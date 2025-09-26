ETV Bharat / state

കൂത്താടിയെ കൊല്ലുന്ന ബാക്ടീരിയയെ സൃഷ്‌ടിച്ചു; കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന് പേറ്റന്‍റ്

ബയോടെക്നോളജി പഠന വകുപ്പ് മേധാവിയും പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ പി. ഗോപിനാഥനാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. ഓടകളിലടക്കം വളരുന്ന കൊതുകിന്‍റെ ലാർവകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പാർശ്വഫലമില്ലാത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2025 at 6:03 PM IST

കോഴിക്കോട്: കൂത്താടി നാശിനി ബാക്ടീരിയ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് പേറ്റന്‍റ്. ബയോടെക്നോളജി പഠന വകുപ്പ് മേധാവിയും പ്രൊഫസറുമായ ഡോക്ടർ പി. ഗോപിനാഥനാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. ഓടകളിലടക്കം വളരുന്ന കൊതുകിന്‍റെ ലാർവകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പാർശ്വഫലമില്ലാത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്.

ബാസിലസ് തുറുഞ്ചിയൻസ് ഇസ്രാലിൻസിസ് എന്ന കൊതുകിന്‍റെ കൂത്താടിയാളെ കൊല്ലുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണിത്. ഇതിലൂടെ ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സമയം കുറഞ്ഞു കിട്ടും. നേരത്തെ 48 മണിക്കൂർ ആയിരുന്നു ഇതിന് വേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തത്തിലൂടെ അത് 12 മണിക്കൂർ ആയി ചുരുങ്ങും. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പുതിയ കൂത്താടി നാശിനി വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഡോ. പി. ഗോപിനാഥൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ഡോക്ടർ പി. ഗോപിനാഥന്‍

നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാശിനികൾ എല്ലാം കെമിക്കൽ ചേർന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസും ഇല്ലെന്നും സൈഡ് എഫക്റ്റും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഒരു ലിറ്റർ കൊതുകിനാശിനിയിൽ 9 ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നിർമ്മാണ അവകാശം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളുമായി ചർച്ച നടന്നുവരികയാണ്. ഇത് വിപണിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പേറ്റന്റിനുള്ള പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു തുടങ്ങും.

ഇതേ ബാക്ടീരിയയെ ദ്രാവക മാധ്യമത്തിൽ ഫെഡ്-ബാച്ച് ഫെർമെന്‍റഷൻ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വളർത്തിയെടുത്ത് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് 2017-ൽ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനുള്ള അവകാശം ലഭിച്ചിരുന്നു. ദ്രാവക മാധ്യമത്തിൽ ഖര സാന്നിധ്യമായി ചാർക്കോൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ബാക്ടീരിയയുടെ വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ് പിന്നീട് നടത്തിയത്. പേറ്റന്റ് ലഭിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടുപിടിത്തമാണിത്.

Calicut University Patents New Eco-Friendly Mosquito Larvicide

ചീഞ്ഞ പഴത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെൻസിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ചതിന് 2012-ലും കണ്ടുപിടുത്തത്തിനുള്ള അവകാശം ലഭിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി പരീക്ഷണശാലയിൽ വ്യാപൃതനായ ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥൻ നാല് പേറ്റന്‍റുകൾക്ക് കൂടി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ മൂന്നെണ്ണം കൊതുകിനാശിനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും മറ്റൊന്ന് മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കണ്ടുപിടിത്തവുമാണ്. കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയമാണ് അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച് പേറ്റന്റ് നൽകേണ്ടത്. ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.

ഒരു കണ്ടുപിടിത്തത്തിന് പേറ്റന്‍റ് നേടുക എന്നാൽ അതിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് നിയമപരമായ അവകാശം നൽകുക എന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻ പേറ്റന്‍റ് നിയമം, 1970 അനുസരിച്ചാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. കണ്ടുപിടിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം.

നിങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടിത്തം എന്താണ്, അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നിലവിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിന്ന് അതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്, അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യവും വിശദവുമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ആദ്യ ഘട്ടം. കണ്ടുപിടിച്ചതിന് സമാനമായ ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നം ഇതിനോടകം പേറ്റന്റ് ചെയ്യുകയോ പൊതുവായി ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം.

ഇതിനായി ഇന്ത്യൻ പേറ്റന്‍റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെർച്ച് സിസ്റ്റം (InPASS) പോലുള്ള ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലുകളും Google Patents പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഡാറ്റാബേസുകളും ഉപയോഗിക്കും. കണ്ടുപിടിത്തം പുതിയതായിരിക്കണം, വ്യാവസായികപരമായ പ്രയോഗക്ഷമത വേണം എന്നതൊക്കെ പ്രധാനമാണ്. പേറ്റന്റ് അപേക്ഷയിൽ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന്‍റെ സാങ്കേതിക വിശദീകരണങ്ങൾ (Specification), ഡ്രോയിംഗുകൾ (Drawings), ക്ലെയിമുകൾ (Claims) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തണം.

Calicut University Patents New Eco-Friendly Mosquito Larvicide

ഈ ക്ലെയിമുകളാണ് കണ്ടുപിടിത്തത്തിന്‍റെ നിയമപരമായ അതിർത്തി നിർവചിക്കുന്നത്. ഇതിന് വിദഗ്ധനായ ഒരു പേറ്റന്‍റ് ഏജന്‍റിന്‍റെ സഹായം തേടുന്നത് നല്ലതാണ്. കണ്ടുപിടിത്തം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫയലിംഗ് തീയതി ഉറപ്പിക്കാനായി പ്രൊവിഷണൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഇത് ഫയൽ ചെയ്താൽ 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. പൂർണ്ണമായ അപേക്ഷ കണ്ടുപിടിത്തം പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കാം. അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പേറ്റന്റ് ഓഫീസിലോ (ചെന്നൈ, മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത, ഡൽഹി) ഓൺലൈനായോ (e-filing) അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

എതിർപ്പുകൾ ഇല്ലാതെ അപേക്ഷ പേറ്റന്‍റ് നിയമത്തിലെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചാൽ പേറ്റന്‍റ് അനുവദിക്കുകയും അത് ഔദ്യോഗിക ജേർണലിൽ വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നാലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. പേറ്റന്‍റ് ലഭിച്ച തീയതി മുതൽ 20 വർഷത്തേക്കാണ് ഇതിന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുക. ഈ സംരക്ഷണം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ മെയിന്‍റ്നൻസ് ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്. പേറ്റന്‍റ് ലഭിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 2 മുതൽ 5 വർഷം വരെ സമയം എടുത്തേക്കാം.

