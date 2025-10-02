വയനാട് ദുരന്തം; പുനർനിർമാണത്തിന് സഹായം അനുവദിച്ച് കേന്ദ്രം, ലഭിക്കുക ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ 11 ശതമാനം മാത്രം
വയനാടിൻ്റെ പുനർ നിർമാണത്തിനായി 260.56 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചത്. കേരളമുൾപ്പെടെ ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി 4645.60 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : October 2, 2025 at 7:33 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൻ്റെ ഉള്ളുലഞ്ഞ മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൽ തകർന്ന വയനാടിന് ആദ്യ സഹായം നൽകി കേന്ദ്രം. വയനാടിൻ്റെ പുനർ നിർമാണത്തിനായി 260.56 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചതെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ മേലധികാരിയായുള്ള ഉന്നതാധികാര സമിതി ദേശീയ ദുരന്ത ലഘൂകരണ നിധിയിൽ നിന്നുമാണ് തുക അനുവദിച്ചതെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേരളം ഉൾപ്പെടെ 9 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി 4645.60 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2022ൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ അസമിന് 1270.788 കോടി രൂപ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചതായി വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ഒരു വർഷത്തിലധികമായുള്ള കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് വയനാടിന് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ധന സഹായം ലഭിക്കുന്നത്. 2221 കോടി രൂപയാണ് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ 11 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന തുക. ദുരന്തമുണ്ടായി 14 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രത്യേക ധനസഹായമായി തുക അനുവദിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വായ്പയായി 529.50 കോടി രൂപ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജൂലൈയിൽ 153 കോടി രൂപയും കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം ഉള്പ്പെടെയുള്ള രാജ്യത്തെ പതിനൊന്ന് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരന്ത നിവാരണത്തിനും ഉന്നതതല സമിതി തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2,444 കോടി രൂപയുടെ പ്രത്യേക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണിത്. 'അര്ബന് ഫ്ലഡ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻ്റ് പ്രോഗ്രാം' എന്നാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പേരെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല ദുരന്തം അതിതീവ്ര ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ദേശീയ ദുരന്തമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യണമെന്നും വയനാടിന് പ്രത്യേക പാക്കേജ് ആവശ്യപ്പെട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. വയനാട് എംപി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃതത്തിൽ യുഡിഎഫ് എംപിമാർ അമിത് ഷായെ നേരിൽ കണ്ടും ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, കാര്യമായ നടപടികളുണ്ടായില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നേരിൽ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും വയനാട് ദുരന്ത ബാധിതരെ അവഗണിക്കുകയാണെന്ന വിമർശനം കേരള സർക്കാറും പ്രതിപക്ഷവും ആവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ധനസഹായം എത്തുന്നത്.
അസം, മധ്യപ്രദേശ്, ഒഡിഷ, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് കേരളത്തെ കൂടാതെ കേന്ദ്ര ധനസഹായം ലഭിക്കുക. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ, കൃഷി മന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമർ, നിതി ആയോഗ് ഉപാധ്യക്ഷൻ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
