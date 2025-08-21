ETV Bharat / state

കശുവണ്ടി അഴിമതി: സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി; 'പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി പുനഃപരിശോധിക്കണം' - CASHEW CORPORATION SCAM CASE

45 ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് സിബിഐയോട് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. 500 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതിയാണ് കേസിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത്.

Cashew Corporation corruption case High Court legal proceedings CBI investigation setback Prosecution sanction dispute
Kerala High Court (File_ETV Bharat)
എറണാകുളം: കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ അഴിമതിക്കേസിൽ സിബിഐ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നിഷേധിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. സിബിഐയുടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അപേക്ഷ സർക്കാർ വീണ്ടും പരിഗണിച്ച് 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഇടക്കാല ഉത്തരവിട്ടു. തീരുമാനം കോടതിയെ അറിയിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

കശുവണ്ടി വികസന കോർപറേഷൻ മുൻ എംഡി കെഎ രതീഷ്, മുൻ ചെയർമാനും ഐഎൻടിയുസി നേതാവുമായിരുന്ന ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നിവരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതിയാണ് സർക്കാർ നേരത്തെ നിഷേധിച്ചത്. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത് കോർപറേഷൻ മുൻ ജീവനക്കാരനായ കടകംപള്ളി മനോജ് നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ഒന്നര വർഷം മുൻപ് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയില്ല എന്നതിനാലാണ് ഹർജി നൽകിയത്.

സിബിഐയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ

2005 മുതൽ 2015 വരെ കോർപറേഷൻ എംഡിയായിരുന്ന കെഎ രതീഷും 2012 മുതൽ 2015 വരെ ചെയർമാനായിരുന്ന ആർ ചന്ദ്രശേഖരനും മറ്റ് പ്രതികളും ചേർന്ന് ഗൂഢാലോചന നടത്തി, ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്തതുവഴി കോർപറേഷന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് സിബിഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ. 500 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നതായാണ് കേസ്.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ അന്വേഷണം തടഞ്ഞതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സിബിഐക്ക് അന്വേഷണ അനുമതി ലഭിച്ചത്. സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും, അത് പരിഗണിക്കാൻ പ്രതികളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി സർക്കാർ നിഷേധിച്ചു.

സർക്കാർ വാദവും കോടതി നിരീക്ഷണങ്ങളും

അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും മറ്റ് രേഖകളും ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സിബിഐ നൽകിയില്ലെന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ വാദം തെറ്റാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. 2021-ൽ സിബിഐ ഡയറക്ടർ എല്ലാ രേഖകളും കൈമാറിയെന്നും, ഫയലുകൾ ലഭ്യമല്ലെന്ന സർക്കാർ വാദം ശരിയല്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

സിബിഐയുടെ സത്യവാങ്മൂലം അംഗീകരിച്ച കോടതി, പ്രതികളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷ വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനും 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനും ഇടക്കാല ഉത്തരവിട്ടു. അടുത്ത വാദം കേൾക്കുന്ന ദിവസം തീരുമാനം അറിയിക്കാനും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചാവിഷയമായ ഈ കേസിൽ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നിർണായകമാണ്. ഇത് കേസിൻ്റെ തുടർനടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും കരുതുന്നു.

TAGGED:

