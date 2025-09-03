കാസർകോട്: ഓണാഘോഷങ്ങൾ പൊടിപൊടിക്കുമ്പോൾ സദ്യ ഗംഭീരമാകണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമാണ്. ഓണക്കാലത്ത് പൂക്കളത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഓണസദ്യയും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒത്തുചേർന്ന് തിരുവോണ ദിനത്തിൽ വീടുകളിൽ സദ്യ ഒരുക്കുന്നത് പതിവാണ്. എന്നാൽ അടുത്തകാലത്തായി സംഘടനകളും കോളജുകളുമെല്ലാം സദ്യ വിളമ്പി തുടങ്ങിയതോടെ രുചി വിളമ്പുന്നത് കേറ്ററിങ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. അത്തം മുതൽ സദ്യ വിളമ്പുന്ന കേറ്ററിങ് സ്ഥാപനങ്ങളൾക്ക് തിരക്കൊഴിഞ്ഞ സമയമില്ല. ഉത്രാടത്തിന് മികച്ച സദ്യ ഒരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കേറ്ററിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ.
ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായും അല്ലാതെയും 2000 മുതൽ 6000 ഓണസദ്യ വരെ ദിവസം നൽകുന്ന കാറ്ററിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ശർക്കര വരട്ടി, കായ വറുത്തത്, അച്ചാർ, പുളിയിഞ്ചി, പച്ചടി, തോരൻ, അവിയൽ, കൂട്ടുകറി, കാളൻ, ഓലൻ, സാമ്പാർ, രസം, പുളിശ്ശേരി, മോര്, പപ്പടം, പായസം തുടങ്ങിയവയാണ് ഓണസദ്യയിലെ പ്രധാന വിഭവങ്ങളെന്നു കാസർകോട്ടെ കേറ്ററിങ് സ്ഥാപന ഉടമ രാജേഷ് പറഞ്ഞു . ഈ ഓണ സദ്യയ്ക്ക് 210 രൂപയാണ്. രണ്ടു തരം പായസവും 20 തരം കറികളുമുള്ള ഓണസദ്യയ്ക്ക് 250 രൂപയാണ് വില. ഒരു പായസവും കറികളും എണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ വില 200 രൂപ. വിഭവങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും വിലയും കൂടും.
സ്കൂൾ, കോളജ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ആഘോഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഓഫിസുകളിലും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആഘോഷം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. തിരുവോണം വരെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് തിരക്കേറിയ ദിവസങ്ങളാണ്.
സദ്യ വളമ്പി കുടുംബശ്രീയും
ഓണാഘോഷങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സാന്നിധ്യമായി കുടുംബശ്രീയും മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അത്തപ്പൂക്കളം മുതൽ ഓണസദ്യ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്തവണ കുടുംബശ്രീ വഴി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 150 രൂപ മുതൽ 360 രൂപ വരെയുള്ള ഓണസദ്യ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും എത്തിച്ചു നൽകും.
കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സദ്യ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അന്നപൂർണ കുടുംബശ്രീയാണ്. 150, 250, 360 രൂപ നിരക്കിൽ മൂന്നു തരത്തിലുള്ള സദ്യയാണ് ഇവർ നൽകുന്നത്. പുലർച്ചെ നാലുമണിക്ക് പാചകം ആരംഭിക്കും. ഓണത്തിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ പത്തിലേറെ വനിതകളാണ് അന്നപൂർണ കുടുംബശ്രീയിൽ മാത്രം സദ്യ ഒരുക്കാൻ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്. ഉപ്പു മുതൽ പലതരം പായസങ്ങളും ആവശ്യമെങ്കിൽ നോൺവെജും ഇവർ വിളമ്പും. 2018 മുതൽ കാറ്ററിങ് രംഗത്ത് ഇവർ സജീവമാണ്.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കളക്ടറേറ്റിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ച് തുടങ്ങിയ അന്നപൂർണ പ്രവർത്തകർ കൊറോണക്കാലത്ത് നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അന്നം വിളമ്പി. പിന്നീട് കാസർകോട്ടെ സർക്കാർ പരിപാടികളിലെല്ലാം അന്നം വിളമ്പിയത് ഇവരാണ്. കാലിക്കടവ് മുതൽ മഞ്ചേശ്വരം വരെയുള്ള ആളുകൾ അന്നപൂർണയുടെ രുചി വൈവിധ്യം തേടി എത്താറുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരും സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ പലരോടും നോ പറയേണ്ടിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അടുത്ത ഓണത്തിന് കൂടുതൽ സജീവമാകാനാണ് അന്നപൂർണ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനം.
വില കൂടുതലാണ് പക്ഷേ രുചി മാറില്ല
സാധനങ്ങളുടെ വിലവർധനയും കൂലി കൂടിയതും ഓണസദ്യയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രുചിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 25% വരെ ഓണസദ്യയ്ക്ക് വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങയുടെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും വിലവർധനയാണ് പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. തേങ്ങാ പാലിൽ തയാറാക്കിയ അടപ്രഥമൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് പലരും നൽകുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ അടപ്രഥമൻ ഓണസദ്യയിലെ പ്രധാന വിഭവമായിരുന്നു. കവറിൽ ലഭിക്കുന്ന തേങ്ങാപ്പാലിനും വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതിർത്തി കടന്നും ഓണ സദ്യ
ഓണാഘോഷം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഓണസദ്യയും അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തേക്കു പോകുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കർണാടകയിലെ മംഗളൂരു, പുത്തൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ, ബാങ്ക് തുടങ്ങിയവയിലേക്കും ഓണസദ്യയെത്തുന്നത് ജില്ലയിലെ കേറ്ററിങ് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നാണ്.
