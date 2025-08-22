ETV Bharat / state

കോഴിക്കോട് ഒരാള്‍ക്കുകൂടി അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു; പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കി ഹരിത കേരളം മിഷൻ - AMOEBIC ENCEPHALITIS IN CALICUT

അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം കിണറിൽനിന്ന് പിടിപെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ 'ജലമാണ് ജീവൻ' എന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കിണറുകളിലും ക്ലോറിനേഷൻ നടത്താനുള്ള പദ്ധതിയുമായി ഹരിത കേരളം മിഷൻ

Amebic Meningoencephalitis, Haritha Keralam Mission
അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 22, 2025 at 12:38 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 12:46 PM IST

4 Min Read

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം. മലപ്പുറം ചേലമ്പ്രം സ്വദേശിയായ യുവാവിനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 47-കാരനായ യുവാവ് കഴിഞ്ഞ 20 ദിവസമായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം താമരശ്ശേരിയിൽ അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരനും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഒമ്പതുവയസ്സുള്ള അനയയുടെ സഹോദരനായ ഏഴ് വയസ്സുകാരനാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. സഹോദരനും അനയ കുളിച്ച അതേ കുളത്തിൽ കുളിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

നിലവിൽ അഞ്ചുപേരാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത്. മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തിയൊമ്പതുകാരനും ചേളാരി സ്വദേശിയായ പതിനൊന്നുകാരിക്കും ഓമശ്ശേരി സ്വദേശിയായ മൂന്നുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനും അന്നശ്ശേരി സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരനുമാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതെന്ന് ഡിഎംഒ അറിയിച്ചു.

ത്വരിത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഹരിത കേരളം മിഷൻ

അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം കിണറിൽനിന്ന് പിടിപെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ത്വരിത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഹരിത കേരളം മിഷൻ. 'ജലമാണ് ജീവൻ' എന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കിണറുകളിലും ക്ലോറിനേഷൻ നടത്താനാണ് പദ്ധതി. ജലത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തി ജലജന്യ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ജനകീയ തീവ്ര പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഓഗസ്റ്റ് 30, 31 തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ കിണറുകളിലും ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുമെന്ന് കോഡിനേറ്റർ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ജില്ലയിൽ അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം കൂടുതൽ പേർക്ക് പിടിപെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആദ്യ പ്രവർത്തനം കോഴിക്കോട്ടു നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ ഏകോപനത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. ഘട്ടംഘട്ടമായി അനുബന്ധ പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കും. സെപ്റ്റംബർ 8 മുതൽ 30 വരെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളുകൾ വഴി ബോധവൽക്കരണം നടത്തും. കിണർ വെള്ളത്തിൻ്റെ പരിശോധനയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൂർത്തിയാക്കും. ഹയർസെക്കന്‍ഡറി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ലാബിനോട് ചേർന്ന് ഹരിത കേരള മിഷൻ സജ്ജമാക്കിയ ജല ഗുണനിലവാര സംവിധാനമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. വെള്ളത്തിലെ മാലിന്യത്തിൻ്റെ തോത്, ഇ-കോളിൻ എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമാകും. പരിശോധന ഫലത്തെ ആശ്രയിച്ച് അനുബന്ധ പരിഹാര പ്രവർത്തനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കും.

Amebic Meningoencephalitis, Haritha Keralam Mission
ജലമാണ് ജീവൻ (ETV Bharat)
അടുത്ത ഘട്ടമായി സെപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ നവംബർ ഒന്നു വരെയുള്ള തീയതികളിൽ കുളങ്ങളും ജലാശയങ്ങളും ശുചീകരിക്കും. ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ എത്തുന്ന വഴികൾ അടയ്ക്കുകയും ഇതേക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തുകയും ചെയ്യും. ആശാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, അങ്കണവാടി ജീവനക്കാര്‍, കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, ഹരിതകര്‍മസേന, തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്‍, സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ തുടങ്ങിയവയെ എല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുത്തി ജനകീയ കര്‍മപരിപാടിയായാണ് 'ജലമാണ് ജീവന്‍' ക്യാമ്പയിന്‍ നടപ്പാക്കുന്നത്.അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ കിണറുകളില്‍ ക്ലോറിനേഷന്‍ നടത്തുന്നത്. പൈപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ അത് സംഭരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാങ്കുകള്‍ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യണം. പൊതു കിണറുകളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യും. കിണറുകളില്‍ നിലവിലുള്ള ജലത്തിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ ക്ലോറിനേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാണ് നടത്തുന്നത്. ഇതിനാവശ്യമായ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡര്‍/ക്ലോറിന്‍ ഗുളികകള്‍ എന്നിവ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വഴി ലഭ്യമാക്കും. അതത് സ്ഥലങ്ങളിലെ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍, ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍മാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ക്ലോറിനേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വിദഗ്‌ധ ഉപദേശം നല്‍കും. അടുത്ത മാസം ആദ്യം ക്ലോറിനേഷന്‍ നടന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ കണക്കെടുപ്പും നടത്തും. കർമപദ്ധതികളുടെ ഏകോപനത്തിനായി ഈ മാസം 25, 26 തിയതികളിൽ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും യോഗം ചേരും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് 'ജലമാണ് ജീവന്‍' എന്ന പേരില്‍ ജനകീയ തീവ്ര കര്‍മപരിപാടി നടത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി 'തെളിനീർ ഒഴുകട്ടെ' എന്ന പദ്ധതിയും ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.കേരളത്തിലെ പ്രമുഖമായ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പദ്ധതിയാണ് ഹരിത കേരളം മിഷൻ. മാലിന്യമുക്തമായ നാട്, ജലസമൃദ്ധി, സുരക്ഷിതമായ കൃഷി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ഈ മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ, ജലസംരക്ഷണത്തിനും ജലലഭ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു പ്രധാന ഉപദൗത്യമാണ് 'ജലമാണ് ജീവൻ'. കേരളത്തിലെ കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ, പുഴകൾ, തോടുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ജലസ്രോതസ്സുകളും സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ്.

മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ

ഉപയോഗശൂന്യമായ ജലസ്രോതസ്സുകൾ വീണ്ടെടുത്ത് അവയെ വീണ്ടും ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുക.കാർഷിക, വ്യാവസായിക, ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ജലം പാഴാക്കാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുക.​മഴവെള്ളം ശേഖരിച്ച് ഭൂഗർഭജലത്തിൻ്റെ അളവ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക.​ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയും ആവശ്യകതയും കണക്കാക്കി ജലവിനിയോഗം ആസൂത്രണം ചെയ്യുക.​കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ജലം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ തടയുക​ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ, ഹരിതകേരളം മിഷൻ വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി സഹകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ജല പാർലമെൻ്റുകളും ജലസഭകളും സംഘടിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.​ഹരിത കേരളം മിഷൻ്റെ ഈ ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരും തലമുറകൾക്ക് ശുദ്ധവും സുരക്ഷിതവുമായ ജലം ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ജനകീയ മുന്നേറ്റമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

Also Read: കണ്ടല ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്: ഒരു കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ബാങ്കിന് തിരികെ നൽകി ഇഡി; നിക്ഷേപകർക്ക് ആശ്വാസം

കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം. മലപ്പുറം ചേലമ്പ്രം സ്വദേശിയായ യുവാവിനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 47-കാരനായ യുവാവ് കഴിഞ്ഞ 20 ദിവസമായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം താമരശ്ശേരിയിൽ അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരനും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഒമ്പതുവയസ്സുള്ള അനയയുടെ സഹോദരനായ ഏഴ് വയസ്സുകാരനാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. സഹോദരനും അനയ കുളിച്ച അതേ കുളത്തിൽ കുളിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

നിലവിൽ അഞ്ചുപേരാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത്. മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തിയൊമ്പതുകാരനും ചേളാരി സ്വദേശിയായ പതിനൊന്നുകാരിക്കും ഓമശ്ശേരി സ്വദേശിയായ മൂന്നുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനും അന്നശ്ശേരി സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരനുമാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതെന്ന് ഡിഎംഒ അറിയിച്ചു.

ത്വരിത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഹരിത കേരളം മിഷൻ

അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം കിണറിൽനിന്ന് പിടിപെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ത്വരിത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഹരിത കേരളം മിഷൻ. 'ജലമാണ് ജീവൻ' എന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കിണറുകളിലും ക്ലോറിനേഷൻ നടത്താനാണ് പദ്ധതി. ജലത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തി ജലജന്യ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ജനകീയ തീവ്ര പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഓഗസ്റ്റ് 30, 31 തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ കിണറുകളിലും ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുമെന്ന് കോഡിനേറ്റർ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ജില്ലയിൽ അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം കൂടുതൽ പേർക്ക് പിടിപെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആദ്യ പ്രവർത്തനം കോഴിക്കോട്ടു നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ ഏകോപനത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. ഘട്ടംഘട്ടമായി അനുബന്ധ പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കും. സെപ്റ്റംബർ 8 മുതൽ 30 വരെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളുകൾ വഴി ബോധവൽക്കരണം നടത്തും. കിണർ വെള്ളത്തിൻ്റെ പരിശോധനയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൂർത്തിയാക്കും. ഹയർസെക്കന്‍ഡറി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ലാബിനോട് ചേർന്ന് ഹരിത കേരള മിഷൻ സജ്ജമാക്കിയ ജല ഗുണനിലവാര സംവിധാനമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. വെള്ളത്തിലെ മാലിന്യത്തിൻ്റെ തോത്, ഇ-കോളിൻ എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമാകും. പരിശോധന ഫലത്തെ ആശ്രയിച്ച് അനുബന്ധ പരിഹാര പ്രവർത്തനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കും.

Amebic Meningoencephalitis, Haritha Keralam Mission
ജലമാണ് ജീവൻ (ETV Bharat)
അടുത്ത ഘട്ടമായി സെപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ നവംബർ ഒന്നു വരെയുള്ള തീയതികളിൽ കുളങ്ങളും ജലാശയങ്ങളും ശുചീകരിക്കും. ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ എത്തുന്ന വഴികൾ അടയ്ക്കുകയും ഇതേക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തുകയും ചെയ്യും. ആശാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, അങ്കണവാടി ജീവനക്കാര്‍, കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, ഹരിതകര്‍മസേന, തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്‍, സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ തുടങ്ങിയവയെ എല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുത്തി ജനകീയ കര്‍മപരിപാടിയായാണ് 'ജലമാണ് ജീവന്‍' ക്യാമ്പയിന്‍ നടപ്പാക്കുന്നത്.അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ കിണറുകളില്‍ ക്ലോറിനേഷന്‍ നടത്തുന്നത്. പൈപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ അത് സംഭരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാങ്കുകള്‍ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യണം. പൊതു കിണറുകളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യും. കിണറുകളില്‍ നിലവിലുള്ള ജലത്തിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ ക്ലോറിനേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാണ് നടത്തുന്നത്. ഇതിനാവശ്യമായ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡര്‍/ക്ലോറിന്‍ ഗുളികകള്‍ എന്നിവ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വഴി ലഭ്യമാക്കും. അതത് സ്ഥലങ്ങളിലെ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍, ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍മാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ക്ലോറിനേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വിദഗ്‌ധ ഉപദേശം നല്‍കും. അടുത്ത മാസം ആദ്യം ക്ലോറിനേഷന്‍ നടന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ കണക്കെടുപ്പും നടത്തും. കർമപദ്ധതികളുടെ ഏകോപനത്തിനായി ഈ മാസം 25, 26 തിയതികളിൽ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും യോഗം ചേരും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് 'ജലമാണ് ജീവന്‍' എന്ന പേരില്‍ ജനകീയ തീവ്ര കര്‍മപരിപാടി നടത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി 'തെളിനീർ ഒഴുകട്ടെ' എന്ന പദ്ധതിയും ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.കേരളത്തിലെ പ്രമുഖമായ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പദ്ധതിയാണ് ഹരിത കേരളം മിഷൻ. മാലിന്യമുക്തമായ നാട്, ജലസമൃദ്ധി, സുരക്ഷിതമായ കൃഷി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ഈ മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ, ജലസംരക്ഷണത്തിനും ജലലഭ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു പ്രധാന ഉപദൗത്യമാണ് 'ജലമാണ് ജീവൻ'. കേരളത്തിലെ കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ, പുഴകൾ, തോടുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ജലസ്രോതസ്സുകളും സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ്.

മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ

ഉപയോഗശൂന്യമായ ജലസ്രോതസ്സുകൾ വീണ്ടെടുത്ത് അവയെ വീണ്ടും ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുക.കാർഷിക, വ്യാവസായിക, ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ജലം പാഴാക്കാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുക.​മഴവെള്ളം ശേഖരിച്ച് ഭൂഗർഭജലത്തിൻ്റെ അളവ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക.​ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയും ആവശ്യകതയും കണക്കാക്കി ജലവിനിയോഗം ആസൂത്രണം ചെയ്യുക.​കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ജലം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ തടയുക​ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ, ഹരിതകേരളം മിഷൻ വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി സഹകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ജല പാർലമെൻ്റുകളും ജലസഭകളും സംഘടിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.​ഹരിത കേരളം മിഷൻ്റെ ഈ ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരും തലമുറകൾക്ക് ശുദ്ധവും സുരക്ഷിതവുമായ ജലം ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ജനകീയ മുന്നേറ്റമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

Also Read: കണ്ടല ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്: ഒരു കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ബാങ്കിന് തിരികെ നൽകി ഇഡി; നിക്ഷേപകർക്ക് ആശ്വാസം

Last Updated : August 22, 2025 at 12:46 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

AMOEBIC ENCEPHALITISWATER BORNE DISEASEAMOEBIC MENINGOENCEPHALITISHEALTHAMOEBIC ENCEPHALITIS IN CALICUT

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗന്ധം അറിയുന്നില്ലേ?; ചിലപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്‌സിൻ്റെ തുടക്കമാകാം

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം'

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

കേരളത്തിന്‍റെ ക്രിക്കറ്റ് പൂരത്തിന് ഇന്ന് ആവേശത്തുടക്കം; ഉദ്ഘാടനം മോഹൻലാൽ, മിന്നിക്കാന്‍ സഞ്ജു ഇറങ്ങും

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.