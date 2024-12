ETV Bharat / state

കോട്ടയത്തെ അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ്; കെഎസ്‌ആര്‍ടിസി ഡ്രൈവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു - KSRTC RASH DRIVING KODUNGUR

Case against KSRTC driver for rash driving in Kodungur ( ETV Bharat )