാറായ സര്ക്കാരാണ് ഇതേ കാലയളവില് കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷന് വിജിലന്സ് പ്രൊഫൈല് നല്കാന് തയാറാകാതിരുന്നതെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഇതിനെതിരെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 28നാണ് യോഗേഷ് ഗുപ്ത സിഎടി കൊച്ചി ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചത്. കൃത്യമായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ അഖിലേന്ത്യാ സര്വീസ് ഡെപ്യൂട്ടേഷന് തയാറാകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് വിജിലന്സ് ക്ലിയറന്സ് നിഷേധിക്കരുതെന്ന കേന്ദ്ര പെഴ്സെണെല് ആന്ഡ് ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെൻ്റ് 2024 ല് പുറപ്പെടുവിച്ച മാര്ഗ നിര്ദ്ദേശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് തൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഗുപ്ത ട്രിബ്യൂണലിലെത്തിയത്. കേസ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ സെപ്തംബര് 10ന് യോഗേഷ് ഗുപ്തയ്ക്കെതിരെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നേരിട്ട് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ്കുമാര്, ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ ജയതിലക് തുടങ്ങി ഏഴ് സിവില് സര്വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ സര്ക്കാര് അനുമതിയില്ലാതെ വിജിലന്സ് ഡയറക്ടറായിരിക്കെ യേഗേഷ് ഗുപ്ത അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് ഗുപ്തയ്ക്കെതിരെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നേരിട്ട് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാല് ഇന്ന് സര്ക്കാര് ട്രിബ്യൂണലിനു നല്കിയ ആറ് പേജുള്ള മറുപടിയില് ഒരിടത്തും ഏതൊക്കെ പരാതികളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് യോഗേഷ് ഗുപ്തയ്ക്കെതിരായ പരാതികള് എന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നുമില്ല.
Also Read: വന്യമൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ അനുമതി': സർക്കാർ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്ത്, മലയോര മേഖലയില് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് തുറക്കും