കോഴിക്കോട്: വടകരയിലെ കേളുബസാറിലെ തീരദേശ ഗ്രാമത്തിൽനിന്ന് ആറ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വനിതകൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു: അടുക്കളയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാതെ സ്വന്തമായി ഒരു തൊഴിൽ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുക. കടൽ മീൻ കണ്ട് വളർന്നവരാണ് അടുളക്കളപ്പുറത്ത് എന്നും ഇങ്ങനെ മീൻ മുറിച്ച് ഇരുന്നാൽ മതിയോഎന്ന ചിന്തയും ഉടലെടുത്തു. ആ അന്വേഷിച്ചണം ചെന്നവസാനിച്ചത് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയിലുള്ള സൊസൈറ്റി ഫോർ അസിസ്റ്റ ന്റ്സ് ടു ഫിഷർവിമൻ (സാഫ്) എന്ന സ്ഥാപനത്തിലായിരുന്നു. അവരുടെ സഹായത്താല് എൻ വി ബബിത, ടി കെ ജയശ്രീ, ഇ പി നിർമല, എം മിനി, ടി പി വിനീത, പി എം ബേബി—ഈ ആറ് പേര് ‘തീരമൈത്രി സീഫുഡ് കിച്ചൺ’ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി. പതിനൊന്ന് വർഷം മുൻപ് സാഫിൻ്റെ സഹായത്തോടെ തുടങ്ങിയ ഹോട്ടല് ഇന്ന് സൂപ്പര് ഹിറ്റായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
'സാഫ്' മുഖേന 6 ലക്ഷം രൂപ നൽകി. അതിനു പുറമേ 1.5 ലക്ഷം രൂപ ബാങ്ക് വായ്പയും 50,000 രൂപ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവും ചേർത്ത് 8 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് കിട്ടി. ദേശീയപാതയോരത്ത് ചോമ്പാല പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപം വടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസ് വളപ്പിൽ ഹോട്ടൽ ബോർഡ് ഉയർന്നു. വനിത ഹോട്ടൽ പേര് തീരമൈത്രി സീഫുഡ് കിച്ചൻ. ഒരു സഹായം എന്ന നിലയിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി കുറഞ്ഞ മാസവാടകയ്ക്കാണ് കെട്ടിടം വിട്ടുനൽകിയത്.
തുടക്കത്തിലെ വെല്ലുവിളികള്
അടുളക്കളപ്പുറത്ത് എന്നും ഇങ്ങനെ മീൻ മുറിച്ച് ഇരുന്നാൽ മതിയോ എന്ന ചിന്തയാണ് ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തിച്ചതെങ്കിലും വീട്ടിൽ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെയല്ല ഹോട്ടൽ നടത്തേണ്ടതെന്ന് തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് അടുപ്പ് കൂട്ടിയതെങ്കിലും 'ഹോട്ടൽ തുടങ്ങി കുടുങ്ങി' എന്നതായിരുന്നു തുടക്കത്തിലെ അവസ്ഥയെന്ന് ബബിത പറഞ്ഞു. കടങ്ങൾ, ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും എതിർപ്പുകൾ, പ്രതീക്ഷിച്ച വരുമാനം ഇല്ലാത്തത്—തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ പ്രതിസന്ധികൾ തളർത്തി.
പൊരിച്ച മീനൊക്കെ കണ്ണാടിക്കുട്ടിൽ ഒരേ കിടപ്പായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ചെലവ് വരവിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയായിരുന്നു. ഊണ് വിറ്റുപോകുന്നില്ല. കടം പെരുകി. ദിവസവും 200 രൂപ പോലും ലാഭമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. വല്ലവരും പറയുന്നതു കേട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണോയെന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും അടക്കംപറച്ചിലുകൾ കൂടിയായപ്പോൾ ആശങ്കയേറിയെന്ന് ബബിത പറയുന്നു. തങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവിടെ ഹോട്ടൽ നടത്തിയവരെല്ലാം പൂട്ടിപ്പോയ കഥ കൂടി കേട്ടതോടെ ആധിയും വർധിച്ചു. മൊത്തത്തിൽ കിളി പോയ അവസ്ഥ.
ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ വന്നു അടുക്കളയും ഊട്ടുമുറിയും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി ഹോട്ടൽ മുടങ്ങാതെ തുറന്ന് പ്രവൃത്തിച്ചു. ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലെ പരിപാടികൾക്കുള്ള ചായയും കടിയും ഊണിൻ്റെയുമെല്ലാം ഓർഡർ കിട്ടിയത് ചെറിയ ആശ്വാസമായി.
പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയ 'അടി'
ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ആല്പം ആശ്വാസമായി 1000 പേർക്കുള്ള ബിരിയാണിക്ക് ഓർഡർ ലഭിച്ചത്. അഡ്വാൻസ് ഒന്നും വാങ്ങാതെയാണ് ആ ഓർഡർ ഏറ്റെടുത്തത്. തലേന്ന് അർധരാത്രി വരെ പണിയെടുത്ത് പിറ്റേന്നു ഇലയും വെള്ളവുമെല്ലാം എടുത്ത് ടൗൺഹാളിൽ എത്തിയപ്പോഴാകട്ടെ മറ്റൊരു സംഘം അവിടെ ബിരിയാണി വിളമ്പുന്നു. തീരമൈത്രിക്ക് ഓർഡർ നൽകിയതറിയാതെ, പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പ് സംഘത്തിലെ മറ്റൊരാൾ വടകരയിലെ വേറൊരു ഹോട്ടലിൽ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. അതോടെ, തീരമൈത്രിയുടെ ബിരിയാണി കുഴിച്ചുമൂടേണ്ടി വന്നു. മധ്യസ്ഥം പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ 10,000 രൂപ മാത്രമാണു തിരിച്ചുകിട്ടിയത്. ബബിത സങ്കടത്തോടെ പറയുന്നു.
വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴി
നഷ്ടങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയായതോടെ ഫിഷറീസ്, സാഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതിനെ കരകയറ്റാനുള്ള വഴി ആലോചിച്ചു. ഇവർക്കു മെച്ചപ്പെട്ട പരിശീലനം നൽകണമെന്ന് വടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂരിലുള്ള 'ഐഫ്രം ട്രെയ്നിങ്' സെൻ്ററിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ഷെഫുമാരെ വരുത്തി ആറുപേർക്കും രണ്ടാഴ്ചത്തെ പരിശീലനം നൽകിയത്.
പാചകത്തിൽ എന്തെല്ലാം വ്യത്യസ്തകൾ കൊണ്ടുവരാം. കടൽ വിഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ രുചികരമാക്കാം. പാചകവാതകം എങ്ങനെ ഊർജക്ഷമതയോടെ ഉപയോഗിക്കാം. ഫുഡ്വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം തുടങ്ങി എല്ലാവശങ്ങളിലും പരിശീലനം നൽകി. തുടർന്നു രണ്ടാഴ്ചത്തെ ഭക്ഷ്യമേളയും നടത്തി. രുചി വൈവിധ്യമാർന്ന വിഭവങ്ങളാണ് ഭക്ഷ്യമേളയിൽ ഒരുക്കിയത്. അത് ക്ലിക്കായതോടെ തലവര മാറി. ചെമ്മീൻ മസാലദോശ, ചെമ്മീൻ പുട്ട്, തൊട്ട് ഷാപ്പിലെ കറികൾ വരെ വിളമ്പി. പരിശീലനത്തിനു മുൻപ് കൂടിയത് 20 ഊൺ വരെ പോയസ്ഥാനത്ത് അത് സെഞ്ച്വറിയടിച്ചു. കേറ്ററിങ് ഓർഡറുകളും കിട്ടി തുടങ്ങി. കോവിഡ് കാലത്തും മുടങ്ങാതെ തീരമൈത്രി പ്രവർത്തിച്ചു. ലാഭം വന്ന് തുടങ്ങിയതോടെ പ്രീത, രജിത എന്നിവരെ കൂടി സംഘത്തിൽ ചേർത്തു. കൂന്തൽ റോസ്റ്റ്, ചെമ്മീൻ കിഴിബിരിയാണി, കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത്, എളമ്പക്ക ഉലര്ത്തിയത്, കൂന്തൽ പെപ്പർ പെരളൻ, പൊരിച്ച മീനുകളുടെ പല വെറൈറ്റികൾ. സൂപ്പറാണിപ്പോൾ തീരമൈത്രി.
ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ രുചി വൈവിധ്യം രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് വരെ എത്തി. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന് വരുന്ന ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷനൽ ട്രേഡ് ഫെയറിൽ തുടർച്ചയായി പങ്കെടുത്ത് കടൽവിഭവങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഓണത്തിനും വിഷുവിനും സദ്യയും പായസമേളയും നടത്തി കൈയടി നേടി. കേരളത്തിലെ മികച്ച തീരമൈത്രി സംഘത്തിനുള്ള പുരസ്കാരവും ജില്ലയിലെ മികച്ച മികച്ച തീരമൈത്രി സംഘത്തിനുള്ള പുരസ്കാരവും തേടിയെത്തി.
ബാങ്ക് വായ്പ മുഴുവൻ അടച്ചുതീർത്ത അവർ തങ്ങളുടെ മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു. ചിലർ എൻജിനീയർമാരായി. പെൺമക്കളുടെ കല്യാണം നടത്തി. വീടുകൾ നിർമിച്ചു. ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ, അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഇന്ന് പറയുന്നു, “നിങ്ങൾ അന്ന് ഈ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുടുംബം ഇന്ന് പട്ടിണിയായേനെ എന്ന്.”
പുതിയ വെല്ലുവിളി, പുതിയ പ്രതീക്ഷ
ദേശീയപാതയുടെ നിർമാണം ഇപ്പോൾ അവരുടെ പുതിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. റോഡ് രണ്ടായി പിരിഞ്ഞതിനാൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് തലശ്ശേരി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ഹോട്ടലിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയെയും മറികടക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ വനിതകൾ. പാർക്കിങ് സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതും പാരയായി. ഇതിനായി വടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബബിത പറഞ്ഞു. പടുകുഴിയിൽ നിന്ന് പടവുകൾ കയറിയ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വഴിയും തെളിഞ്ഞ് കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവര്. ഞങ്ങളുടെ രുചി അറിഞ്ഞവർ ഞങ്ങളെ കൈവിട്ടില്ല എന്ന ഉറപ്പാണ് അവര്ക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ധൈര്യം.
