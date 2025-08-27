തിരുവനന്തപുരം: ഭൂപതിവ് നിയമഭേദഗതി ചട്ടങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. മലയോര മേഖലയിലെ ഭൂമി പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിര്ണായകമായ തീരുമാനമാണിതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2021-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പു വേളയിൽ പ്രകടന പത്രികയിലെ എൽഡിഎഫിൻ്റെ പ്രധാന വാഗ്ദാനമായിരുന്നു ഇതെന്നും റവന്യു മന്ത്രി കെ രാജനും പങ്കെടുത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പതിവ് ലഭിച്ച ഭൂമിയുടെ വകമാറ്റിയുള്ള വിനിയോഗം ക്രമീകരിച്ചു, പതിച്ച് നൽകിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഭൂമി മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നതിനും ഭേദഗതി സഹായകമാകും. ഭൂപതിവ് നിയമഭേദഗതിക്ക് ചട്ടങ്ങളായെന്നും സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് കൂടി അയക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
ഇക്കാര്യത്തില് ഒട്ടേറെ സന്ദര്ഭങ്ങളില് വിവിധ കോടതികളുടെ ഇടപെടലുകളും കര്ശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടായി. ഈ സാഹചര്യത്തില് ജനങ്ങളുടെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സര്ക്കാര് പല മാര്ഗ്ഗങ്ങളും ആലോചിച്ചു. തുടര്ന്നാണ് ആറര പതിറ്റാണ്ടായുള്ള മലയോര ജനതയുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് 2023 സെപ്റ്റംബര് 14ന് ഭൂപതിവ് നിയമഭേദഗതി നിയമസഭ പാസാക്കിയത്. 2024 ഏപ്രില് 27ന് ഗവര്ണര് ബില് അംഗീകരിച്ചു. ആ വര്ഷം ജൂണ് 9ന് സര്ക്കാര് ഭൂപതിവ് നിയമം-2023 വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു.
ഭേദഗതി നിയമം പ്രാബല്യത്തില് വന്ന 7.6.2024 വരെ ഇത്തരം ഭൂമിയിലെ വകമാറ്റിയുള്ള വിനിയോഗങ്ങള് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും, പതിച്ചു നല്കിയ ആവശ്യങ്ങള്ക്കല്ലാതെ ഭൂമി മറ്റാവശ്യങ്ങള്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാന് വ്യവസ്ഥകളോടെ അനുമതി നല്കുന്നതിനും ഈ ഭേദഗതി സഹായകമാകും. തികച്ചും ജനാധിപത്യപരമായാണ് സര്ക്കാര് ഈ നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള്, മതമേലധ്യക്ഷന്മാര്, സാമുദായിക നേതാക്കള്, പരിസ്ഥിതി പ്രവര്ത്തകര്, മാധ്യമ പ്രതിനിധികള്, നിയമവിദഗ്ധര് തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ടവരുമായും നടത്തിയ വിശദമായ ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷമാണ് ഭേദഗതി തയ്യാറാക്കിയത്. നിയമസഭ ഈ ഭേദഗതി ഐക്യകണ്ഠേനയാണ് പാസാക്കിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വീടുകൾ ക്രമീകരിക്കും. നിശ്ചിത സമയ പരിധി പാലിക്കാതെ ഭൂമി വിറ്റത് നിശ്ചിത ഫീസ് വാങ്ങിയാകും ക്രമീകരിക്കുക. ഭൂമിയുടെ വകമാറ്റിയുള്ള വിനിയോഗം മാത്രമാണ് ക്രമീകരിക്കുക. പട്ടയവ്യവസ്ഥ ബാക്കി ഭൂമിക്ക് ബാധകമാക്കും. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരണത്തിന് ശേഷമനുവദിക്കില്ല. പട്ടയഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൊതു- സർക്കാർ - വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കോംപൗണ്ടിങ് ഫീ ഉണ്ടാവില്ല. വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ളതാണെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വലിപ്പം കൂടി കണക്കാക്കിയാകും ഫീസ് ഈടാക്കുക.
പട്ടയ ഭൂമിയിലെ കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കെട്ടിടം, അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂൾ, അംഗീകൃത രാഷ്രീയ പാർട്ടികളുടെ കെട്ടിടം എന്നിവയ്ക്ക് ന്യായവിലയുടെ 1 % ഫീസാകും ഈടാക്കുക. 3000 മുതൽ 5000 വരെ ചതുരശ്ര അടി വരെ ഉള്ള വാണിജ്യ വ്യാവസായിക കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ന്യായവിലയുടെ അഞ്ചു ശതമാനവും പെർമിറ്റും ലൈസൻസും ഉള്ള ക്വാറികൾക്കും പ്രവർത്തനാനുമതി കിട്ടിയ ക്വാറികൾക്കും ന്യായ വിലയുടെ 50 ശതമാനവും ഈടാക്കി ക്രമപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. പതിനായിരം മുതൽ 25000 ചതുരശ്ര അടിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ 20 ശതമാനം ഫീസ്, 25000 മുതൽ 50000 ചതുരശ്ര അടി ന്യായവിലയുടെ 40 ശതമാനം ഫീയും ഈടാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
Also Read: രാഹുലിനെതിരായ ലൈംഗിക ആരോപണം ഗുരുതരം; എംഎല്എ സ്ഥാനത്ത് തുടരരുതെന്നാണ് പൊതുഅഭിപ്രായമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി