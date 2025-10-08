ദമ്പതികളുടെ ആത്മഹത്യ; അശ്വതിയെ രണ്ടു സ്ത്രീകള് മര്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത്, ബ്ലേഡ് മാഫിയ സംഘമെന്ന് സൂചന
ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ എത്തിയ രണ്ടു സ്ത്രീകള് ശ്വേതയെ തള്ളുന്നതും മുഖത്ത് അടിക്കുന്നതും വ്യക്തമായി ദൃശ്യങ്ങളില് വ്യക്തമാണ്.
Published : October 8, 2025 at 3:25 PM IST
കാസർകോട്: മഞ്ചേശ്വരത്ത് ദമ്പതികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ നിർണായകമായ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ബ്ലേഡ് മാഫിയ സംഘവുമായി ബന്ധമുള്ളവരെന്ന് കരുതുന്ന രണ്ടുപേർ അശ്വതി എന്ന ശ്വേതയെ മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. രണ്ടു പേരും സ്ത്രീകളാണ്. ഇരുചക്രവാഹനത്തിൽ എത്തിയ രണ്ടു സ്ത്രീകള് ശ്വേതയെ തള്ളുന്നതും മുഖത്ത് അടിക്കുന്നതും വ്യക്തമായി ദൃശ്യങ്ങളില് വ്യക്തമാണ്.
കടമ്പാറിലെ പെയ്ൻ്റിങ് തൊഴിലാളിയായ അജിത്തും (35) വൊര്ക്കാടിയിലെ സ്വകാര്യ സ്കൂളില് അധ്യാപികയായിരുന്ന ഭാര്യ അശ്വതിയും (ശ്വേതയെ- 27) ആണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. ഇടക്കിടെ വീട്ടിൽ വച്ച് ഇരുവരും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.
തർക്കം പലപ്പോഴും വലിയ ബഹളത്തില് കലാശിച്ചിരുന്നു എന്നും നാട്ടുകാർ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഇരുവരെയും വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ തളർന്നുവീണ നിലയിൽ കണ്ടെടുത്തതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. ഉടൻ ഇരുവരെയും മഞ്ചേശ്വരത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ വിഷം അകത്ത് ചെന്ന അളവ് കൂടുതലായതിനാൽ മംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി, പക്ഷേ പുലർച്ചെ ഇരുവരുടെയും മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ബ്ലേഡ് മാഫിയയുടെ ഭീഷണിയാണ് ദമ്പതികളെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നതാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം. വിഷം കഴിച്ച് തളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും സംഘത്തിലെ ചിലർ അജിത്തിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചതായും അയൽവാസികൾ പൊലീസിനോട് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദമ്പതികൾക്ക് വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന സൂചനകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, കടബാധ്യതയുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ശ്വേതയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചും അജിത്തിനെ അവസാനമായി വിളിച്ച വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസ് ആണ് കേസിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ദമ്പതികൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകൻ ഉണ്ട്. ആത്മഹത്യയ്ക്ക് മുൻപ് കുട്ടിയെ അജിത്തിന്റെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അജിത്ത്, ഭാര്യ ശ്വേത, അമ്മ പ്രമീള എന്നിവരാണ് വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. മാതാവ് ജോലിക്കായി പോയ സമയത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച നേരത്തെ വീട്ടിലെത്തിയ അജിത്തും ശ്വേതയും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകനെ കൂട്ടി ബന്തിയോട്ടുള്ള സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലെത്തി. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുണ്ടെന്നും മകനെ അതുവരെ നോക്കണമെന്നുമാണ് പറഞ്ഞത്.
തുടർന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ ഇവരെ വൈകുന്നേരത്തോടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് തളർന്നുകിടക്കുന്ന നിലയിലാണ് പരിസരവാസികൾ കണ്ടത്. ഉടൻ ഹൊസങ്കടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കും കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ഇരുവരെയും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
പൊലീസ് ഇപ്പോൾ ബ്ലേഡ് മാഫിയ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, ഭീഷണി ഫോണുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
Also Read: ഭൂട്ടാൻ വാഹനകടത്ത്; മമ്മൂട്ടിയുടെയും ദുൽഖറിൻ്റെയും പ്രിഥ്വിരാജിൻ്റെയും വീട്ടിൽ ഇഡി റെയ്ഡ്