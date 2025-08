ETV Bharat / state

ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഇനി വരിനില്‍ക്കേണ്ട, സ്‌മാർട്ടാണ് കൊച്ചി മെട്രോ; കാഷ്‌ലെസ് ടിക്കറ്റ് വെന്‍ഡിങ് മെഷീന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി - KOCHI METRO CASHLESS MACHINE

Kochi Metro ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : August 5, 2025 at 10:36 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 11:29 AM IST 2 Min Read

എറണാകുളം: കൊച്ചി മെട്രോയില്‍ കാഷ്‌ലെസ് ടിക്കറ്റ് വെന്‍ഡിങ് മെഷീന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി. യുപിഐ വഴി പണമടച്ചാൽ വെന്‍ഡിങ് മെഷീൻ വഴി ഇനി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് കെഎംആർഎൽ എംഡി ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്‌റ പറഞ്ഞു. ടിക്കറ്റെടുക്കാന്‍ പൂര്‍ണമായും ഡിജിറ്റല്‍ പേമെൻ്റ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് യാത്രക്കാരെ മാറ്റുകയാണ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. യാത്രക്കാര്‍ക്ക് കൗണ്ടറില്‍ ക്യൂ നില്‍ക്കാതെ യുപിഐ വഴി പേമെൻ്റ് നല്‍കി പേപ്പര്‍ ടിക്കറ്റെടുക്കാന്‍ സൗകര്യം നല്‍കുന്ന ടിക്കറ്റ് വെന്‍ഡിങ് മെഷീനാണ് കൊച്ചി മെട്രോ സ്‌റ്റേഷനുകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയത്. ജെഎല്‍എന്‍ സ്‌റ്റേഷനില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കമിഷണര്‍ നാഗരാജു ടിക്കറ്റ് വെന്‍ഡിങ് മെഷീന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. "രാജ്യത്തെ ചുരുക്കം ചില മെട്രോകളില്‍ മാത്രമാണ് വെന്‍ഡിങ് മെഷീനില്‍ യുപിഐ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടിക്കറ്റെടുക്കാന്‍ കൗണ്ടറുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൊണ്ടു വരാന്‍ ഇപ്പോള്‍ മറ്റ് നിരവധി സംവിധാനങ്ങളും കൊച്ചി മെട്രോയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റെടുക്കാന്‍ പൂര്‍ണമായും ഡിജിറ്റല്‍ പേമെൻ്റ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് യാത്രക്കാരെ മാറ്റുകയാണ് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന്" കെഎം ആർ എൽ എംഡി ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്‌റ പറഞ്ഞു. കൊച്ചി മെട്രോയില്‍ കാഷ്‌ലെസ് ടിക്കറ്റ് വെന്‍ഡിങ് മെഷീന്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി (ETVB Bharat) പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ കൊച്ചി വണ്‍ മൊബൈല്‍ ആപ്പ്, വാട്‌സ്‌ആപ്പ്, ഗൂഗിള്‍ വാലറ്റ് എന്നിവ വഴിയും പേ ടിഎം, ഫോണ്‍പേ, റെഡ്ബസ്, ടുമോക്, യാത്രി, ഈസ് മൈ ട്രിപ്പ്, ടെലിഗ്രാം (മൈ മെട്രോ കൊച്ചി), കേരള സവാരി തുടങ്ങിയവ വഴിയും ഇപ്പോള്‍ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. വാട്‌സ്‌ആപ്പ്, ഗൂഗിള്‍ വാലറ്റ് അധിഷ്‌ഠിത ടിക്കറ്റിങ് സംവിധാനവും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

Last Updated : August 5, 2025 at 11:29 AM IST