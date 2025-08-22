കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം. മലപ്പുറം ചേലമ്പ്രം സ്വദേശിയായ യുവാവിനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 47-കാരനായ യുവാവ് കഴിഞ്ഞ 20 ദിവസമായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം താമരശ്ശേരിയിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരനും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഒമ്പതുവയസ്സുള്ള അനയയുടെ സഹോദരനായ ഏഴ് വയസ്സുകാരനാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. സഹോദരനും അനയ കുളിച്ച അതേ കുളത്തിൽ കുളിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.
നിലവിൽ അഞ്ചുപേരാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത്. മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തിയൊമ്പതുകാരനും ചേളാരി സ്വദേശിയായ പതിനൊന്നുകാരിക്കും ഓമശ്ശേരി സ്വദേശിയായ മൂന്നുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനും അന്നശ്ശേരി സ്വദേശിയായ മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരനുമാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതെന്ന് ഡിഎംഒ അറിയിച്ചു.
ത്വരിത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഹരിത കേരളം മിഷൻ
അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം കിണറിൽനിന്ന് പിടിപെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ത്വരിത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഹരിത കേരളം മിഷൻ. 'ജലമാണ് ജീവൻ' എന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കിണറുകളിലും ക്ലോറിനേഷൻ നടത്താനാണ് പദ്ധതി. ജലത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തി ജലജന്യ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ജനകീയ തീവ്ര പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഓഗസ്റ്റ് 30, 31 തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ കിണറുകളിലും ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുമെന്ന് കോഡിനേറ്റർ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ജില്ലയിൽ അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം കൂടുതൽ പേർക്ക് പിടിപെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആദ്യ പ്രവർത്തനം കോഴിക്കോട്ടു നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്.
ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ ഏകോപനത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. ഘട്ടംഘട്ടമായി അനുബന്ധ പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കും. സെപ്റ്റംബർ 8 മുതൽ 30 വരെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളുകൾ വഴി ബോധവൽക്കരണം നടത്തും. കിണർ വെള്ളത്തിൻ്റെ പരിശോധനയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പൂർത്തിയാക്കും. ഹയർസെക്കന്ഡറി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ലാബിനോട് ചേർന്ന് ഹരിത കേരള മിഷൻ സജ്ജമാക്കിയ ജല ഗുണനിലവാര സംവിധാനമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. വെള്ളത്തിലെ മാലിന്യത്തിൻ്റെ തോത്, ഇ-കോളിൻ എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമാകും. പരിശോധന ഫലത്തെ ആശ്രയിച്ച് അനുബന്ധ പരിഹാര പ്രവർത്തനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കും.
മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ
ഉപയോഗശൂന്യമായ ജലസ്രോതസ്സുകൾ വീണ്ടെടുത്ത് അവയെ വീണ്ടും ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുക.കാർഷിക, വ്യാവസായിക, ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ജലം പാഴാക്കാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുക.മഴവെള്ളം ശേഖരിച്ച് ഭൂഗർഭജലത്തിൻ്റെ അളവ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക.ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയും ആവശ്യകതയും കണക്കാക്കി ജലവിനിയോഗം ആസൂത്രണം ചെയ്യുക.കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ജലം ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ തടയുകഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ, ഹരിതകേരളം മിഷൻ വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി സഹകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ജല പാർലമെൻ്റുകളും ജലസഭകളും സംഘടിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഹരിത കേരളം മിഷൻ്റെ ഈ ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരും തലമുറകൾക്ക് ശുദ്ധവും സുരക്ഷിതവുമായ ജലം ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ജനകീയ മുന്നേറ്റമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
