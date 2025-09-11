മഴയാല് സമ്പന്നമായ മൺസൂണിന് ബൈ ബൈ; ഇനി തെളിഞ്ഞ ആകാശം, വാനനിരീക്ഷകർക്കും നല്ലകാലം
ഇന്ന് മുതൽ കേരളത്തിന്റെ ആകാശം തെളിയുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവചനം. നിലവിൽ ന്യൂനമർദം, ചക്രവാത ചുഴി, ന്യൂന മർദ പാത്തി ഭീഷണികൾ ഒന്നുമില്ല
കാസർകോട്: ജൂൺ ഒന്നുമുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മൺസൂൺ അവസാനിക്കാൻ ഇനി ശേഷിക്കുന്നത് 19 ദിവസം മാത്രം. മഴകൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ. ഇന്ന് മുതൽ കേരളത്തിന്റെ ആകാശം തെളിയുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവചനം. നിലവിൽ ന്യൂന മർദം, ചക്രവാത ചുഴി, ന്യൂനമർദ പാത്തി ഭീഷണികൾ ഒന്നുമില്ല.
തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ തെക്ക് -വടക്ക് ദിശയിലായി നിലനിന്നിരുന്ന ന്യൂനമർദ പാത്തി ദുർബലമായി. ഇനിയുള്ള ഏഴു ദിവസത്തേക്ക് മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഒന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകിയിട്ടില്ല. മൺസൂൺ കാറ്റും ദുർബലമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മൺസൂൺ കാറ്റ് പൂർണമായും പിൻവാങ്ങാത്തതിനാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ സാധാരണ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സമീപ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ച ഒരു മൺസൂൺ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. പതിവിന് വിപരീതമായി നേരത്തെ കേരളത്തിൽ എത്തിയ മൺസൂൺ വലിയ നാശ നഷ്ടങ്ങളൊന്നും വരുത്തതെ റെക്കോർഡ് മഴ സമ്മാനിച്ചു. കർഷകർക്കും ഇത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത് തുലാവർഷ മഴയാണ്.
നേരത്തേ എത്തിയ മണ്സൂണ്
ജൂൺ ഒന്നു മുതലാണ് മൺസൂൺ കേരളത്തിൽ എത്താറുള്ളതെങ്കിലും മൺസൂൺ കാറ്റിന്റെ വേഗതയും മറ്റു അനുകൂല ഘടകങ്ങളും കാരണം പലപ്പോഴും മെയ് മാസം തന്നെ കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്താറുണ്ട്. ഇത്തവണ ഏഴു ദിവസം മുന്നേ ആണ് കാലവർഷം എത്തിയത്.
തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, നിക്കോബർ ദ്വീപ്, തെക്കൻ ആൻഡമാൻ കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മെയ് 13 ന് കാലവർഷം എത്തിച്ചേർന്നതായി കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു.
പിന്നാലെ കേരള തീരത്തും മേഘ രൂപീകരണം തുടങ്ങി. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഴയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളും നൽകിയിരുന്നു. മെയ് 24 മുതൽ തുടങ്ങിയ മഴ മെയ് 31 നാണ് അല്പമൊന്നു ശമിച്ചത്. ഈ സമയത്ത് 440.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് ജൂൺ 5 മുതൽ വീണ്ടും മഴയെത്തി. പതിവുപോലെ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും മഴ ലഭിച്ചു.സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചതും വടക്കൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ.
ജൂൺ 1 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 10 വരെ മഴയില് കുറവ്
ഏറ്റവും പുതിയ കണക്ക് അനുസരിച്ച് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 10 വരെ കേരളത്തിൽ ലഭിച്ചത് 1607.5 മില്ലി മീറ്റർ മഴയാണ്.1846.7 മില്ലി മീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ മെയ് മാസത്തിലെ കണക്ക് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ 2000 മില്ലി മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്കിൽ ജൂൺ 1 മുതൽ ഉള്ള മഴ മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. മെയ് മാസം ലഭിക്കുന്ന മഴ വേനൽ മഴയായി കണക്കാക്കും.
ജൂൺ ഒന്നുമുതൽ ഇതുവരെ ലക്ഷ ദ്വീപിൽ 812.8 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു.സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആണ്. 2823 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും മഴ കുറവ് ലഭിച്ചത് വയനാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ആണ്. വയനാട്ടിൽ 36% ഇടുക്കിയിൽ 35 % മഴ കുറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ മാഹിയിൽ 2395.1 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. 7% കൂടുതൽ മഴയാണ് ഇവിടെ ലഭിച്ചത്.
ഇത്തവണ കൃത്യമായ പ്രവചനങ്ങൾ
മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കാലാവസ്ഥ പ്രവചനങ്ങളെ പരിഹസിച്ചവർ പോലും മികച്ച പ്രവചനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈവർഷത്തെ മൺസൂൺ മുന്നറിയിപ്പുകൾ. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും അനുബന്ധ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഏറെ ഗുണകരമായി.
ജോലി സംബന്ധമായും അല്ലാതെയും കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കാൻ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഗുണം ചെയ്തുവെന്നു ജനങ്ങൾ പറയുന്നു. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാലും മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് ഓരോ മുന്നറിയിപ്പുകളും കൃത്യതയോടെ നൽകി. കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി(ksdma) യും നിർണയക പങ്കു വഹിച്ചു. മെയ് മാസം തുടങ്ങിയ പ്രവചനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കൃത്യമായി തുടരുന്നു.
വരും ദിവസങ്ങള് വാനനിരീക്ഷകർക്കും നല്ലകാലം
വാന നിരീക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തെളിഞ്ഞ ആകാശമാണ്. ആകാശത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ കൃത്യമായി കാണുന്നതിനും മനസിലാക്കുന്നതിനും ഇത് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും. സെപ്റ്റംബർ മാസം ആകാശത്ത് നിരവധി കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും. വാനം തെളിഞ്ഞത്തോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ പൂർണ്ണ ചന്ദ്ര ഗ്രഹണം (ബ്ലഡ് മൂൺ) ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവർക്കൊപ്പം മലയാളികളും വാന നിരീക്ഷകരും വീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം സൂര്യ ഗ്രഹണവും മറ്റു വിസ്മയങ്ങളും വാന നിരീക്ഷകരെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്.
മഴക്കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്തംബർ 30 വരെയാണ് മൺസൂൺ അഥവാ കാലവർഷം. ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ
ലഭിക്കുന്ന വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂണിനെയാണ് തുലാവർഷം എന്ന് പറയുന്നത്. മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെ സമയത്ത് പെയ്യുന്നത് വേനൽ മഴ എന്ന പ്രീ മൺസൂണാണ്.
