ETV Bharat / state

വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ കര്‍ണപടം തകര്‍ത്ത സംഭവം; പ്രധാനാധ്യാപകനെതിരെ കേസ് - TEACHER ASSAULT STUDENT UPDATES

പത്താം ക്ലാസ്‌ വിദ്യാർഥിയുടെ കർണപടം പൊട്ടിയ സംഭവത്തിൽ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച് ഡിഡിഇ.

TEACHER BRUTALITY IN KERALA Headmaster Beating Student അധ്യാപകന്‍റെ മര്‍ദനം അഭിനവ് കര്‍ണപടം അപ്‌ഡേറ്റ്സ്‌
Teacher's Assault on Student (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2025 at 10:51 AM IST

2 Min Read

കാസർകോട്: കുണ്ടംകുഴി ഗവ.ഹയർ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിൽ വിദ്യാർഥി മര്‍ദനത്തിനിരയായ സംഭവത്തില്‍ പ്രധാനാധ്യാപകനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ്. പ്രധാനാധ്യാപകന്‍ എം. അശോകനെതിരെയാണ് ബേഡകം പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. അതേസമയം ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ അംഗം ബി.മോഹൻ കുമാർ ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 19) വിദ്യാർഥിയുടെ മൊഴിയെടുക്കും.

കൂടാതെ വിദ്യാർഥിയുടെ വീടും കുണ്ടംകുഴി ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളും സന്ദർശിക്കും. സംഭവത്തിൽ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടർക്ക് ഡിഡിഇ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. മർദനമേറ്റ വിദ്യാർഥിയുടെയും പ്രധാനാധ്യാപകന്‍റെയും മൊഴിയെടുത്ത ശേഷമാണ് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്‌ടർ ടിവി മധുസൂദനൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എം അശോകനെതിരെ നടപടിയും ഉണ്ടായേക്കും.

TEACHER BRUTALITY IN KERALA Headmaster Beating Student അധ്യാപകന്‍റെ മര്‍ദനം അഭിനവ് കര്‍ണപടം അപ്‌ഡേറ്റ്സ്‌
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് (ETV Bharat)

പ്രധാനാധ്യാപകന്‍റെ ക്രൂരത: കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം. കുണ്ടംകുഴി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി അഭിനവ് കൃഷ്‌ണയ്‌ക്കാണ് അധ്യാപകന്‍റെ മര്‍ദനമേറ്റത്. അസംബ്ലിക്കിടെ കാലുകൊണ്ട് ചരൽ നീക്കിയതിന് പ്രധാനാധ്യാപകന്‍ എം അശോകൻ കരണത്തടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ കർണപടം തകര്‍ന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ 11ന് രാവിലെ സ്‌കൂളില്‍ ചേര്‍ന്ന അസ്ലംബിയിലാണ് സംഭവം.

അഭിനവിന്‍റെ സഹോദരിയും സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥിയാണ്. അഭിനവിനെ അസ്ലംബിയില്‍ വച്ച് അടിക്കുന്നത് കണ്ട സഹോദരിക്ക് മാനസിക പ്രയാസം തോന്നി. ഇതോടെ ക്ലാസില്‍ ശ്രദ്ധിക്കാനാകാത്ത വിദ്യാര്‍ഥി സുഖമില്ലെന്നും വീട്ടില്‍ പോണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

SCHOOL ISSUE CASE TEACHER BRUTALITY IN KERALA STUDENT PUNISHMENT KERALA EDUCATION NEWS
കുണ്ടംകുഴി ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ (ETV Bharat)

ഇതോടെ കുടുംബവുമായി അധ്യാപിക ബന്ധപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് അഭിനവിന്‍റെ അമ്മ മകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാന്‍ സ്‌കൂളിലെത്തി. അപ്പോഴാണ് അഭിനവിന്‍റെ സഹപാഠി അമ്മയോട് മര്‍ദനമേറ്റ കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് കുടുംബം വിവരം അറിഞ്ഞത്.

തിങ്കളാഴ്‌ച മര്‍ദനമേറ്റ അഭിനവ് ചൊവ്വാഴ്‌ചയും സ്‌കൂളില്‍ പോയി. എന്നാല്‍ രാത്രിയില്‍ അഭിനവിന് ഉറങ്ങാനായില്ല. ഇതോടെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് കര്‍ണപടത്തിന് പരിക്കേറ്റതായി കണ്ടെത്തിയത്.

ആറ് മാസം നീണ്ട കൃത്യമായ ചികിത്സ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ നിർദേശിച്ചതായി കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു. ഒത്ത് തീർപ്പിനായി അധ്യാപകൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവർ വെളിപ്പെടുത്തി. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടർ ഷാനവാസ് ഐഎഎസ് റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി നേരിട്ടാണ് ഡിഡിഇയോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതേസമയം പ്രധാനാധ്യാപകന്‍ എം.അശോകിന് ലക്ഷ്യം തെറ്റിയതാണെന്നും പിശക് പറ്റിയതാണെന്നുമാണ് പിടിഎയുടെ നിലപാട്.

SCHOOL ISSUE CASE TEACHER BRUTALITY IN KERALA STUDENT PUNISHMENT KERALA EDUCATION NEWS
വിദ്യാലയത്തിന് പുറത്ത് സുരക്ഷയൊരുക്കി പൊലീസ് (ETV Bharat)

സ്‌കൂളിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച്: സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും എസ്എഫ്ഐയും സ്‌കൂളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. അധ്യാപകനെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നത് വരെ പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് വിദ്യാർഥി യുവജന രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം.

Also Read: യുവതിയുടെ മരണം: പ്രതി റമീസിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ, ഒളിവിൽ പോയത് സേലത്തേക്ക്

കാസർകോട്: കുണ്ടംകുഴി ഗവ.ഹയർ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിൽ വിദ്യാർഥി മര്‍ദനത്തിനിരയായ സംഭവത്തില്‍ പ്രധാനാധ്യാപകനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ്. പ്രധാനാധ്യാപകന്‍ എം. അശോകനെതിരെയാണ് ബേഡകം പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. അതേസമയം ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ അംഗം ബി.മോഹൻ കുമാർ ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 19) വിദ്യാർഥിയുടെ മൊഴിയെടുക്കും.

കൂടാതെ വിദ്യാർഥിയുടെ വീടും കുണ്ടംകുഴി ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളും സന്ദർശിക്കും. സംഭവത്തിൽ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടർക്ക് ഡിഡിഇ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. മർദനമേറ്റ വിദ്യാർഥിയുടെയും പ്രധാനാധ്യാപകന്‍റെയും മൊഴിയെടുത്ത ശേഷമാണ് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്‌ടർ ടിവി മധുസൂദനൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എം അശോകനെതിരെ നടപടിയും ഉണ്ടായേക്കും.

TEACHER BRUTALITY IN KERALA Headmaster Beating Student അധ്യാപകന്‍റെ മര്‍ദനം അഭിനവ് കര്‍ണപടം അപ്‌ഡേറ്റ്സ്‌
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് (ETV Bharat)

പ്രധാനാധ്യാപകന്‍റെ ക്രൂരത: കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം. കുണ്ടംകുഴി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി അഭിനവ് കൃഷ്‌ണയ്‌ക്കാണ് അധ്യാപകന്‍റെ മര്‍ദനമേറ്റത്. അസംബ്ലിക്കിടെ കാലുകൊണ്ട് ചരൽ നീക്കിയതിന് പ്രധാനാധ്യാപകന്‍ എം അശോകൻ കരണത്തടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ കർണപടം തകര്‍ന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ 11ന് രാവിലെ സ്‌കൂളില്‍ ചേര്‍ന്ന അസ്ലംബിയിലാണ് സംഭവം.

അഭിനവിന്‍റെ സഹോദരിയും സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥിയാണ്. അഭിനവിനെ അസ്ലംബിയില്‍ വച്ച് അടിക്കുന്നത് കണ്ട സഹോദരിക്ക് മാനസിക പ്രയാസം തോന്നി. ഇതോടെ ക്ലാസില്‍ ശ്രദ്ധിക്കാനാകാത്ത വിദ്യാര്‍ഥി സുഖമില്ലെന്നും വീട്ടില്‍ പോണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

SCHOOL ISSUE CASE TEACHER BRUTALITY IN KERALA STUDENT PUNISHMENT KERALA EDUCATION NEWS
കുണ്ടംകുഴി ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ (ETV Bharat)

ഇതോടെ കുടുംബവുമായി അധ്യാപിക ബന്ധപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് അഭിനവിന്‍റെ അമ്മ മകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാന്‍ സ്‌കൂളിലെത്തി. അപ്പോഴാണ് അഭിനവിന്‍റെ സഹപാഠി അമ്മയോട് മര്‍ദനമേറ്റ കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് കുടുംബം വിവരം അറിഞ്ഞത്.

തിങ്കളാഴ്‌ച മര്‍ദനമേറ്റ അഭിനവ് ചൊവ്വാഴ്‌ചയും സ്‌കൂളില്‍ പോയി. എന്നാല്‍ രാത്രിയില്‍ അഭിനവിന് ഉറങ്ങാനായില്ല. ഇതോടെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് കര്‍ണപടത്തിന് പരിക്കേറ്റതായി കണ്ടെത്തിയത്.

ആറ് മാസം നീണ്ട കൃത്യമായ ചികിത്സ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ നിർദേശിച്ചതായി കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു. ഒത്ത് തീർപ്പിനായി അധ്യാപകൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവർ വെളിപ്പെടുത്തി. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടർ ഷാനവാസ് ഐഎഎസ് റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി നേരിട്ടാണ് ഡിഡിഇയോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതേസമയം പ്രധാനാധ്യാപകന്‍ എം.അശോകിന് ലക്ഷ്യം തെറ്റിയതാണെന്നും പിശക് പറ്റിയതാണെന്നുമാണ് പിടിഎയുടെ നിലപാട്.

SCHOOL ISSUE CASE TEACHER BRUTALITY IN KERALA STUDENT PUNISHMENT KERALA EDUCATION NEWS
വിദ്യാലയത്തിന് പുറത്ത് സുരക്ഷയൊരുക്കി പൊലീസ് (ETV Bharat)

സ്‌കൂളിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച്: സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും എസ്എഫ്ഐയും സ്‌കൂളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. അധ്യാപകനെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്നത് വരെ പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് വിദ്യാർഥി യുവജന രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം.

Also Read: യുവതിയുടെ മരണം: പ്രതി റമീസിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ, ഒളിവിൽ പോയത് സേലത്തേക്ക്

For All Latest Updates

TAGGED:

TEACHER BRUTALITY IN KERALAHEADMASTER BEATING STUDENTഅധ്യാപകന്‍റെ മര്‍ദനംഅഭിനവ് കര്‍ണപടം അപ്‌ഡേറ്റ്സ്‌TEACHER ASSAULT STUDENT UPDATES

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗർഭകാലത്തെ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗം; കുട്ടികളില്‍ ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് പഠനം

ഗന്ധം അറിയുന്നില്ലേ?; ചിലപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്‌സിൻ്റെ തുടക്കമാകാം

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം'

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.