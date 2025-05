ETV Bharat / state

കടല്‍ മീനുകളെ കഴിക്കാമോ? വില്ലന്‍ കാൽസ്യം കാർബേഡ്, പ്ലാസ്റ്റിക് തരികളുണ്ടാക്കുന്ന ദൂഷ്യം; കപ്പലപകടം വരുത്തിവച്ചത് എന്തൊക്കെ - CARGO SHIP SINKS

Plastic pellets found on Kerala coast ( facebook.com/biju.kumar )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 28, 2025 at 3:48 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 4:00 PM IST 9 Min Read

തിരുവനന്തപുരം: ലൈബീരിയൻ ചരക്ക് കപ്പൽ MSC ELSA 3 കേരളത്തിലെ കൊച്ചി തീരത്ത് നിന്ന് 38 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ മുങ്ങിയതോടെ ഉയര്‍ന്നു വരുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ നിരവധിയാണ്. കടല്‍ മലിനീകരണത്തിനപ്പുറം മലയാളികളുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിലെ പ്രധാന ഇനമായ മത്സ്യം വിഷമയമാകുമോ എന്നതടക്കം ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയരുകയാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വിഷാംശവും എണ്ണയും എത്ര മാത്രം പടർന്നുവെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ഇതു കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മീൻ ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നുമാണ് കേരള സർവകലാശാല അക്വാട്ടിക് ബയോളജി വിഭാഗം വകുപ്പ് മേധാവി ഡോ. എ. ബിജുകുമാർ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞത്. ഓയിൽ പടർന്ന മേഖലയിൽ സർക്കാർ മത്സ്യബന്ധനം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരയിൽ അടിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെക്കാൾ വില്ലൻ കടലിൽ പടർന്ന ഓയിലും കാൽസ്യം കാർബേഡ് രാസവസ്തുവുമാണ്. ഇതു പടർന്നാൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും മത്സ്യങ്ങളെ ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നും വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്‌. കടലിൽ എത്ര മാത്രം ഇതു പടർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നിലവിൽ വ്യക്തമല്ല. ഇതു രേഖപ്പെടുത്തി വരുന്നതേയുള്ളു. മത്സ്യങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പടരാനോ, മത്സ്യങ്ങൾ ഇതു ഭക്ഷിക്കാനോയുള്ള സാധ്യത തള്ളി കളയാനാകില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് വരെ കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ ഭക്ഷണ ക്രമത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കുഫോസിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷക സംഘം പരിശോധനയ്ക്കായി കടൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. എന്നാൽ കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിഷാംശം എത്ര പടർന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഡോ എ. ബിജു കുമാർ വിശദീകരിച്ചു. Plastic pellets found on Kerala coast (facebook.com/biju.kumar) കപ്പലപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ തീരങ്ങള്‍ അടിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് തരികളെപ്പറ്റിയും അതുണ്ടാക്കാവുന്ന വെല്ലുവിളികളെ സംബന്ധിച്ചും കേരള സർവകലാശാലയിലെ അക്വാട്ടിക് ബയോളജി & ഫിഷറീസ് വകുപ്പിലെ മറൈൻ മോണിറ്ററിങ് ലാബിലെ സീനിയർ പ്രൊഫസർ ബിജു കുമാര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴി വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു. കപ്പലപകടവും പ്ലാസ്റ്റിക് തരികളും: നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് 2025 മെയ് 24 ന്, ലൈബീരിയൻ പതാകയുള്ള ചരക്ക് കപ്പൽ MSC ELSA 3 കേരളത്തിലെ കൊച്ചി തീരത്ത് നിന്ന് 38 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ മുങ്ങി. കപ്പലിൽ 84.44 മെട്രിക് ടൺ ഡീസൽ, 367.1 മെട്രിക് ടൺ ഫർണസ് ഓയിൽ, കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപകടകരമായ ചരക്കുകളുടെ 13 കണ്ടെയ്നറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 640 കണ്ടെയ്നറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുങ്ങിയതിനെത്തുടർന്ന്, ഏകദേശം 100 കണ്ടെയ്നറുകൾ കരയിലേക്ക് ഒലിച്ചുപോയി, തിരുവനന്തപുരത്തിന്‍റെ തെക്ക് വരെ എത്തി. മുൻ ധാരണക്ക് വിരുദ്ധമായി തേയില, തുണിത്തരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഇനങ്ങളും കണ്ടെയ്നറുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒപ്പം, 2025 മെയ് 27 ചൊവ്വാഴ്ച കൊച്ചു വേളി ബീച്ചിൽ അടിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകളിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് തരികളും (പ്ലാസ്റ്റിക് പെല്ലറ്റുകൾ/ നർഡിൽസ്) കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യയിൽ കപ്പൽച്ചേതം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് തരികളുടെ ലാൻഡിംഗിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന സംഭവമാണിത്. പൊതുജനങ്ങൾ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനാൽ, ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചില ഉത്തരങ്ങൾ ഇതാ. പ്ലാസ്റ്റിക് തരികൾ (പെല്ലറ്റുകൾ/ നർഡിൽസ്) എന്താണ്? ഇന്‍റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ (ISO) അനുസരിച്ച്, ISO 472:2013-ൽ പെല്ലറ്റുകളെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് "ഒരു നിശ്ചിത ബാച്ചിൽ താരതമ്യേന ഏകീകൃത അളവുകളുള്ള, മോൾഡിംഗ്, എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന, മുൻകൂട്ടി രൂപപ്പെടുത്തിയ ചെറിയ മോൾഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പിണ്ഡങ്ങൾ" എന്നാണ്. മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് രൂപത്തിൽ നർഡിൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പെല്ലറ്റുകൾ വിവിധ തരം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന വസ്തുവായി വർത്തിക്കുന്നു. "പ്ലാസ്റ്റിക് പെല്ലറ്റുകൾ" എന്ന പദം മറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ അടിസ്ഥാന വസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ തരികളെ (നർഡിൽസ്, പ്രീ-പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സാരം. പ്ലാസ്റ്റിക് പെല്ലറ്റുകളെ പ്രാഥമിക മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്സ് (primary microplastics) എന്ന് തരംതിരിക്കുന്നു. അവ മനഃപൂർവ്വം ചെറിയ വലുപ്പങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്, സാധാരണയായി 1 മുതൽ 5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ വ്യാസമുള്ളവയാണ്. പാക്കേജിംഗ് മുതൽ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ വരെ അവയെ ഉരുക്കി വാർത്തെടുക്കുന്നു. അവ അന്തർലീനമായി വിഷാംശമുള്ളവയല്ല, പക്ഷേ അവയുടെ ചെറിയ വലുപ്പം, പ്ലവത്വം, മത്സ്യമുട്ടകളോടുള്ള സാമ്യം എന്നിവ സമുദ്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അവയെ അദൃശ്യവും അപകടകരവുമായ മലിനീകരണ ഘടകമാക്കുന്നു. മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് നർഡിൽസ് പ്രധാനമായും പോളിയെത്തിലീൻ, പോളിപ്രൊഫൈലിൻ, പോളിസ്റ്റൈറൈൻ, പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ അവ മറ്റ് പലതരം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളിൽ നിന്നും സിന്തറ്റിക് റെസിനുകളിൽ നിന്നും നിർമ്മിക്കാം. അവയുടെ വൈവിധ്യവും വൈവിധ്യമാർന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപന്നങ്ങളിലേക്ക് സംസ്കരിക്കാനുള്ള എളുപ്പവുമാണ് ഈ വസ്തുക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് കാരണം. Plastic pellets found on Kerala coast (facebook.com/biju.kumar) അവ ഇത്ര വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? പ്ലാസ്റ്റിക് തരികൾ കൊണ്ടുപോകാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്. വ്യാവസായിക സംസ്കരണത്തിന് തയ്യാറായ രൂപത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആഗോള മാർഗവും ആണിത്. അവ ഇനിപ്പറയുന്ന മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു: • പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽ • വീട്ടുപകരണങ്ങൾ • ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഭാഗങ്ങൾ • മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ • ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓരോ വർഷവും, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് തരികൾ ലോകമെമ്പാടും കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഇത് ആഗോള പ്ലാസ്റ്റിക് വിതരണ ശൃംഖലയുടെ ഒരു പ്രധാന - എന്നാൽ അപകടസാധ്യതയുള്ള - ഘടകമാക്കി മാറ്റുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് തരി മലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്ലാസ്റ്റിക് തരികളുടെ ചോർച്ച നിരവധി കേസുകളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്: • ഹോങ്കോംഗ് (2012): വിസെന്‍റെ ചുഴലിക്കാറ്റ് കണ്ടെയ്നറുകളിൽ നിന്ന് നർഡിൽ ചോർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി, ആഴ്ചകളോളം ബീച്ചുകളെ ബാധിച്ചു. • ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (2017): ഡർബൻ തുറമുഖ കണ്ടെയ്നർ ചോർച്ച ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് 49 ടൺ നർഡിൽസ് തുറന്നുവിട്ടു. • എംവി എക്സ്-പ്രസ് പേൾ (ശ്രീലങ്ക, 2021): 2021-ൽ, കണ്ടെയ്നർ കപ്പലായ എംവി എക്സ്-പ്രസ് പേൾ അപകടം വഴി ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 1,680 ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് നർഡിൽസ് കടലിൽ എത്തിച്ചു, ഇത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നർഡിൽ മലിനീകരണ സംഭവമായി അടയാളപ്പെടുത്തി. ചോർച്ച വിനാശകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, ഡോൾഫിനുകൾ, ആമകൾ, മത്സ്യം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സമുദ്ര വന്യജീവികളുടെ മരണത്തിന് ഇടയായി, മത്സ്യബന്ധനത്തെയും ടൂറിസത്തെയും ആശ്രയിക്കുന്ന തീരദേശ സമൂഹങ്ങളെ സാരമായി ബാധിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിക് പെല്ലറ്റ് ഗതാഗതത്തിലും ചോർച്ച തടയുന്നതിലും ശക്തമായ അന്താരാഷ്ട്ര നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത ഈ സംഭവം എടുത്തുകാണിച്ചു. • നോർവേ (2023): പ്രക്ഷുബ്ധമായ കടലിനിടെ ചരക്ക് ചോർച്ച ഫ്ജോർഡുകളിലൂടെ നർഡിൽസ് ഒഴുകുന്നതിന് കാരണമായി, രാജ്യവ്യാപകമായ ബീച്ച് വൃത്തിയാക്കലിന് കാരണമായി. • ഇംഗ്ലണ്ട് (മാർച്ച് 2025): സോളോങ് എന്ന ചരക്ക് കപ്പലും സ്റ്റെന ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് എന്ന ടാങ്കറും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടിയിടിയെത്തുടർന്ന് വടക്കുകിഴക്കൻ തീരത്ത് നർഡിൽസ് കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ കൊച്ചിയിൽ MSC ELSA 3 എന്ന കപ്പൽ മുങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന്, കൊച്ചു വേളി ബീച്ച്, കേരളം (2025) ഇപ്പോൾ ഈ ആഗോള പട്ടികയിൽ ചേരുന്നു. കൊച്ചു വേളിയിലെ പെല്ലറ്റുകൾ പ്രധാനമായും LDPE (ലോ-ഡെൻസിറ്റി പോളിയെത്തിലീൻ), HDPE (ഹൈ-ഡെൻസിറ്റി പോളിയെത്തിലീൻ) എന്നിവയാണ്, രണ്ട് തരം പോളിയെത്തിലീൻ, പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളും ഫിലിമുകളും നിർമ്മിക്കാൻ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് (ഉദാ. പലചരക്ക് ബാഗുകൾ, ഭക്ഷണ റാപ്പുകൾ), സ്ക്വീസ് ബോട്ടിലുകൾ, ഫ്ലെക്സിബിൾ ട്യൂബിംഗ്, പേപ്പർ കാർട്ടണുകൾക്കും കേബിളിനുമുള്ള കോട്ടിംഗുകൾ (LDPE), പാൽ ജഗ്ഗുകൾ, ഡിറ്റർജന്റ് കുപ്പികൾ, ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ, പൈപ്പുകളും ക്രേറ്റുകളും, കളിസ്ഥല ഉപകരണങ്ങൾ മുതലായവ (HDPE). LDPE പുനരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. Indian Coast Guard (ICG) Led Response Mitigates Oil Spread After Liberian Container Vessel Sinking (@PIB_India) പ്ലാസ്റ്റിക് തരികൾ സമുദ്രത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുന്നു? നിർമ്മാണ സമയത്തും ഗതാഗത സമയത്തും പ്ലാസ്റ്റിക് തരികൾ സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയിൽ പ്രവേശിക്കാം. ഫാക്ടറികളിൽ, തുറമുഖങ്ങളിൽ കയറ്റുമ്പോഴും ഇറക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ കണ്ടെയ്നറുകൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും പലപ്പോഴും ചോർച്ച സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ടാൽ, ഈ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് തരികൾ ഒരുതരം സ്ഥിരമായ മലിനീകരണമായി മാറുന്നു, ഇത് സമുദ്രത്തെയും തീരപ്രദേശങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടും, പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 230,000 ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് തരികൾ സമുദ്രത്തിൽ എത്തുന്നു. അവയുടെ ചെറിയ വലുപ്പവും പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്വഭാവവും അവയെ ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. കടൽ പക്ഷികൾ, മത്സ്യങ്ങൾ, മറ്റ് സമുദ്രജീവികൾ എന്നിവ അവയെ ഭക്ഷണമായി എളുപ്പത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അവയുടെ വലുപ്പവും മണലും അവശിഷ്ടങ്ങളുമായി കലരാനുള്ള പ്രവണതയും കാരണം, വൃത്തിയാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇത് അവയെ സമുദ്ര പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വ്യാപകവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായ രൂപങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് തരികളുടെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഹ്രസ്വകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ: • കടൽ ജന്തുക്കളുടെ വിഴുങ്ങൽ: മത്സ്യമുട്ടകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഇവ മത്സ്യങ്ങൾ, ആമകൾ, കടൽപ്പക്ഷികൾ എന്നിവ എളുപ്പത്തിൽ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ കുടൽ തടസ്സത്തിനും ആഹാരമില്ലായ്മക്കും കാരണമാകുന്നു. • ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ മലിനീകരണം: മണലിലും അഴിമുഖങ്ങളിലും നർഡിൽസ് അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ബെന്തിക് ജീവികളെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയും ജൈവവൈവിധ്യം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ദീർഘകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ: • വിഷ രാസ ആഗിരണം: കടൽവെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള പിസിബികൾ, പിഎഎച്ച്, ഡിഡിടി തുടങ്ങിയ മാലിന്യങ്ങളെ തരികൾ ആഗിരണം ചെയ്ത് വിഷകരമായ ഉരുളകളായി മാറുന്നു. • സ്ഥിരമായ മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്സ്: കാലക്രമേണ, നർഡിൽസ് മൈക്രോ, നാനോപ്ലാസ്റ്റിക്സുകളായി വിഘടിച്ച് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകളിലും മനുഷ്യ ഭക്ഷണക്രമത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. ഷിപ്പിങ് പാതകൾ സമുദ്രജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു? മിക്കവാറും എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും പ്രാഥമിക അസംസ്കൃത വസ്തുവായി, പ്ലാസ്റ്റിക് തരികൾ ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ കണ്ടെയ്നർ കപ്പലുകൾ വഴിയാണ് കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നത്. പോളിയെത്തിലീൻ, പോളിസ്റ്റൈറൈൻ, പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ഈ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുളകൾ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത്, തുടർന്ന് സമുദ്രങ്ങളിലൂടെ കടത്തിവിടുകയും ഉരുക്കി മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉപഭോക്തൃ വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. Containers Wash Ashore in Kerala (X.com) എന്നിരുന്നാലും, ഈ നീണ്ട അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകളിൽ, നർഡിൽസ് പലപ്പോഴും മോശമായി പായ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര സുരക്ഷിതമല്ല. തൽഫലമായി, കേടായതോ നഷ്ടപ്പെട്ടതോ ആയ കണ്ടെയ്നറുകളിൽ നിന്ന് അവ ചോർന്നൊലിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഷിപ്പിംഗ് അപകടങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറുകൾ കടലിൽ കഴുകുമ്പോൾ, വലിയ അളവിൽ നർഡിൽസ് നേരിട്ട് കടലിലേക്ക് വിടുന്നു. സമുദ്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ, അവ സമുദ്രജീവികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിരമായ മലിനീകരണ ഘടകമായി മാറുന്നു. വേൾഡ് ഷിപ്പിംഗ് കൗൺസിലിന്‍റെ ഒരു സർവേ പ്രകാരം, ഓരോ വർഷവും ശരാശരി 1,382 ഷിപ്പിംഗ് കണ്ടെയ്നറുകൾ കടലിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആഗോള കണ്ടെയ്നർ ഗതാഗതത്തിന്‍റെ 90% ഈ കപ്പലുകൾ വഹിക്കുന്നതിനാൽ, കണ്ടെയ്നർ തകരാറുകളുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പോലും ഗണ്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകും, ഇതിൽ ലോക സമുദ്രങ്ങളിലുടനീളമുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന വ്യാപകമായ നർഡിൽ സ്പില്ലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. cargo ship sank (X.com) നർഡിൽ മലിനീകരണം എങ്ങനെ ലഘൂകരിക്കാം? 1. ഉടനടി ചെയ്യേണ്ടത് • ബീച്ച് വൃത്തിയാക്കലുകൾ: സമയമെടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും വേഗത്തിൽ ചെയ്താൽ ഫലപ്രദമാണ്. • ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബൂമുകളും വലകളും: നർഡിൽസ് ചിതറിപ്പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സ്പിൽ സൈറ്റുകൾക്ക് സമീപം ഉപയോഗപ്രദമാണ്. • അരിച്ചെടുക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ: മണലിൽ നിന്ന് നർഡിൽസ് ശേഖരിക്കാൻ പ്രത്യേക അരിപ്പകൾ ആവശ്യമാണ്. 2. പ്രതിരോധ നടപടികൾ • മെച്ചപ്പെട്ട പാക്കേജിംഗ്: സമുദ്ര ഗതാഗത സമയത്ത് സുരക്ഷിതമായ കണ്ടെയ്‌നറുകളും ഇരട്ട-ലൈനിംഗും. • തുറമുഖ നിയന്ത്രണം: ദ്രുത പ്രതികരണ സംഘങ്ങളും ചോർച്ച പരിശീലനങ്ങളും. • നിയന്ത്രണങ്ങൾ: നർഡിൽ ചോർച്ചയും വ്യവസായത്തിലെ മികച്ച രീതികളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിർബന്ധമാണ്. നർഡിൽ മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അന്താരാഷ്ട്ര സംരംഭങ്ങൾ: • ഓപ്പറേഷൻ ക്ലീൻ സ്വീപ്പ് (അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്): ഉറവിടത്തിൽ ചോർച്ച തടയാൻ നർഡിൽ ഉൽ‌പാദകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. • IMO (ഇന്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ): നർഡിൽസിനെ സമുദ്ര മലിനീകരണ വസ്തുക്കളായി തരംതിരിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നു, ഇത് ഗതാഗത സമയത്ത് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. (മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/IMO%20marine%20litter%20action%20plan%20MEPC%2073-19-Add-1.pdf?fbclid=IwY2xjawKjueFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFHYjI5dzhyeUFTQnhhRXFZAR7cydZHKLOwxG3XM-TSSRL8BX9UKLisqR5ef-u-6KE8aZWhvE2IZ7rzhhMyCQ_aem_jz4LJz9TuXtj12kSdi5yUA) • ബേസൽ കൺവെൻഷൻ: പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ വ്യാപാരവും ചോർച്ചയും കുറയ്ക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അതിൽ പ്രീ-പ്രൊഡക്ഷൻ പെല്ലറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ശ്രമങ്ങൾ: • വരാനിരിക്കുന്ന ആഗോള യുഎൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉടമ്പടി നർഡിൽ ഗതാഗത സുരക്ഷയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചിലതരം പ്ലാസ്റ്റിക് ചോർച്ചകൾ നിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? കേരള തീരത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് നർഡിൽസിന്റെ വരവ് ഇന്ത്യയുടെ തീരദേശ മാനേജ്മെന്റ്, ഷിപ്പിംഗ് സുരക്ഷ, സമുദ്ര സംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു ഉണർവ് സന്ദേശമാണ്. MSC ELSA 3 ലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, സമുദ്രം ഇപ്പോഴും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഡോ. എ. ബിജുകുമാർ (facebook.com/biju.kumar) അഭ്യർത്ഥന: • അജ്ഞാത പ്ലാസ്റ്റിക് പെല്ലറ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങൾ. • അധികാരികൾ നിരീക്ഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ദ്രുത ശുചീകരണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുക, കേരളതീരത്തുനിന്നും അവയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുത്തു മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ വഴി നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്താം. • കർശനമായ സമുദ്ര സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നർഡിൽ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാൻ നയരൂപകർത്താക്കൾ ശ്രമിക്കുക . • പ്ലാസ്റ്റിക് പെല്ലറ്റ് ചോർച്ചയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കുകയും അവരെ ശുചീകരണത്തിന് ബാധ്യസ്ഥരാക്കുകയും വേണം. നർഡിൽസ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത വലിയ സമുദ്ര ഭീഷണിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നടപടിയെടുക്കാം. കടൽത്തീരത്ത് നർഡിൽസോ അസാധാരണമായ അവശിഷ്ടങ്ങളോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? 📞 പ്രാദേശിക ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയെയോ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനെയോ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിനെയോ അറിയിക്കുക. വിപുലമായ ബീച്ച് ശുചീകരണത്തിൽ പങ്കുചേരുക ദയവായി അവയെ വീണ്ടും സമുദ്രത്തിലേക്ക് തള്ളരുത്, പുനരുപയോഗത്തിനായി നീക്കം ചെയ്യുക.

തിരുവനന്തപുരം: ലൈബീരിയൻ ചരക്ക് കപ്പൽ MSC ELSA 3 കേരളത്തിലെ കൊച്ചി തീരത്ത് നിന്ന് 38 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ മുങ്ങിയതോടെ ഉയര്‍ന്നു വരുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ നിരവധിയാണ്. കടല്‍ മലിനീകരണത്തിനപ്പുറം മലയാളികളുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിലെ പ്രധാന ഇനമായ മത്സ്യം വിഷമയമാകുമോ എന്നതടക്കം ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയരുകയാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വിഷാംശവും എണ്ണയും എത്ര മാത്രം പടർന്നുവെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ഇതു കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മീൻ ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നുമാണ് കേരള സർവകലാശാല അക്വാട്ടിക് ബയോളജി വിഭാഗം വകുപ്പ് മേധാവി ഡോ. എ. ബിജുകുമാർ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞത്. ഓയിൽ പടർന്ന മേഖലയിൽ സർക്കാർ മത്സ്യബന്ധനം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരയിൽ അടിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെക്കാൾ വില്ലൻ കടലിൽ പടർന്ന ഓയിലും കാൽസ്യം കാർബേഡ് രാസവസ്തുവുമാണ്. ഇതു പടർന്നാൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും മത്സ്യങ്ങളെ ഇതെങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നും വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്‌. കടലിൽ എത്ര മാത്രം ഇതു പടർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നിലവിൽ വ്യക്തമല്ല. ഇതു രേഖപ്പെടുത്തി വരുന്നതേയുള്ളു. മത്സ്യങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പടരാനോ, മത്സ്യങ്ങൾ ഇതു ഭക്ഷിക്കാനോയുള്ള സാധ്യത തള്ളി കളയാനാകില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് വരെ കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ ഭക്ഷണ ക്രമത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കുഫോസിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷക സംഘം പരിശോധനയ്ക്കായി കടൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. എന്നാൽ കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിഷാംശം എത്ര പടർന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഡോ എ. ബിജു കുമാർ വിശദീകരിച്ചു. Plastic pellets found on Kerala coast (facebook.com/biju.kumar) കപ്പലപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ തീരങ്ങള്‍ അടിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് തരികളെപ്പറ്റിയും അതുണ്ടാക്കാവുന്ന വെല്ലുവിളികളെ സംബന്ധിച്ചും കേരള സർവകലാശാലയിലെ അക്വാട്ടിക് ബയോളജി & ഫിഷറീസ് വകുപ്പിലെ മറൈൻ മോണിറ്ററിങ് ലാബിലെ സീനിയർ പ്രൊഫസർ ബിജു കുമാര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴി വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു. കപ്പലപകടവും പ്ലാസ്റ്റിക് തരികളും: നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് 2025 മെയ് 24 ന്, ലൈബീരിയൻ പതാകയുള്ള ചരക്ക് കപ്പൽ MSC ELSA 3 കേരളത്തിലെ കൊച്ചി തീരത്ത് നിന്ന് 38 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ മുങ്ങി. കപ്പലിൽ 84.44 മെട്രിക് ടൺ ഡീസൽ, 367.1 മെട്രിക് ടൺ ഫർണസ് ഓയിൽ, കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപകടകരമായ ചരക്കുകളുടെ 13 കണ്ടെയ്നറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 640 കണ്ടെയ്നറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുങ്ങിയതിനെത്തുടർന്ന്, ഏകദേശം 100 കണ്ടെയ്നറുകൾ കരയിലേക്ക് ഒലിച്ചുപോയി, തിരുവനന്തപുരത്തിന്‍റെ തെക്ക് വരെ എത്തി. മുൻ ധാരണക്ക് വിരുദ്ധമായി തേയില, തുണിത്തരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഇനങ്ങളും കണ്ടെയ്നറുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒപ്പം, 2025 മെയ് 27 ചൊവ്വാഴ്ച കൊച്ചു വേളി ബീച്ചിൽ അടിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകളിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് തരികളും (പ്ലാസ്റ്റിക് പെല്ലറ്റുകൾ/ നർഡിൽസ്) കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യയിൽ കപ്പൽച്ചേതം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് തരികളുടെ ലാൻഡിംഗിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന സംഭവമാണിത്. പൊതുജനങ്ങൾ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനാൽ, ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചില ഉത്തരങ്ങൾ ഇതാ. പ്ലാസ്റ്റിക് തരികൾ (പെല്ലറ്റുകൾ/ നർഡിൽസ്) എന്താണ്? ഇന്‍റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ (ISO) അനുസരിച്ച്, ISO 472:2013-ൽ പെല്ലറ്റുകളെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് "ഒരു നിശ്ചിത ബാച്ചിൽ താരതമ്യേന ഏകീകൃത അളവുകളുള്ള, മോൾഡിംഗ്, എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന, മുൻകൂട്ടി രൂപപ്പെടുത്തിയ ചെറിയ മോൾഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പിണ്ഡങ്ങൾ" എന്നാണ്. മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് രൂപത്തിൽ നർഡിൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പെല്ലറ്റുകൾ വിവിധ തരം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന വസ്തുവായി വർത്തിക്കുന്നു. "പ്ലാസ്റ്റിക് പെല്ലറ്റുകൾ" എന്ന പദം മറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ അടിസ്ഥാന വസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ തരികളെ (നർഡിൽസ്, പ്രീ-പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സാരം. പ്ലാസ്റ്റിക് പെല്ലറ്റുകളെ പ്രാഥമിക മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്സ് (primary microplastics) എന്ന് തരംതിരിക്കുന്നു. അവ മനഃപൂർവ്വം ചെറിയ വലുപ്പങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്, സാധാരണയായി 1 മുതൽ 5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ വ്യാസമുള്ളവയാണ്. പാക്കേജിംഗ് മുതൽ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, തുണിത്തരങ്ങൾ വരെ അവയെ ഉരുക്കി വാർത്തെടുക്കുന്നു. അവ അന്തർലീനമായി വിഷാംശമുള്ളവയല്ല, പക്ഷേ അവയുടെ ചെറിയ വലുപ്പം, പ്ലവത്വം, മത്സ്യമുട്ടകളോടുള്ള സാമ്യം എന്നിവ സമുദ്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അവയെ അദൃശ്യവും അപകടകരവുമായ മലിനീകരണ ഘടകമാക്കുന്നു. മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് നർഡിൽസ് പ്രധാനമായും പോളിയെത്തിലീൻ, പോളിപ്രൊഫൈലിൻ, പോളിസ്റ്റൈറൈൻ, പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ അവ മറ്റ് പലതരം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളിൽ നിന്നും സിന്തറ്റിക് റെസിനുകളിൽ നിന്നും നിർമ്മിക്കാം. അവയുടെ വൈവിധ്യവും വൈവിധ്യമാർന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപന്നങ്ങളിലേക്ക് സംസ്കരിക്കാനുള്ള എളുപ്പവുമാണ് ഈ വസ്തുക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് കാരണം. Plastic pellets found on Kerala coast (facebook.com/biju.kumar) അവ ഇത്ര വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? പ്ലാസ്റ്റിക് തരികൾ കൊണ്ടുപോകാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്. വ്യാവസായിക സംസ്കരണത്തിന് തയ്യാറായ രൂപത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആഗോള മാർഗവും ആണിത്. അവ ഇനിപ്പറയുന്ന മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു: • പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽ • വീട്ടുപകരണങ്ങൾ • ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഭാഗങ്ങൾ • മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ • ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓരോ വർഷവും, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് തരികൾ ലോകമെമ്പാടും കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഇത് ആഗോള പ്ലാസ്റ്റിക് വിതരണ ശൃംഖലയുടെ ഒരു പ്രധാന - എന്നാൽ അപകടസാധ്യതയുള്ള - ഘടകമാക്കി മാറ്റുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് തരി മലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്ലാസ്റ്റിക് തരികളുടെ ചോർച്ച നിരവധി കേസുകളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്: • ഹോങ്കോംഗ് (2012): വിസെന്‍റെ ചുഴലിക്കാറ്റ് കണ്ടെയ്നറുകളിൽ നിന്ന് നർഡിൽ ചോർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി, ആഴ്ചകളോളം ബീച്ചുകളെ ബാധിച്ചു. • ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക (2017): ഡർബൻ തുറമുഖ കണ്ടെയ്നർ ചോർച്ച ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് 49 ടൺ നർഡിൽസ് തുറന്നുവിട്ടു. • എംവി എക്സ്-പ്രസ് പേൾ (ശ്രീലങ്ക, 2021): 2021-ൽ, കണ്ടെയ്നർ കപ്പലായ എംവി എക്സ്-പ്രസ് പേൾ അപകടം വഴി ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 1,680 ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് നർഡിൽസ് കടലിൽ എത്തിച്ചു, ഇത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നർഡിൽ മലിനീകരണ സംഭവമായി അടയാളപ്പെടുത്തി. ചോർച്ച വിനാശകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, ഡോൾഫിനുകൾ, ആമകൾ, മത്സ്യം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സമുദ്ര വന്യജീവികളുടെ മരണത്തിന് ഇടയായി, മത്സ്യബന്ധനത്തെയും ടൂറിസത്തെയും ആശ്രയിക്കുന്ന തീരദേശ സമൂഹങ്ങളെ സാരമായി ബാധിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിക് പെല്ലറ്റ് ഗതാഗതത്തിലും ചോർച്ച തടയുന്നതിലും ശക്തമായ അന്താരാഷ്ട്ര നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത ഈ സംഭവം എടുത്തുകാണിച്ചു. • നോർവേ (2023): പ്രക്ഷുബ്ധമായ കടലിനിടെ ചരക്ക് ചോർച്ച ഫ്ജോർഡുകളിലൂടെ നർഡിൽസ് ഒഴുകുന്നതിന് കാരണമായി, രാജ്യവ്യാപകമായ ബീച്ച് വൃത്തിയാക്കലിന് കാരണമായി. • ഇംഗ്ലണ്ട് (മാർച്ച് 2025): സോളോങ് എന്ന ചരക്ക് കപ്പലും സ്റ്റെന ഇമ്മാക്കുലേറ്റ് എന്ന ടാങ്കറും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടിയിടിയെത്തുടർന്ന് വടക്കുകിഴക്കൻ തീരത്ത് നർഡിൽസ് കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ കൊച്ചിയിൽ MSC ELSA 3 എന്ന കപ്പൽ മുങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന്, കൊച്ചു വേളി ബീച്ച്, കേരളം (2025) ഇപ്പോൾ ഈ ആഗോള പട്ടികയിൽ ചേരുന്നു. കൊച്ചു വേളിയിലെ പെല്ലറ്റുകൾ പ്രധാനമായും LDPE (ലോ-ഡെൻസിറ്റി പോളിയെത്തിലീൻ), HDPE (ഹൈ-ഡെൻസിറ്റി പോളിയെത്തിലീൻ) എന്നിവയാണ്, രണ്ട് തരം പോളിയെത്തിലീൻ, പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളും ഫിലിമുകളും നിർമ്മിക്കാൻ ലോകത്ത് ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് (ഉദാ. പലചരക്ക് ബാഗുകൾ, ഭക്ഷണ റാപ്പുകൾ), സ്ക്വീസ് ബോട്ടിലുകൾ, ഫ്ലെക്സിബിൾ ട്യൂബിംഗ്, പേപ്പർ കാർട്ടണുകൾക്കും കേബിളിനുമുള്ള കോട്ടിംഗുകൾ (LDPE), പാൽ ജഗ്ഗുകൾ, ഡിറ്റർജന്റ് കുപ്പികൾ, ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ, പൈപ്പുകളും ക്രേറ്റുകളും, കളിസ്ഥല ഉപകരണങ്ങൾ മുതലായവ (HDPE). LDPE പുനരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. Indian Coast Guard (ICG) Led Response Mitigates Oil Spread After Liberian Container Vessel Sinking (@PIB_India) പ്ലാസ്റ്റിക് തരികൾ സമുദ്രത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുന്നു? നിർമ്മാണ സമയത്തും ഗതാഗത സമയത്തും പ്ലാസ്റ്റിക് തരികൾ സമുദ്ര പരിസ്ഥിതിയിൽ പ്രവേശിക്കാം. ഫാക്ടറികളിൽ, തുറമുഖങ്ങളിൽ കയറ്റുമ്പോഴും ഇറക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ കണ്ടെയ്നറുകൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും പലപ്പോഴും ചോർച്ച സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ടാൽ, ഈ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് തരികൾ ഒരുതരം സ്ഥിരമായ മലിനീകരണമായി മാറുന്നു, ഇത് സമുദ്രത്തെയും തീരപ്രദേശങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടും, പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 230,000 ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് തരികൾ സമുദ്രത്തിൽ എത്തുന്നു. അവയുടെ ചെറിയ വലുപ്പവും പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്വഭാവവും അവയെ ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. കടൽ പക്ഷികൾ, മത്സ്യങ്ങൾ, മറ്റ് സമുദ്രജീവികൾ എന്നിവ അവയെ ഭക്ഷണമായി എളുപ്പത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അവയുടെ വലുപ്പവും മണലും അവശിഷ്ടങ്ങളുമായി കലരാനുള്ള പ്രവണതയും കാരണം, വൃത്തിയാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇത് അവയെ സമുദ്ര പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വ്യാപകവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായ രൂപങ്ങളിലൊന്നാക്കി മാറ്റുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് തരികളുടെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഹ്രസ്വകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ: • കടൽ ജന്തുക്കളുടെ വിഴുങ്ങൽ: മത്സ്യമുട്ടകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഇവ മത്സ്യങ്ങൾ, ആമകൾ, കടൽപ്പക്ഷികൾ എന്നിവ എളുപ്പത്തിൽ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ കുടൽ തടസ്സത്തിനും ആഹാരമില്ലായ്മക്കും കാരണമാകുന്നു. • ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ മലിനീകരണം: മണലിലും അഴിമുഖങ്ങളിലും നർഡിൽസ് അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ബെന്തിക് ജീവികളെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയും ജൈവവൈവിധ്യം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ദീർഘകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ: • വിഷ രാസ ആഗിരണം: കടൽവെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള പിസിബികൾ, പിഎഎച്ച്, ഡിഡിടി തുടങ്ങിയ മാലിന്യങ്ങളെ തരികൾ ആഗിരണം ചെയ്ത് വിഷകരമായ ഉരുളകളായി മാറുന്നു. • സ്ഥിരമായ മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്സ്: കാലക്രമേണ, നർഡിൽസ് മൈക്രോ, നാനോപ്ലാസ്റ്റിക്സുകളായി വിഘടിച്ച് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകളിലും മനുഷ്യ ഭക്ഷണക്രമത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. ഷിപ്പിങ് പാതകൾ സമുദ്രജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു? മിക്കവാറും എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും പ്രാഥമിക അസംസ്കൃത വസ്തുവായി, പ്ലാസ്റ്റിക് തരികൾ ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ കണ്ടെയ്നർ കപ്പലുകൾ വഴിയാണ് കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നത്. പോളിയെത്തിലീൻ, പോളിസ്റ്റൈറൈൻ, പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ഈ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുളകൾ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത്, തുടർന്ന് സമുദ്രങ്ങളിലൂടെ കടത്തിവിടുകയും ഉരുക്കി മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉപഭോക്തൃ വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. Containers Wash Ashore in Kerala (X.com) എന്നിരുന്നാലും, ഈ നീണ്ട അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകളിൽ, നർഡിൽസ് പലപ്പോഴും മോശമായി പായ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര സുരക്ഷിതമല്ല. തൽഫലമായി, കേടായതോ നഷ്ടപ്പെട്ടതോ ആയ കണ്ടെയ്നറുകളിൽ നിന്ന് അവ ചോർന്നൊലിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഷിപ്പിംഗ് അപകടങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറുകൾ കടലിൽ കഴുകുമ്പോൾ, വലിയ അളവിൽ നർഡിൽസ് നേരിട്ട് കടലിലേക്ക് വിടുന്നു. സമുദ്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ, അവ സമുദ്രജീവികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിരമായ മലിനീകരണ ഘടകമായി മാറുന്നു. വേൾഡ് ഷിപ്പിംഗ് കൗൺസിലിന്‍റെ ഒരു സർവേ പ്രകാരം, ഓരോ വർഷവും ശരാശരി 1,382 ഷിപ്പിംഗ് കണ്ടെയ്നറുകൾ കടലിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആഗോള കണ്ടെയ്നർ ഗതാഗതത്തിന്‍റെ 90% ഈ കപ്പലുകൾ വഹിക്കുന്നതിനാൽ, കണ്ടെയ്നർ തകരാറുകളുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പോലും ഗണ്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകും, ഇതിൽ ലോക സമുദ്രങ്ങളിലുടനീളമുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന വ്യാപകമായ നർഡിൽ സ്പില്ലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. cargo ship sank (X.com) നർഡിൽ മലിനീകരണം എങ്ങനെ ലഘൂകരിക്കാം? 1. ഉടനടി ചെയ്യേണ്ടത് • ബീച്ച് വൃത്തിയാക്കലുകൾ: സമയമെടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും വേഗത്തിൽ ചെയ്താൽ ഫലപ്രദമാണ്. • ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബൂമുകളും വലകളും: നർഡിൽസ് ചിതറിപ്പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സ്പിൽ സൈറ്റുകൾക്ക് സമീപം ഉപയോഗപ്രദമാണ്. • അരിച്ചെടുക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ: മണലിൽ നിന്ന് നർഡിൽസ് ശേഖരിക്കാൻ പ്രത്യേക അരിപ്പകൾ ആവശ്യമാണ്. 2. പ്രതിരോധ നടപടികൾ • മെച്ചപ്പെട്ട പാക്കേജിംഗ്: സമുദ്ര ഗതാഗത സമയത്ത് സുരക്ഷിതമായ കണ്ടെയ്‌നറുകളും ഇരട്ട-ലൈനിംഗും. • തുറമുഖ നിയന്ത്രണം: ദ്രുത പ്രതികരണ സംഘങ്ങളും ചോർച്ച പരിശീലനങ്ങളും. • നിയന്ത്രണങ്ങൾ: നർഡിൽ ചോർച്ചയും വ്യവസായത്തിലെ മികച്ച രീതികളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിർബന്ധമാണ്. നർഡിൽ മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അന്താരാഷ്ട്ര സംരംഭങ്ങൾ: • ഓപ്പറേഷൻ ക്ലീൻ സ്വീപ്പ് (അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്): ഉറവിടത്തിൽ ചോർച്ച തടയാൻ നർഡിൽ ഉൽ‌പാദകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. • IMO (ഇന്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ): നർഡിൽസിനെ സമുദ്ര മലിനീകരണ വസ്തുക്കളായി തരംതിരിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നു, ഇത് ഗതാഗത സമയത്ത് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. (മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കാണുക: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/IMO%20marine%20litter%20action%20plan%20MEPC%2073-19-Add-1.pdf?fbclid=IwY2xjawKjueFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFHYjI5dzhyeUFTQnhhRXFZAR7cydZHKLOwxG3XM-TSSRL8BX9UKLisqR5ef-u-6KE8aZWhvE2IZ7rzhhMyCQ_aem_jz4LJz9TuXtj12kSdi5yUA) • ബേസൽ കൺവെൻഷൻ: പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ വ്യാപാരവും ചോർച്ചയും കുറയ്ക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു, അതിൽ പ്രീ-പ്രൊഡക്ഷൻ പെല്ലറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ശ്രമങ്ങൾ: • വരാനിരിക്കുന്ന ആഗോള യുഎൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉടമ്പടി നർഡിൽ ഗതാഗത സുരക്ഷയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചിലതരം പ്ലാസ്റ്റിക് ചോർച്ചകൾ നിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? കേരള തീരത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് നർഡിൽസിന്റെ വരവ് ഇന്ത്യയുടെ തീരദേശ മാനേജ്മെന്റ്, ഷിപ്പിംഗ് സുരക്ഷ, സമുദ്ര സംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു ഉണർവ് സന്ദേശമാണ്. MSC ELSA 3 ലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, സമുദ്രം ഇപ്പോഴും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഡോ. എ. ബിജുകുമാർ (facebook.com/biju.kumar) അഭ്യർത്ഥന: • അജ്ഞാത പ്ലാസ്റ്റിക് പെല്ലറ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങൾ. • അധികാരികൾ നിരീക്ഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ദ്രുത ശുചീകരണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുക, കേരളതീരത്തുനിന്നും അവയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുത്തു മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ വഴി നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്താം. • കർശനമായ സമുദ്ര സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നർഡിൽ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാൻ നയരൂപകർത്താക്കൾ ശ്രമിക്കുക . • പ്ലാസ്റ്റിക് പെല്ലറ്റ് ചോർച്ചയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കുകയും അവരെ ശുചീകരണത്തിന് ബാധ്യസ്ഥരാക്കുകയും വേണം. നർഡിൽസ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത വലിയ സമുദ്ര ഭീഷണിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നടപടിയെടുക്കാം. കടൽത്തീരത്ത് നർഡിൽസോ അസാധാരണമായ അവശിഷ്ടങ്ങളോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? 📞 പ്രാദേശിക ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയെയോ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിനെയോ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിനെയോ അറിയിക്കുക. വിപുലമായ ബീച്ച് ശുചീകരണത്തിൽ പങ്കുചേരുക ദയവായി അവയെ വീണ്ടും സമുദ്രത്തിലേക്ക് തള്ളരുത്, പുനരുപയോഗത്തിനായി നീക്കം ചെയ്യുക.

Last Updated : May 28, 2025 at 4:00 PM IST